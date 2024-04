Rejtett kamerákkal kukkolta vendégeit egy veszprémi szállásadó

Rejtett kamerákat helyezett el egy 57 éves veszprémi férfi 2024 februárjától az általa üzemeltetett apartman szobájában – írja a police.hu.

Az eszközökkel felvételeket készített a nála megszálló vendégekről, több esetben erotikus tartalmúakat.

A férfit a rendőrök április 11-én éjszaka fogták el, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók házkutatást tartottak, így kamerákat és azok alkatrészeit is lefoglalták. A Veszprémi Rendőrkapitányság tiltott adatszerzés bűntett megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást a feltételezett elkövetővel szemben.

Mint írtuk, 2023-ban szintén kamerákkal figyelte vendégeit és szomszédjait egy Balaton-parti szállásadó. A gyanútlan emberek több esetben fürdőruha nélkül is láthatóak voltak. A szomszédok szerint a jogsértés még most is fennáll. Az ügyben a Siófoki Járásbíróságon márciusban volt az első meghallgatás.