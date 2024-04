Halálos ítéletet küldött a dusnoki házaspár Orbán Viktornak

Jegyzőt zaklattak, nem intézték gyermekük anyakönyvét, majd halállistát készítettek, és mások mellett Orbán Viktor halálos ítéletét is kipostázták – a Posta Imréhez köthető, úgynevezett PI-kör tagjait folytatólagosan hallgatja meg a bíróság. Az egész ügy egy kiskorú veszélyeztetése miatt indult, és a végén olyan alkotmányellenes bűncselekménnyel vádolták Posta Imrét és társait, amivel a rendszerváltás óta még senkit nem állítottak bíróság elé.

Védőoltás, anyakönyv és tajszám nélküli gyermek miatt intézkedett a hatóság 2019-ben a Bács-Kiskun vármegyei Dusnokon. A szülőktől elvették a csecsemőt, a kisfiút csak másfél év múlva adták vissza a fiatal párnak. Ők eközben közeledtek a Posta Imre-féle PI-körhöz, és az őket ért sérelmek miatt egy idő után már egy maguk által felállított bíróság nevében küldtek halálos ítéletet többek között Orbán Viktornak, Áder Jánosnak és több hazai politikusnak. Ellenük a vád alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészület bűntette, egy olyan bűncselekmény, ami a rendszerváltás óta nem fordult elő hazánkban.

Folytatólagosan hallgatta meg a dusnoki házaspár női tagját, H. Á.-t a Budapest Környéki Törvényszék hétfőn. A tárgyaláson csak ő és a férje nem járultak hozzá, hogy a nevüket vagy a fotójukat közölhesse a sajtó.

Nem oltásellenesek, csak nem adták be

Egészséges, jól táplált gyerek volt – így emlékszik vissza újszülöttjére a fiatal asszony, akinek otthonában a rendőrség a gyermekvédelmisek kíséretében jelent meg. Órákon át tartott az eljárás, mire az alig pár hónapos csecsemőt orvoshoz vitték, aki megállapította, hogy a kisfiú jól van, majd hazaengedte a családot.

A szülők nem akarták anyakönyveztetni a kisbabát, ahogy a kötelező védőoltásokat sem szerették volna beadatni. H. állítja, nem oltásellenesek, csupán szeretnék, ha mindenki maga rendelkezhetne arról, hogy mikor és milyen védőoltást kap. A vallomása szerint egy orvosnál jártak a kisbabával, amikor K-vitamin-hiány alakult ki az egészségügyben. A szakember ezért azzal a tanáccsal állt elő, hogy zöldségek formájában adják be a gyereknek a hiányzó vitamint. Állítja, hogy egy orvos barátjuk a következőt javasolta nekik:

Mondjátok azt, hogy zsidók vagytok, mert azok nem oltakozhatnak!

A nő végül távolabb, Pécsváradon talált egy olyan gyermekorvost, aki tajszám nélkül is praxisba vette a gyermeküket. Helyben nem akarta a dusnoki védőnőt felkeresni, mert szerinte a faluban többen is rettegtek tőle. Az asszony viszont állította Holdampf Gusztáv bíró kérdésére, hogy soha nem volt semmi probléma a gyermeke egészségével.

2020 januárjában a hivatalok mégis kiemelték a gyereket a családból, majd ahogy ő elmesélte, fiktív néven anyakönyvezték a kisfiát.

Zaklatás és halállista

A gyermek veszélyeztetése mellett zaklatás miatt is indult eljárás a szülők ellen. A történtek miatt ugyanis a szülők levélben keresték az eljáró járási hivatalt, még számlát is benyújtottak nekik. A cechet mégsem forintban kérték kiegyenlíteni, hanem unciában, amit azzal magyarázott, hogy abból kevesebb van az embereknél. A történtek miatt el is került egyik kormányhivatalból a másikba az ügy.

Még a kiemelés előtt, 2019. októberében a páros elkezdett közeledni a Posta Imre-féle PI-körhöz, majd a kalocsai találkozójuk után az ügyben eljáró jegyző házához mentek. A nő otthonánál aztán semmit nem csináltak, végül békésen hazaindultak.

A történtek miatt az édesanya úgy érezte, kiszakítottak egy darabot a lelkéből, amikor az állami szervek elvették a gyerekét. Skype-on tartott egyeztetések alatt megfogalmazódott bennük, hogy bíróság elé kellene állítani a politikai élet kiemelkedő szereplőit. Így elektronikusan és postai úton is idézéseket küldtek a „vádlottaknak” arról, hogy tárgyalást tartanak az ügyükben, azaz a dusnoki házaspár gyermekének kiemelése kapcsán. A tárgyalásokat a kör valamelyik találkozóján bonyolították volna, és még védőt is biztosítottak volna a „vádlottaknak”.

Az üléseken viszont nem jelentek meg a „vádlottak”, így a 2021-es kulcsi találkozón már a halálos ítéleteket hirdették ki. H. Á. szerint ez nem azt jelentette, hogy ők mentek volna elkövetni a gyilkosságokat, hanem az isteni gondviselésre bízták volna az „elítélteket”. Hozzátette, akinek a lakhelyét ismerték, annak a háza aszfaltjára még oda is írták, hogy „Áldás rátok!”.

Nem akartak párttá alakulni

2021 nyarán a kisfiú visszakerült a dusnoki házaspárhoz, és ezzel a fiatalok eltávolodtak a PI-körtől, azonban Posta Imrével és társaival tartották a kapcsolatot, mert barátokként tekintettek rájuk. A kulcsi találkozón is ott voltak, tudták, hogy valami készül, de a születésnapi rendezvényen az állatsimogató jobban érdekelte őket, így a bejelentés előtt távoztak a helyszínről.

Kérdésre a nő állította, hogy szerinte a PI-kör nem antiszemita, habár Posta Imre többször is szitokszóként használta a „zsidó” kifejezést. Nem voltak politikai törekvéseik, nem akartak párttá alakulni H. Á. szerint, így amikor egyikük arról álmodozott, hogy a kör férfi tagjai bevonulnak az Országgyűlésbe, és átveszik a hatalmat, azt inkább infantilisnek nevezték, majd elhatárolódtak tőle.

Többször is kiemelte, hogy ők nem akartak senkinek semmi rosszat, csupán szembesíteni akarták a hatóságokat a tettük szörnyűségeivel. Nem volt bennük rossz szándék, amikor valaki haláláról beszéltek, és ha azt végül valaki mégis komolyan vette volna, akkor se lehetnének ők ezért a felelősek:

Torgyán Józsi bácsi mondhatja, hogy kötelet Horn Gyula nyakába? Ha valaki így cselekszik, akkor azért Torgyán Józsi bácsi a felelős?

– mondta arra célozva, hogy csak azért, mert tettek rá utalást, még nem jelenti azt, hogy volt mögötte komoly szándék. Szerinte a PI-kör tagjai nem akarták a helyzetüket kihasználni, baráti támaszt kaptak inkább Posta Imrééktől.

Posta Imre segített a házaspáron

H. Á. állítja, hogy az elmúlt évek eljárásai teljesen „kivégezték” őt és a férjét, azonban sokat segített rajta egy kineziológiai szakember és Posta Imre.

A kérdések nyomán körvonalazódott, hogy egy neves szakember, Kitanics Márk vizsgálta a nő elmeállapotát. Először az derült ki, hogy alkalmatlanok a szülői feladatok ellátására, végül azonban ez az álláspont megváltozott, és a szülőknél maradhatott a gyerek.

Posta Imre kérdésére elmondta, korábban azt tanácsolták a szülőknek, hogy meneküljenek el a hatóságok elől. Volt, aki még erdőt is felajánlott nekik, ha az országot nem hagyták volna el. Végül Posta Imréék kalocsai találkozóján úgy döntöttek, maradnak, és a PI-kör tagjaival próbálnak harcolni a kisgyerek visszaszerzéséért.

H. Á. szerint segített a nyilvánosság ereje az ügyükben, mindkettejük szerint jó ötlet volt, hogy akkor videózásba fogtak. Posta szerint ha nem így tesznek, abba lelkileg belehalt volna a pár. Még egy rituális szertartást is végeztek, aminek a végén a kör tagjai a pár vállára tették a kezüket, majd hangosan kérték, hogy hazajuthasson a fiuk.

Hosszú évekkel büntetne az ügyészség

A vádirat szerint Posta Imre Magyarország alkotmányos rendjével szemben fennálló elégedetlenségétől vezérelve az interneten és más módon kezdte el terjeszteni nézeteit, majd ennek fórumaként létrehozta az úgynevezett PI-kört. Egyre több követőre tett szert, és 2019-ben megismerkedett Kovács Áron másodrendű és Ferencziné Ambrus Emő harmadrendű vádlottakkal.

A csoport leképezte a demokratikus állami berendezkedést, a másodrendű vádlottat bírói hatalommal ruházták fel, míg a harmadrendű vádlott feladata a PI-kör anyagi feltételeinek koordinálása volt. Nem sokkal később csatlakozott a csoporthoz az ötödrendű vádlott, aki az elsőrendű vádlottról készült videóanyagokat szerkesztette és kezelte, míg a negyedrendű vádlott, K. Norbert a rendezvények megszervezésében tevékenykedett.

Szintén a csoport tagja lett a hatodrendű és hetedrendű vádlott is, akik 2019-ben megakadályozták az otthon szakszerű segítség nélkül született gyermekük anyakönyvezését, és az újszülött védelmében eljáró szakemberekkel való együttműködést módszeresen és teljesen visszautasították.

Mindemellett 2021-ben a PI-kör tagjai különböző ismert közéleti szereplőkkel és politikusokkal, közöttük Orbán Viktorral szemben fogalmazták meg a halálos ítéletüket.

A hét vádlottat alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészület bűntettével és más bűncselekményekkel, többek között emberölés előkészületével vádolja az ügyészség. Az előbbi olyan bűncselekmény, ami a rendszerváltás óta nem fordult elő hazánkban.

A dusnoki házaspárnak az ügyész 1 év 6 hónap börtönt ajánlott, amit 3 év próbaidőre felfüggesztene és javasolta, hogy 1 évre tiltsák el őket 18 év alatti gyerek gondozásától és nevelésétől. Az ő esetükben a vád zaklatás, kiskorú veszélyeztetése és hivatalos személy elleni erőszak.

Posta Imre 8 év fegyházbüntetést kapott ajánlatként az ügyésztől. A bűncselekmények elkövetését tagadja, a minősítéssel viszont nem volt problémája:

A Posta Imre név helyére sok más nevet be lehetne helyettesíteni.

A vádlottak az előkészítő ülésen nem ismerték be a bűnösségüket, ezért az ügyet tárgyalásra utalta a törvényszék. Posta Imre a felszólalásában úgy nyilatkozott, hogy nem akartak ők megölni senkit, csak a titkosszolgálat figyelmét akarták magukra felhívni, de jelezte, hogy az írásai és videói továbbra is elérhetőek az interneten, miközben a vádhatóság azokat aggályosnak nevezte.