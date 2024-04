Vitézy Dávid kormánypárti oldalról kapott kérést az LMP-vel kapcsolatban

„Tisztelt Vitézy Dávid, az LMP főpolgármester-jelöltje! Mint egykori államtitkárt is megszólítom most, akivel korábban közös munkával dolgoztunk a budai fonódó villamos, a H5-ös HÉV és más olyan projekteken, amelyek az óbudaiak számára kiemelkedően fontosak voltak. Korábbi ismeretségünk alapján követem jelenlegi munkáját is, amelyben a fővárosi korrupció és tehetetlenség elleni harc is központi szerepet tölt be” – kezdte Facebook-posztját Bús Balázs.

A korábbi III. kerületi polgármester szeretné felhívni Vitézy Dávid figyelmét,

hogy amatörizmus és korrupció nem kizárólag a jelenlegi főpolgármester környékén található. Gondolom értesült már Ön is az óbudai korrupciós botrányról és letartóztatási hullámról, amelynek során baloldali politikusok és pártok holdudvarához köthető vállalkozók ülnek előzetes letartóztatásban. Szeretném felhívni a figyelmét arra is, hogy az LMP párt, amelyet Ön jelenleg képvisel, a korrupcióba keveredett Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának alpolgármestert ad Burján Ferenc személyében, sőt, idén júniusban az LMP delegáltjaként a Gyurcsány–Karácsony-féle politikát támogató csapat tagjaként indul az önkormányzati választásokon.

Bús Balázs azt kérte a főpolgármester-jelölttől, „amennyiben valóban elkötelezett a korrupció elleni harcban, haladéktalanul vonja ki az LMP-t ebből az óbudai, korrupciós ügyekhez tapadó közösségből. Minden budapesti közös érdeke, hogy a helyi önkormányzatok korrupciótól mentesen végezhessék munkájukat, továbbá ne járassák le nagy múltú kerületek jó hírét a hatalomtól megrészegült méltatlan alakok. Ne engedje, hogy az LMP nevében olyanok képviseljék Önt, akik még csak nem is az Ön politikáját és személyesen sem Önt támogatják”.