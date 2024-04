Orbán Viktor: Ha nem vagyunk elég bátrak, nem fog működni

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor brüsszeli konferenciáját a rendőrség blokád alá vonta, ugyanis miután a harmadik helyszín végre befogadta a Nemzeti Konzervativizmus Konferenciát (NatCon), két órával a megnyitás után a rendőrség már be is zárta azt. A konferencián Orbán Viktor miniszterelnök, Suella Braveman volt brit belügyminiszter és Nigel Farage korábbi EP-képviselő, a brexit egyik élharcosa is beszédet mondott volna.

A hatóságok a beszámolók szerint „közrend megzavarása miatt” intézkedtek, mert attól tartottak, hogy az előadások után zavargások törhetnek ki a városrészben, hiszen délután 5-re ellentüntetést is szerveztek. Orbán Viktor előzetesen csak annyit írt közösségi oldalán, hogy „Brüsszel szintet lépett […] Nincs mese, június 9-én kell elmondanunk, hogy nem kérünk a háborúból!”. Az X-en azt írta, utoljára '88-ban akarták elhallgattatni a kommunisták, de akkor sem sikerült nekik, és most sem fog.

Orbán Viktor az Európai Parlament keddi ülésén szólalt fel az események után, ahol elmondta: az uniós migrációs és menekültügyi csomag esetében a legfontosabb kérdés, hogy azok, akik Európába akarnak jönni, maradhatnak-e az unió területén mindaddig, amíg menekültügyi kérelmüket elbírálják, vagy az unió határain kívül kell várakozniuk a döntés meghozataláig. Amíg ez a kérdés nincs megválaszolva, addig semmilyen migrációval kapcsolatos uniós rendelkezés nem működik – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben kedden.

Az MTI szerint Orbán Viktor Mateusz Morawiecki korábbi lengyel miniszterelnökkel és Fabrice Leggerivel, az EU határvédelmi ügynöksége, a Frontex korábbi vezetőjével, a francia jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) párt listavezetőjével az Európai Parlamentben tartott nyilvános beszélgetést.

Akármilyen ötletek látnak is napvilágot az uniós migrációs és menekültügyi csomaggal kapcsolatban, a menekültügyi eljárás ideje alatti uniós tartózkodás kérdését meg kell válaszolni. Ez a vörös vonal. Ha ez a pont nem teljesül, minden más megoldatlan marad

– mondta.

„Ha nem vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy kimondjuk: mindenkinek a határokon kívül kell maradnia mindaddig, amíg ügyükben döntés nem születik, bármilyen más határozatot is hozunk, az nem fog működni” – hangsúlyozta a miniszterelnök.