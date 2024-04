Ugyanott bulizott szombat este Vitézy Dávid és Karácsony Gergely

Az MVM Dome-ban lépett fel szombat este Beton.Hofi. A Z generáció egyik kedvenc előadójaként ismert rapper, zeneszerző, dalszövegíró koncertje ezúttal is nagy tömeget vonzott, a közönség soraiban ráadásul Karácsony Gergely és Vitézy Dávid is felbukkant.

Budapest főpolgármesterétől már nem is olyan meglepő húzás, ha megjelenik Beton.Hofi koncertjén. Karácsony Gergely 2022 decemberében, illetve 2023 novemberében és decemberében is az ő dalaira mulatott, és ahogy az a közösségi oldalain megosztott posztokból kiderül, jellemzően a fiával látogatja ezeket az eseményeket. Tavaly egyébként az ünnepre ajánlott zenei lejátszási listájába is bekerült a népszerű előadó, akit azokkal a pályatársaival kötött egy csokorba, akiknek van olyan daluk, amelyet Budapest inspirált.

Szombat este az MVM Dome elől csekkolt be a közösségi oldalán Karácsony Gergely, ahol ugyancsak Beton.Hofi volt aznap a főhős, a lapozható bejegyzése pedig egyértelműen igazolja, hogy kísérőből mostanra rajongóvá avanzsált: elég csak a pólóját megvizsgálni, ami elöl beton.hofis, hátul viszont – akárcsak egy mezen, az előadó focista múltjára és a produkció tematikájára utalva – a főpolgármester neve látható.

Nem Karácsony Gergely az egyetlen a főváros vezetésére pályázók közül, aki kíváncsi Beton.Hofi művészetére. A főpolgármester-jelölt Vitézy Dávid is a fiatal előadó koncertjéről jelentkezett be szombat este a közösségi felületein.

Vitézy sztorivideójából és a fotójából csupán annyit lehet megállapítani, hogy a küzdőtéren tombolta végig az estét, kollégáinknak azonban a helyszínen azt is elárulta, hogy nem ez az első Beton.Hofi-koncertje, és már kedvenc dala is van az előadó új lemezéről.