Újabb szerencsés játékos írta be magát a Tippmix történetébe, ugyanis tétjeinek köszönhetően összesen 51 millió forintot zsebelhetett be. A játékos összesen 12 mérkőzés kapcsán fogadott, s mindegyik játék végeredményét sikeresen jósolta meg.

Hihetetlen nyereményt ért el múlt hétvégén egy Tippmix-játékos, aki 12 fogadási esemény kapcsán állt elő hibátlan megérzésekkel. Ezzel még a többmilliós nyereményt elérők sorából is kiemelkedett, ugyanis össznyereménye meghaladta az 51 millió forintot – számolt be róla a Szerencsejáték Zrt.

A szerencsés játékos a múlt héten tíz labdarúgó- és két kézilabda-mérkőzés kapcsán érzett rá az eredményekre és tette meg tétjeit. A tippeket összesen 132 ezer forintos tét mellett 10/12-es kombinációban, illetve egyenként 2800 forintos téttel, tíz alkalommal 12-es kötésben is megjátszotta. Miután minden tipp bejött, a fogadó kombinációjával 31,7 millió forintos, tíz darab 12-es kötésével pedig 19,4 millió forintos,

azaz összevetve 51,1 millió forintos nyereményt ért el.

A nyertes tippsorban NB I-es és NB II-es labdarúgó-mérkőzések is helyet kaptak, többek között a Kisvárda–Újpest-meccset vagy épp a Mezőkövesd és a Puskás Akadémia közötti összecsapás végeredményét is sikeresen megtippelte, de a szelvényen szerepelt a Barcelona hétvégi bajnoki találkozója a Cadiz ellen, valamint két női kézilabda olimpiai selejtező is – írta a Szerencsejáték Zrt.

Ennél jóval kisebb összeget kaszált, ugyanakkor ugyancsak kiemelkedik az a játékos, aki januárban több mint 10 millió forintot nyert a Tippmixnek köszönhetően mindössze 1560 forintos befektetéssel. Akkor a szerencsés férfi egy hibalehetőséget is biztosító, bonyolult kombinációban fogadott.