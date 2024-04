Vona Gábor elmondta, hogy Magyar Péter mikor követheti el a legsúlyosabb hibát

„A Második Reformkor minden olyan folyamatot, kezdeményezést támogat, ami a NER meggyengítésére, lebontására irányul, így támogató figyelemmel kísérjük a Magyar Péter-jelenséget is, de június 9-én, az EP-választáson versenytársak leszünk” – tette világossá rögtön a videó elején Vona Gábor, jelezve azt is, hogy a korábban beígért vita nem az ő hibájából húzódik, Magyar Péternek és stábjának többször tettek javaslatot az időpontra, valamint a helyszínre is.

Vona Gábor úgy vélekedett, hogy amit most látunk, az nem Magyar Péterről szól, hanem egy sokkal szélesebb folyamatról, „a legsúlyosabb hibát akkor követi el Magyar Péter, ha elhiszi, hogy ez róla szól. Ami történik, egy szükséges és előremutató dolog. Meg kellett, hogy történjen. Nem szeretnénk beleesni abba a hibába, mint a többi ellenzéki párt, hogy megrettenve Magyar Péter hirtelen jött népszerűségétől, megpróbálják őt diszkreditálni. Szerintünk nem ez a helyes megoldás, a jelenséget kell jól értelmezni, meglátni benne a lényeget és ahhoz megfelelő módon viszonyulni”.

A Második Reformkor elnöke három pontba szedte észrevételeit:

Vona Gábor szerint Magyar Péter által „belső bizonyítékra lelt az ország arra, hogy mennyire romlott a rendszer”. Varga Judit exférje, a Diákhitel Központ korábbi vezetője a rendszer szereplője volt, „belsős kiugróként” beszél a rendszerről, „ez a pozíció izgalmasabb, hitelesebb, látványosabb”.

Annak is örülnek, hogy a folyamat „felforgatta az ellenzék és általában a magyar politika állóvizét”, ami egyre inkább „posvány” volt. Vona Gábor úgy látja, hogy „a magyar politika és különösen az ellenzék egyre unalmasabb, kiszámíthatóbb volt. Szükséges volt, hogy az egészséges szelekció elinduljon”, miközben a parlamenti ellenzék „egyre kevésbé tudott valódi kapcsolatot létesíteni a társadalom ellenzéki részével”.

Vona Gábor úgy gondolja, bár Magyar Péter a hangfelvétele nyilvánosságra hozása előtt ezt ígérte, nem tudja leváltani a rendszert, viszont az „óellenzéket” leválthatja.

A 2RK vezetője az ellenzéket két nagy csoportra osztotta, az egyik az „óellenzék”, benne az összefogás pártjaival, a parlamenti ellenzéki pártokkal, amelyek szerinte a rendszer megdöntése helyett saját magukért küzdenek, valamint van egy „új ellenzék”, ahova a Második Reformkort és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot is sorolta.

Vona Gábor arra emlékeztetett, hogy 2014-ben balról, 2018-ban jobbról, 2022-ben összefogással próbálták leváltani a rendszert, de nem sikerült, a 2022-es csalódás után pedig elkezdett terjedni az az érzet, hogy „annyira erős és gátlástalan” ez a rendszer, hogy csak belülről lehet leváltani, „ebbe a próféciába lépett be Magyar Péter. Az ereje ebben rejlik, ez a kártya, hogy ő belülről jött, egyedül nála van. Az, ami az ő hátránya, hogy a romlott rendszer része volt, ebben a szituációban most az előnyévé vált”.

A politikus a jelenség okai közé sorolta, hogy az „óellenzék” elveszítette mozgósító erejét, valamint a gazdasági nehézségek frusztrációt okoztak, ami felgyülemlett az emberekben. Rámutatott, hogy „volt egy kegyelmi botrány, hajlamosak vagyunk elfelejteni, az egész jelenséget a kegyelmi botrány és a köztársasági elnök lemondása indította el. Nemcsak Magyar Péter vitt sok embert utcára, hanem a youtuberek is”.

„Magyarországon egy új politikai korszak kezdődött”

Vona Gábor kifejtette, „ha ezeket összeadjuk, a társadalmi feszültséget, a frusztrációt a gazdasági problémák miatt, az óellenzék hitelvesztését, a NER megbukásának vagy legalábbis válságának kontúrjait és a belső próféciát, akkor ezek így együtt indították el ezt a láncreakciót, amit most látunk magunk körül”.

A kegyelmi botránnyal és az azt követő folyamattal Magyarországon egy új politikai korszak kezdődött. Most még nincs rendszerváltás, még nincs kormányváltás, pláne nincs még politikaikultúra-váltás, de egy új politikai korszak kezdődött

– hangsúlyozta Vona Gábor, hozzátéve: ezt az ebben rejlő lehetőségek, valamint veszélyek miatt is fontos kimondani. A politikus leszögezte, a Második Reformkor higgadt és nyugodt erő kíván lenni, fontosnak tartják, hogy ezekről mélyen, őszintén tudjanak beszélni, „a magyar társadalomnak és politikának olyan folyamatokon kell végigmennie, jól döntenie és helytállnia, ami nem lesz egyszerű”, ezért fontos lesz a higgadtság, nyugodtság, felkészültség.

Vona Gábor végül kiemelte: „Új ellenzékre van szükség, amelyik nem csak arról beszél, hogy takarodjon a NER és Orbán Viktor”. Úgy látja, hogy az új ellenzék akkor tud valódi alternatíva lenni, ha azt is megmondja, hogy milyen Magyarországot szeretne, és erre fel is készül.

A pártok mellett kulcsfontosságúnak tartja az influenszerek szerepét is, felelősségük van abban, hogy mennyire maradnak higgadtak. A Második Reformkor elnöke az emberek részéről is óriási felelősséget lát, óriási veszélynek nevezte, hogy „a törzsi mentalitás, ami a társadalmat eluralta, egyelőre nem változott”, ez pedig azért veszélyes, mert „képzeljük el azt a szituációt, amikor a rendszer már tényleg veszélyben érzi magát”, és mindent megtesz a hatalma megőrzéséért.

„Akkor mi fog történni? El fognak szabadulni olyan társadalmi indulatok, amik esetleg olyan következményekkel is járnak, amiket senki sem szeretne?” – tette fel a kérdést Vona Gábor, figyelmeztetve: „Ettől most még két-három lépésre vagyunk szerencsére, de ne kerüljünk hozzá közelebb”.

(Borítókép: Vona Gábor 2023. augusztus 15-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)