Bicske árnyékában: mi zajlik a gyermekotthonok falai között?

Alig indult be a 2024-es év, de már korán meghatározó témája lett a gyermekvédelem. A kegyelmi ügy kirobbanásával ismét nagy figyelem fordult a gyermekotthonok és annak lakói felé, amit a közélet hol elenged, míg máskor ismét felszínre hoz.

Novák Katalin köztársasági elnök idén februárban azért mondott le, mert kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének. K. Endre a pedofil igazgató, V. János áldozatait próbálta meg elhallgattatni a vallomástétel előtt, tettéért évekre börtönbe küldte őt a bíróság. K. Endre neve hetekig közszájon forgott, a kegyelmi ügy kirobbanásával színre lépő Magyar Péter pedig nemrég egy budapesti gyermekotthonban történt szexuális erőszakra is igyekezett felhívni a figyelmet egy ombudsmani jelentés alapján.

Az alapvető jogok biztosa, dr. Kozma Ákos és kollégái bejelentések és véletlenszerű látogatások alkalmával ellenőrzik a gyermekotthonokat, ezekből kiderül, hogy nagyon nem mindegy, ki hova kerül ebben a rendszerben.

Lopás, leányanyaság és prostitúció

A hivatal honlapja szerint tavaly 136 jelentést adtak ki (az idei szám egyelőre csupán 3), ebből négy gyermekotthonnal kapcsolatos vizsgálatot szemléztünk. Köztük a Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ Zirzen Janka Gyermekotthonát, ahova egy panaszbeadvány miatt érkezett az ombudsman. Egy édesapa kereste meg őket azzal, hogy 13 éves kislányát folyamatosan meglopják, bántalmazzák, megalázzák, a szakdolgozók a gondozott gyermekekkel szemben rendszeresen testi fenyítést alkalmaznak. A szakemberek így előre be nem jelentett látogatásra érkeztek a fővárosi otthonba.

A vizsgálat elején kiderült, hogy a fiatal lány megszökött az intézetből, és egy másik intézményből áthelyezett gyerek bántalmazta. A huszonkilenc gyermekkel meg is volt a gondja az akkori nevelőknek: bolti lopások, iskolakerülések és az alkoholkereskedelem is kitette a gyerekek mindennapjait. A szakmai vezető tájékoztatása szerint a feladatellátásra jellemzően nem jelentkezik munkavállaló, ha mégis akad jelentkező, azok többsége alkalmatlan. A szakmai vezető véleménye szerint ez arra is visszavezethető, hogy egy gyermekfelügyelő átlagos nettó bére 200 ezer, a nevelőé pedig 250 ezer forint volt.

A nagyobb gyermekek között rendszeres az alkoholfogyasztás, a dohányzás, előfordul droghasználat is.

A dohányzás és a droghasználat káros hatásairól a fiatalabb kollégák rendszeresen beszélgetnek a gyermekekkel, azonban a szakmai vezető meglátása szerint eredménytelenül. Két gyermekük vett be pszichiátriai gyógyszert, amelyet tudomása szerint intézményen kívül szereztek be – olvasható a jelentésben.

Szexuális felvilágosítást is tartanak a gyerekeknek a fiatalabb nevelők, nőgyógyászati vizsgálatra is rendszeresen elviszik őket. Szükség is lehet rá, mert az intézményvezető akkor maga mondta el, hogy nemrég egy 15 éves lánynak született gyermeke egy intézeten kívüli 15 éves fiútól. A leányanya az otthonban maradt a gyermekkel együtt. Volt azonban olyan, aki 16 éves korára több abortuszon is átesett, valamint egy másik fiatal prostituáltnak állt.

A beszámoló szerint két év alatt tizenegy bántalmazási ügy is történt az épület falain belül, ebből kettő szexuális tartalmú volt.

Ahol unalmasak a délutánok

Kora délután érkeztek az ombudsman munkatársai a budapesti Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ Esze Tamás Gyermekotthonának épületébe. Látogatásuk nem volt előre bejelentve, egy korábbi vizsgálat miatt jelentek meg az intézménynél, ugyanis a gyermekek dohányzásával és a tanulási szokásokkal is probléma volt. Az ellenőrzés elején kiderült, hogy a délutáni kimenőt nem támogatja az intézmény vezetője, mert csavargásra motiválja a kamaszokat. Helyette azonban lehetőségük van kézilabdaedzésre járni vagy zeneterápián részt venni.

A vezető problémaként említette, hogy a gyermekvédelmi szakma a pályakezdőket nem vonzza, a pedagógusképző intézményeket így hiába keresik meg azzal, hogy gyakorlati képzést tudnak nyújtani a hallgatóknak.

A helyszíni bejárás szerint az éppen csak kúszni tudó, apró gyerkőcöktől a kisiskolásig mindenkinek igyekeznek az intézményben megfelelő szórakozást biztosítani. Azt tapasztalták, ha épp nem a tévét nézték, akkor az udvaron volt lehetőségük játszani, míg a legkisebbeknek mozgáskoordinációs feladataik voltak.

A gyermekek közül volt, aki arra panaszkodott, hogy nem tud az intézményben semmit sem csinálni, illetve az idősebb nevelők sokkal szigorúbbak, szemben a fiatalokkal. Problémát azonban egyikük sem jelzett.

Az ombudsman jelentése szerint azonban aggályos, hogy jelenleg nem dolgozik pszichológus az intézményben, illetve a gyerekek hazaszállítása az iskolából és az óvodából nem megoldott.

Nem javasolják a gyerekeknek

Bejelentés érkezett a hivatalhoz, hogy a Győr-Moson-Sopron vármegyei Hegykő községében található gyermekotthon börtönjelleggel működik. A panasz szerint elveszik a gyermekek saját telefonját, nincs tévé, internet, egyéb programok, elegendő élelem, és az egyik nevelő fizikailag is bántalmazza a gyermekeket. A vizsgálatot korábban megszüntette a hivatal, ám később a győri irodában elhangzottak miatt mégis górcső alá vette az intézményt.

„2022-ben a Lakásotthonba helyeztek egy 18 éves, drogproblémákkal küzdő fiút. A fiú a viselkedése miatt nem kapott annyi kimenőt, mint amennyit szeretett volna, emiatt 2022 szeptemberében a Gyermekvédelmi Központnál bejelentést tett, miszerint tud arról, hogy bántalmazás történt a Lakásotthonban a felnőttek részéről. A fiú állításait több gyermek is megerősítette. A panaszos szerint minderre azért került sor, mert a gyermekvédelmi gyámok azzal biztatták a gyermeket, hogy ha bántalmazást jelent be, akkor hazakerülhet. A Gyermekvédelmi Központ vezetője az ügyben belső vizsgálatot indított. A panaszos elmondása szerint a szakdolgozókat sokszor éri a gyermekek és családtagjaik részéről fizikai és verbális atrocitás, életveszélyes fenyegetés. Előfordul, hogy a drogos, elvonási tünetekkel bíró gyermekek »nekimennek« a nevelőknek, akik nem tehetnek semmit sem, emiatt a szakdolgozók között óriási a fluktuáció” – áll a jelentésben, ami után be nem jelentett vizsgálat következett az otthonban.

A „Kutasház” és a „Forrásház” Lakásotthon egy épületen belül működik, a gyermekvédelmi szakellátás céljára a hegykői volt vízmű területén lévő szolgálati lakásokat alakították át. A beszámoló szerint

a szobák rossz állapotban voltak, az ajtókat betörték és a falakat összefirkálták. A barátságtalan helyen csak a ruhák voltak rendben.

A Lakásotthonban az engedélyezett gyermeklétszám 8 fő, amelyből 7 hely betöltött. Az ott elhelyezett gyermekek közül 3 fő javítóintézetben, 1 fő pedig tartós szökésben van. A gondozott gyermekek mindegyike súlyos magatartás-problémás, továbbá drog- és alkoholfogyasztással is érintett. Az egyik gyermek ellen több rendőrségi eljárás van folyamatban – hivatkozik a tapasztalataira a biztos.

A lányokkal havonta jártak nőgyógyászhoz, a fogamzásgátlást jellemzően (ha volt orvos, aki felírta) injekcióval próbálták megoldani. A gyermekek a nevelők szexuális felvilágosítással kapcsolatos próbálkozásait kinevették, korábban többen átestek abortuszon. Egy nevelő (korábban informatikus és rendezvényszervező volt) elmondása szerint pszichológus is jár hozzájuk, de ő még nem találkozott vele. Egy korábban magyar-ének szakos tanárként dolgozó nevelő szerint a rácsok nem a szökések miatt vannak az ablakokon, a bántalmazás pedig csak a gyerekek kitalációja.

A helyzetet megvizsgálta az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetője is, aki egyetlen gyermek számára sem javasolja, hogy otthonként jelöljék meg számára a hegykői intézményt.

Egy belső vizsgálat alapján ugyanis élelmezési anomáliákra, a nevelők részéről érkező fenyegetésekre és fizikai bántalmazásokra utaltak a meghallgatott gyerekek.

„A gyermekek által elmondottak alapján a bántalmazás minden formájával (fizikai, érzelmi, lelki, szexuális) találkoznak. A gyermekek már áldozatként kerültek a gyermekvédelmi szakellátás rendszerébe, ahol nem védelmet és támogatást kaptak, hanem továbbra is elhanyagolást és a bántalmazás miden formáját, amit maguk még csak azonosítani, és megfogalmazni sem tudtak vagy akartak, annak bántalmazási aspektusait nem ismerték fel” – emelte ki a szolgálat a megjegyzésében.

Paradicsomot nevelnek, sütnek és főznek

A korábbi otthonokhoz képest talán nem túlzás azt mondani, hogy zongorázni lehet a különbséget közöttük és a Nógrád Vármegyei Gyermekvédelmi Központ Ipolyparti Fészek Gyermekotthona között. Az épületre ugyan erősen rászorul a felújítás, de a gyerekeknek megadnak minden lehetőséget arra, hogy minőségileg töltsék a szabadidejüket. Kertészkednek, paradicsomot nevelnek és szívesen főzik ők az ebédet vagy a vacsorát. Utóbbihoz az otthon szívesen szolgáltatja is az alapanyagokat.

A nógrádi otthon ráadásul kiemelkedően teljesít abban, hogy míg a korábbi intézményekben inkább 750 és 1000 forint között próbálták intézni a napi élelmezést, addig itt ez 1700 forintra rúgott a vizsgálat idején. „A Lakásotthonban biztosított napi élelmezési költség meghaladja a jogszabályi kötelezettség minimumát, közel két és félszerese annak” – állapította meg jelentésében az alapvető jogok biztosa. Végül megköszönte a Lakásotthon valamennyi alkalmazottjának a gyermekvédelemben való elkötelezett helytállásukat és a gyermekek jogainak biztosítása érdekében tett erőfeszítéseiket, amellyekkel a gyermekek családja helyett, az állami felelősségvállalás keretében biztosítják a gyermekek életkorának megfelelően a felnőtté válásukhoz szükséges feltételeket.

Nem maguk miatt kerülnek oda A gyermekotthonok lakói tartósan vagy ideiglenesen kerülnek a rendszerbe, miután kiemelték őket a családjukból. Erre adhat okot, ha a szülők nem tudják megteremteni a gyermekük egészséges fejlődésének a körülményeit. A kapcsolattartás ilyenkor egyénenként változó, hogy engedélyezett-e, és ha igen, akkor milyen mértékben. A rendőrségnél azonban szinte napról-napra jelennek meg újabb körözések olyan fiatalokról, akik valamelyik otthonból szöktek meg.

Bicske és a kegyelem

Idén februárban derült ki, hogy Novák Katalin még köztársasági elnökként kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettesének. K. Endrét, a bicskei gyerekotthon korábbi igazgatóhelyettesét a bíróság kényszerítésért jogerősen három év négy hónap börtönre ítélte. Ahogy arról beszámoltunk, a férfi az egyik gyermekáldozat nevében írt meg egy vallomást, ami arról szólt, hogy az igazgató elleni vádak kitalációk, vallomását a sértett visszavonja.

A történtek után alig egy héttel Novák Katalin lemondott az államfői tisztségéről, majd a pedofilbotrányt kiváltó elnöki kegyelmet ellenjegyző korábbi igazságügyi miniszter, Varga Judit is visszaadta képviselői mandátumát. A korábbi miniszter közösségi oldalán azt írta: a politikai felelősséget vállalja, lemond országgyűlési képviselői és EP-listavezetői pozíciójáról is, kivonul a közéletből.

A hazai élet ismert influenszerei, köztük Pottyondy Edina, Azahriah és Osváth Zsolt, tüntetést szerveztek a Hősök terére. A teljes közteret megtöltő tömeggel akarták felhívni a figyelmet a gyermekvédelmi rendszer hibáira és a történtek legvédtelenebb áldozataira, a gyerekekre.

Van segítség!

(Borítókép: A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon 2016. októberében. Fotó: Ajpek Orsi / Index)