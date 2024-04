Karácsony Gergely után Vitézy Dáviddal is tárgyaltak a diákszervezetek

Az ADOM Diákmozgalom, az Egységes Diákfront és a Fridays For Future Magyarország folytatja az egyeztetéseket a főpolgármester-jelöltekkel. Csütörtökön Vitézy Dáviddal tárgyaltak a Mi Budapestünk Programról, ami egy diák, ifjúsági és zöld kérdésekkel foglalkozó önkormányzati választási program. Múlt héten pedig Karácsony Gergellyel tárgyaltak, aki írásban ígérte meg a program teljeskörű teljesítését.

Mint arról korábban beszámoltunk, három diákszervezettel tárgyalt Karácsony Gergely a múlt héten. A főpolgármester elárulta, arról beszéltek, hogyan adjanak közösen szabad, zöld és szolidáris jövőt a városnak. A politikus arra emlékeztetett, hogy „sokszor álltunk már ki együtt az oktatás szabadságáért, a klímaváltozás ügyeiben. A diákok programja most is komolyabb dolog annál, mint hogy belevesszen a kampányígérgetések zajába”.

A főpolgármester azt ígérte, hogy a megbeszélést folytatják. A találkozóról a diákszervezetek is megszólaltak, a programról itt írtunk részletesen.

Karácsony Gergely után a diákok Vitézy Dáviddal folytatták az egyeztetéseket a Mi Budapestünk Programról. A főpolgármester-jelölt a program egészére vonatkozóan tett vállalásokat, pár helyen kiegészítéseket és javaslatokat is megfogalmazott. Az egyeztetésen a diákszervezetek feltették a tagságuk által megfogalmazott kérdéseket, valamint részleteiben tárgyalták a programot. Az egyeztetés konstruktívan zajlott, konkrét megállapodás még nem született, a diákszervezetek továbbra is várják a többi főpolgármester-jelölt megkeresését.

A diákoknak ez a második tárgyalása, más főpolgármester jelöltek nem keresték őket. Vitézy Dávid megígérte, hogy vasárnapig írásban részletezett tartalmi választ ad a Mi Budapestünk Programra. Karácsony Gergelynek is megérkeztek az írásban rögzített vállalásai, melyben elfogadja a programban rögzítetteket, valamint három programpont teljesítését erre a ciklusra is vállalta.

Vitézy Dávidnak a tagság kérdéseit is feltették diákszervezetek képviselői. Többek között kiderült az, hogy Karácsony Gergelyhez hasonlóan ő is Barcelonát és Bécset tartja etalonnak, eddigi pályafutása alatt az éjszakai buszjáratok bevezetését tartja a fiatalság számára legfontosabb intézkedésének, forrást a tervei megvalósítására magántőke, uniós források és kormányzati források bevonásával biztosítaná,

a közlekedésen kívül a lakhatást tartja a legfontosabb problémának,

valamint szerinte Magyarországon demokrácia van.

A diákszervezetek továbbra is várják további jelöltek megkeresését. A tárgyalások megkezdődtek már a kerületi polgármester-jelöltekkel is, eddig Pikó Andrással, Niedermüller Péterrel és Abonyi Gyöngyivel tárgyaltak. Az ajánlatok beérkezése után a diákszervezetek tagsága fog dönteni arról, hogy melyik jelölteteket támogatják mind főpolgármesteri, mind kerületi szinten. A szavazás eredménye a nyilvánosság számára is elérhető lesz.