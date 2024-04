Abúzus a gyermekotthonban: újabb botrányos eset került napvilágra

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség indítványa alapján letartóztattak egy férfit, aki a megalapozott gyanú szerint – többek között – egy felügyeletére bízott kiskorút is abuzált – közölte az ügyészség a weboldalán.

A 2023-ban indult nyomozásban a megalapozott gyanú szerint egy férfi 2023 tavaszán egy budapesti gyermekotthonban a felügyeletére bízott kiskorúval – hatalmi helyzetét kihasználva – létesített szexuális kapcsolatot.

A férfi a gyanú szerint a gyermekotthonon kívüli kiskorú ismerősével is hasonlóan cselekedett. Ehhez szintén bizalmi viszonyt alakított ki vele, szeszesitallal és kábítószerrel kínálta, majd a bódult állapotát kihasználta. A gyanúsított egy alkalommal, amikor a kiskorú elutasította, meg is ütötte.

A fővárosi rendőrök őrizetbe vették a férfit, és szexuális visszaéléssel, valamint kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal és más bűncselekményekkel gyanúsították meg.

A nyomozás tárgyát képező bűncselekményeket a törvény – a halmazati szabályokra figyelemmel – 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti.

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség indítványt tett a férfi letartóztatására a cselekmények súlyára, jellegére és az elkövetés körülményeire tekintettel, de figyelembe vették azt is, hogy fennáll a szökés-elrejtőzésnek, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlésnek is a reális veszélye.

A nyomozási bíró – osztva az ügyészségi álláspontot – egy hónapra rendelte el a letartóztatást. A végzés egyelőre nem végleges.

Kiemelt figyelem a gyermekotthonokon

Mint ismert, az elmúlt időszakban különösen nagy figyelem hárul a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekre, azon belül is azokra, amelyeket gyermekotthonokban követtek el. A szokásosnál nagyobb érdeklődést az váltotta ki, hogy Novák Katalin volt államfő kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének, aki nemcsak tudott arról, hogy főnöke gyerekeket molesztál, hanem asszisztált is a tetteihez. A korábbi köztársasági elnök döntése – amelynek hátteréről megannyi találgatás és később beismerés jelent meg – végül Novák Katalin bukásához vezetett, de lemondott Varga Judit is, mivel igazságügyi miniszterként ő volt az, aki ellenjegyezte az államfői döntést.

„Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.”