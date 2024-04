Ezeken az állomásokon kezdi Magyar Péter az országjáró turnéját

Ahogy arról beszámoltunk, hiába az adatvédelmi incidens és a támadások minden oldalról, Magyar Péter megállíthatatlannak tűnik és országjárásba kezd. Vasárnap azt is elárulta, hogy mely országrészben indítja meg a turnéját, viszont arról is szó esett, hogy az igazi sebesség csak április 20 után jön, amikor is elindul a június 9-i választások kampányidőszaka.

Magyar vasárnapi Facebook-posztja szerint április 15. és 17. között Békés vármegye lesz a célterület.

Elmegyünk a legnagyobb és a legkisebb településekre is. A részletes programmal hamarosan jelentkezünk

– írta a Tisza Párt alelnöke. Április 18-án Budapestet és Pest vármegye településeit járják körbe, míg két nappal később, április 20-án már Baranya vármegye kisebb-nagyobb falvait, városait veszik be.

Mindenkit várunk szeretettel, beszélgessünk a hazánk és Európa jövőjéről, a megoldandó problémákról és az új Magyarországról

– tette hozzá Magyar, majd a „haza minden előtt” szlogennel zárta mondandóját.