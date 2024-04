Orbán Viktor: Kampány van, ilyenkor nem spekulálni kell, hanem lőni, tölteni, lőni, tölteni

Az európaiak jól érzékelik, hogy a világ egy veszélyes hellyé vált– mondta Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban. A kormányfő arról is beszélt, hogy a Közel-Kelet háborús zónává alakul, és mindenki attól retteg, hogy az izraeli konfliktus államok közötti háborúvá alakulhat.

Orbán Viktor azt is hozzátette, hogy az eseményeket a péntek hajnalban történt izraeli válaszcsapás is ebbe az irányba viszi.

Európában pedig azt látjuk, hogy a Balkánon is békétlenség van, ezért stratégiai nyugalomra van szükség, nem szabad kapkodni

– jelentette ki a miniszterelnök, aki egyetért azokkal, akik azt mondják, mindent meg kell tenni, hogy ne fajuljon el a közel-keleti háború. Mindenki jobban jár, ha sikerül lenyugtatni a konfliktust – tette hozzá.

Ezután áttért az orosz–ukrán háborúra, megjegyezve, hogy Brüsszelben háborús hangulat van. Orbán Viktor elmondta, hogy ez egy jelentős háború, ami ráadásul a szomszédunkban zajlik, az ukrán nép pedig nagyon szenved miatta.

Borzalmas, amit látunk, de az álláspontunk világos: ez nem a mi háborúnk. A brüsszeli vezetők azonban úgy beszélnek erről, mintha ez a saját háborújuk lenne

– fogalmazott a miniszterelnök.

Azt is hozzáfűzte, hogy Európa először még csak sisakot küldött Ukrajnába, majd fegyvereket, repülőt, a folyamat vége pedig szerinte az lesz, hogy katonákat is küldenek. Elmondása szerint az uniós csúcson felvetették, hogy katonákat is küldeni kéne, erről pedig eddig nem volt szó.

Orbán Viktor úgy látja, hogy a NATO szépen, lassan belecsúszik az ukrajnai háborúba, amiből Magyarország határozottan ki akar maradni. Mint fogalmazott, a NATO-t azért hozták létre, és Magyarország is azért lépett be, hogy ha bármelyik tagot megtámadják, akkor segíthessük egymást megvédeni, de arról nem volt szó, hogy együtt megtámadunk egy másik országot.

Arra kell figyelnünk, hogy nehogy egy olyan helyzet jöjjön létre, hogy a magyarok pénzét küldjék el Ukrajnának, ezt hívhatjuk vétónak is. El kell kerülni, hogy a Magyarországnak járó pénz Ukrajnában landoljon

– mondta a miniszterelnök, aki arra számít, hogy repedezni fog „a háborúpárti európai gondolkodás”.

Orbán Viktor úgy látja, egyre több ember számára válik világossá, hogy ennek a háborúnak csak a béke vethet véget. Ennél a kijelentésnél hangsúlyozta, hogy eközben Európa gazdasági helyzete romlik, míg az amerikai befektetésekhez képest hátul kullogunk.

A kormányfő egyúttal arra számít, hogy az emberek a béke felé fogják tolni saját kormányaikat a közelgő választásokon.

Véleményúthenger Nyugaton

Orbán Viktor szerint Nyugat-Európában rossz bőrben van a szólásszabadság, és ezzel párhuzamosan kialakultak olyan liberális társadalmak, ahol a közvéleményt alakító tényezők egyszínűvé váltak, és ugyanazt mondjuk.

„Ezt a magyaroknak nehéz elhinni, mert a Nyugatot a szabadság szimbólumának tekintettük, de ennek vége van. Olyan véleményúthenger uralkodik Nyugat-Európában, amit a magyarok nem tudnak elképzelni” – fűzte hozzá a miniszterelnök.

Álláspontja szerint következményei vannak annak, ha valakinek eltér a véleménye a központi véleménytől.

Orbán Viktor a brüsszeli NatCon betiltásával kapcsolatban kijelentette, hogy a potenciális helyszínként szóba jövő szállodák vezetői megfenyegették a rendezvény miatt. Megjegyezte, hogy Magyarország még nem tart ott, hogy a véleményéért valaki szankciókat viseljen, a Nyugat azonban itt tart.

Ma Magyarország nélkül nincs szabadság Európában

– tette hozzá a miniszterelnök.

Az interjúban szóba került a migráció témája is, amivel kapcsolatban Orbán Viktor kijelentette: nem szerencsés, ha egy politikus fixáltnak tűnik egy témában, de egy másik konferencián is részt vett, ahol elővette a Soros-tervet, és felolvasta, ebben pedig le van írva, hogyan kell rendezni a migrációs válságot.

Ennek első pontja, hogy minden évben egymillió bevándorlót kell beengedni Európába. A tervet egyébként még 2015 szeptemberében írta Soros György magyar származású amerikai milliárdos, és Orbán Viktor szerint jelenleg ezt a tervet hajtják végre Európában.

Az európai vezetők nem akarják megállítani a migrációt. Nem akarják azt a szót hallani, hogy megállítani, szerintük ugyanis menedzselni kell a folyamatot. Azt viszont nem engedjük, hogy megfosszák a magyarokat attól a joguktól, hogy eldönthessék, kikkel akarnak együtt élni

– mondta a miniszterelnök, aki szerint a szigorítás nem segít a migráción, mert az nem vezet sehova.

„Azt kell megjelölni, hogy mi az origója, hol lehet megragadni a lényegét az ügynek: szabad-e egy migránsnak az országban tartózkodnia, amíg nem fogadták el a kérelmét? Hiába lesz negatív a kérelem elbírálása, a migránsok a büdös életben nem fognak hazamenni” – jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök ezzel kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy egy ország nem tudja kimondani, hogy a migránsoknak határon kívül kell várakozniuk, nem lehet megállítani a migrációt, a Nyugat pedig nem elég erős ehhez.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy szerinte az ukrán gabonadömping és a háború szoros összefüggésben van egymással. Hozzátette: aki úgy gondolja, hogy ez a mi háborúnk, az beengedi az ukrán gabonát Európába, amivel hátrányba hozza az európai gazdákat.

Mint mondta, Magyarország képes a saját gazdáit megvédeni, de az európai piacokon baj van. Ezekről a piacokról ráadásul kiszorulunk, mert az tele van ukrán gabonával, és ott nem tudjuk eladni a saját feleslegünket.

Orbán Viktor úgy látja, az ukrán oligarchák és az amerikai cégek nyernek az ukrán gabonadömpinggel, míg az EU nem képes megvédeni a saját piacait. A miniszterelnök kijelentette azt is, hogy a jelenlegi brüsszeli vezetés minden kitűzött célját elbukta, ezért új vezetőket kell választani a közelgő európai parlamenti választásokon.

Választási kampányban vagyunk, nem spekulálni kell, hanem lőni, tölteni, lőni, tölteni, harc van

– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint okoskodás helyett meg kell választani az új vezetőket, és meg kell küzdeni az ellenséggel. Orbán Viktor szerint ez a feladat, és a Fidesz ezért is tartja meg április 19-én, pénteken a kampánynyitó eseményét.

Brüsszeli blokád

Orbán Viktor miniszterelnök legutóbb egy hónappal ezelőtt, március 22-én adott interjút a közszolgálati rádióban. A műsorban akkor a kormányfő Brüsszelből, az EU-csúcsról jelentkezett be. A beszélgetés a brüsszeli események köré épült, de szóba került többek között az orosz–ukrán háború és a budapesti főpolgármester-választás.

A kormányfő korábban arról is beszélt, furcsa érzés Magyarországról Brüsszelbe jönni, mert itt háborús hangulat, logika és nyelvezet van, itt úgy beszélnek a politikusok, mintha háború lenne. A miniszterelnök kiemelte: Magyarország nem hadviselő fél, ez nem egy futballmeccs, amikor drukkolni kell valakinek.

Orbán Viktor szerint az európai vezetők érzékelik, hogy az európai közvélemény inkább támogatja a békepárti pártokat, de ez azért nem eredményez egy békepárti fordulatot, mert „Brüsszel a Soros-féle hálózat foglya, ez beépült az európai intézményekbe, nem egyszerűen véleményt befolyásoló pozícióik vannak, hanem olyan erős alkupozícióik, hogy a pénz egy részét ki tudják venni a brüsszeli kasszából – fogalmazott, hozzátéve: az európai emberek véleménynyilvánítását az is nehezíti, hogy Brüsszel egyre inkább ennek a hálózatnak a foglyává válik”.

Mint megírtuk, a brüsszeli rendőrség kedden blokád alá vette a NatCont, a Nemzeti Konzervativizmus Konferenciát, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. Orbán Viktor szerint ez olyan, mint a nyolcvanas évek végén Magyarországon, ahol a szabadság és az elnyomás erői viaskodtak egymással. „Örülünk, hogy még szabad beszélni Brüsszelben” – tette hozzá.

A pódiumbeszélgetést végül szerdán megtartották – ahogy arról beszámoltunk –, ahol Orbán Viktor azt mondta, hogy új vezetőkre van szükség Európában, az viszont szerinte „erős kifejezés”, hogy Vlagyimir Putyin szövetségese lenne.

(Borítókép: Orbán Viktor 2024. március 22-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI)