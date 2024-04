Ma kiderül, hogyan próbálhatja megállítani az új ellenzéki összefogás Magyar Pétert

Cikkünk frissül.

Az eseményen Barkóczi Balázs és Kálmán Olga országgyűlési képviselők egyesével mutatták be a polgármesterjelölteket.

A beszédek sorát Grőber Attila, pápai polgármesterjelölt kezdte, többek között úgy fogalmazott, hogy a hazaszeretet minőség kérdése, a kampánynyitó résztvevői pedig sok mindenben különböznek, de ezek mellett vannak olyan értékek, amelyeket közösen vallanak, nem egymás ellen, hanem egymás mellett küzdenek.

Valójában ez egy fordított reformkor, itt nem jogkiterjesztés történik, hanem jogfosztás és jogkorlátozás. Nem a nemzeti egység megteremtése látható, hanem a nemzet megosztása

– mondta Grőber Attila, hozzátéve: az európai és a magyar kultúra úgy rendezkedett be, hogy a kiváltságosoknak hatalma van, az alávetetteknek pedig igaza, ezért az igazságért fognak küzdeni. A polgármesterjelölt szerint évek óta nincs valódi kormányzás, a Fidesz politikája a hatalomféltés politikája.

Molnár Csaba: Aki még tavalyelőtt is benne volt Orbán világában, az bizony az, aminek tűnik

Molnár Csaba többek között arról beszélt, a legfrissebb legenda „a rogánozás legendája”, Orbán Viktor nevét szinte nem is hallani, annyit beszélnek Rogán Antalról. Az EP-képviselő szerint ennek a legendának egyetlen célja van: Orbán Viktor mentegetése, mert valójában ő a NER létrehozója.

Mi Orbán Viktort és az egész rendszerét akarjuk leváltani, soha nem érjük be ennél kevesebbel

– jelentette ki a politikus, akinek a másik kedvence „ a lopás nélküli Fidesz legendája ” , amely szerint a kormányzás egyetlen baja a korrupció. Harmadikként „ az Orbán nélküli Fidesz legendáját" említette. Nem igazán hiszi, hogy létezik NER Orbán Viktor nélkül, „ elhisszük az emberarcú fideszes legendáját? Nem. Egykutya mind ” .

Molnár Csaba „ az igazi ellenzékiek ” legendájáról elmondta: az a legenda épül, hogy az igazi ellenzéki az, aki minimum egyszer a Fideszre szavazott,

aki még tavalyelőtt is benne volt Orbán világában, az bizony az, aminek tűnik: igazi, hithű fideszes.

A párt alelnöke hangsúlyozta, „ mi nem kajtatunk kiábrándult fideszesek tömegei után ”, a kiugrott fideszesek nyugodtan válasszanak maguknak más pártot.

Molnár Csaba a pentitókról elmondta, ők a maffiából kiugrott, vádalkut kötött, hatósággal együttműködők, „ ma a pentitók korát éljük ”, de a magyarok ebben is újat mutatnak: a pentitók jutalma a büntetlenség, de sehol a világon nem csinálnak belőlük egyetemi tanárt az erkölcstan tanszéken. A másik hungarikumnak azt nevezte, hogy „ a mi politikai pentitóink a bocsánatkérést is rendre megspórolják, még olyan is van, aki inkább azt bizonyítja, hogy akkor is ellenálló volt, amikor az első sorban tapsolt a keresztapa beszédén ” .

Vitézy Dávidról – a neve említése nélkül – úgy fogalmazott, államtitkár volt, Tarlós István mellett dolgozott, de most ő egyszerű szakember, nem Fidesz színekben indul a választáson, „ mégis minek nézik ezek az embereket? Ez körülbelül annyira őszinte, mint Várkonyi Andrea szerelme ” .

Nem fogunk össze olyanokkal sem, akik összefognának a Fidesszel, mert nem megjavítani akarjuk ezt a rendszert, hanem kidobni mindenestül

– tisztázta Molnár Csaba, leszögezve azt is, hogy egy Orbán Viktor nélküli Fidesszel sem fognának össze.

Tüttő Kata: Egyre több muslinca lejti részeg táncát

Tüttő Kata a Micimackóból származó jelenettel kezdte beszédét:

Róbert Gida és Micimackó találkoznak, Róbert Gida azt mondja Micimackónak, pont jókor jöttél, mert ez a nap legjobb része. Melyik az a rész? Az a rész, amikor te, meg én mi leszünk. Göröngyös volt az idáig vezető út, nem házasságot kötünk, hanem szövetséget.

A főpolgármester-helyettes hangsúlyozta, kormányváltásra szövetkeznek, „elrohad a narancs nemsokára, mert régóta erjed belülről, egyre több muslinca lejti részeg táncát penészvirágos héja körül. A mi hármas szövetségünk dolga, hogy mutasson egy másik utat, egy zöld, baloldali utat Magyarország számára, ez volt a dolgunk a városainkban is, ez az, amit tettünk”.

Tüttő Kata kifejtette: két választás lesz egy napon, kicsit az volt az érzése, hogy olyan, mintha neki találták volna ki, mert az egyik lába Budapesten, a másik az Európai Unió Régiók Bizottságában van. Öt feladatot határozott meg magának:

A nők helyzete, tenne valamit a nőkért, egy szociáldemokrata szövetségnek is van dolga ezzel, olyan Magyarországra és Európára van szükség, aki látja és érti őket.

„Dolgunk van azzal, hogy Magyarország bent is maradjon az Európai Unióban, ehhez barátokra van szükségünk, ennek a szövetségnek vannak barátai”.

Szociális Európa: „meg kell erősíteni az európai szociáldemokráciát, mert a válságok korában nem mindegy, hogy milyen utat építünk és kiknek”.

Eddig az önkormányzatok hangja volt az EU-ban, az is marad, az erősebb Európa nem több Brüsszelt jelent, hanem erősebb helyi közösségeket.

„Szükségünk van az európai uniós forrásokra, haza kell hozzuk a kohéziós forrásokat, mert ez a településeink érdeke”.

Karácsony Gergely: A mi politikánk nagyon egyszerű

Karácsony Gergely azzal kezdte beszédét, hogy az elmúlt öt évből van néhány történet, amit mélyen megjegyzett, mert jól leírja azt, hogy mivel kell megküzdeniük. Emlékszik arra, hogy néhány héttel a 2019-es választás előtt volt egy klímasztrájk Budapesten, tüntettek az ellen a politika ellen, ami elveszi a jövő generációk esélyeit. Egy lakásfelújításnál három melós állt az ablakban, a fiatalok felkiabáltak nekik, hogy „gyertek velünk”, mire a melósok: „mi erre nem érünk, rá dolgozunk”.

A zöldeknek és a szociáldemokratáknak egyszerre kell képviselniük azokat, akik félnek a világvégétől, de azokat is, akiket a hónap vége aggaszt

– hangsúlyozta a főpolgármester, hozzátéve: amikor főpolgármester lett, tudta, hogy számára ez nem egy politikai, filozófiai kérdés, hanem egy szolgálat, amit nap mint nap végeznie kell azért, hogy azokat is képviselje, akik a hónap vége miatt, és azokat is, akik a világ vége miatt aggódnak.

Karácsony Gergely úgy látja, példát kellett mutatni szolgálatból, a ciklus vége felé pedig azt tudja mondani, „büszke vagyok arra a szolgálatra, amit elvégeztünk, hitem szerint nem csak Budapest, hanem egész Magyarország érdekében”.

A mi politikánk valójában nagyon egyszerű, azt csináljuk, amit mondunk, és azt mondjuk, amit gondolunk

– rögzítette Karácsony Gergely, kiemelve: az elmúlt tíz évben senki nem ültetett annyi fát, mint ők, senki nem cserélt le annyi buszt, mint ők, mert „mi azt tesszük, amit mondunk”, emellett megbecsülték a munkavállalóikat.

Európa nem az ellenségük, hanem a szövetségesük, aktív lobbizásba kezdtek, Budapesten 300 milliárd forint értékben tudnak uniós forrásokat használni a lakhatási és klímaválság enyhítésére, a közlekedés javítására, a kultúra támogatására.

„Van egy szó, amit én nagyon fontosnak érzek, az, hogy Budapest őrzi a köztársasági politika értékeit, de nem azért, hogy kiváljon az országból, hanem menedéket nyújtson ennek a gondolatnak” – húzta alá Karácsony Gergely.

A főpolgármester megemlített egy olyan történetet is, amely szerint egy fideszessel dolgozott volna, aki nem vállalta a feladatot, mert azt mondta, nem engedik neki, és nem akar olyan lenni, akit Észak-Koreából átmenve Dél-Koreába hátulról lelőnek. Karácsony Gergely szerint ez megmutatja, hogy Budapest és a kormány viszonyában „ki a háborús agresszor”.

Az újrázásra készülő városvezető abban hisz, hogy a zöldek és a szociáldemokraták egymás legszorosabb szövetségesei, „mert mindannyian az igazságosságot szolgáljuk a most együtt élők és a jövő generációk között. A zöldpolitika nem egy úri huncutság, a külvárosi gyerekek lesznek asztmásak az átmenő forgalomtól, nem a budai elitnegyedben probléma, hogy mivel fűtünk télen és megsülünk nyáron”.

Június 9-én úgy hozta a sors, hogy egyszerre döntünk Európáról és a saját településeinkről. Hiszem azt, hogy ez a döntés ugyanaz. Ma a szabad önkormányzatok a köztársasági gondolat és az európai Magyarország hídfőállásai, őrizzük meg ezeket a hídfőállásokat

– buzdított Karácsony Gergely.

2026-ra is összefogtak

Március 28-án a Magyar Köztársaság kövénél tett közös bejelentést Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd – Zöldek elnökségi tagja, Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció árnyék-miniszterelnöke, EP-képviselője, valamint Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke, országgyűlési képviselője.

A három párt stratégiai együttműködésről szóló megállapodást kötött, melynek részeként a DK, az MSZP és a Párbeszéd közös európai parlamenti listát, valamint fővárosi önkormányzati listát állít, emellett az ország számos településén és fővárosi kerületében indít közös jelölteket. A megyei listákra nem terjed ki a megállapodás. Az EP-listát Dobrev Klára, a fővárosit Karácsony Gergely vezeti. A szövetség érinti a 2026-os országgyűlési választásokat is, amelyen a közös miniszterelnök-jelölt mellett közös listája és közös programja is lesz a három pártnak.

Az összefogás mozgatórugóiról egy háttérbeszélgetés alapján itt írtunk részletesen.