Gáspár Evelin az egyik fideszes EP-képviselő asszisztenseként dolgozik

Gáspár Győző nagyobbik lánya, Gáspár Evelin neve felkerült Járóka Lívia fideszes EP-képviselő asszisztensei közé. A Blikk kereste Járóka Líviát, hogy megkérdezze, „milyen szaktudással győzte meg Gáspár Evelin, hogy az asszisztensei közé választotta”.

A képviselő nevében a közvetlen parlamenti asszisztense adott választ, melyből kiderült, hogy Járóka személyes állásinterjú útján választotta ki Evelint, melyen leginkább tapasztalatai és nyelvtudásai győzték meg. A lány jelenleg sajtómegjelenéssel kapcsolatos feladatokat végez Járóka Lívia asszisztenseként.

A portál Gáspár Evelint is felkereste, hogy tőle is megkérdezze, miben segíti Járóka munkáját; sőt, a Blikk édesanyját és édesapját is kérdezte az üggyel kapcsolatban. A család nem kívánt nyilatkozni, egyik közeli ismerősük azonban elárulta, hogy Gáspár Evelin nem tervez Brüsszelbe költözni az EP-képviselő asszisztenseként.

„Úgy tudom, Gáspár Evelin idén is forgat a Farm VIP című műsorával, a tervek szerint néhányszor kell csak kiutaznia az Európai Parlamentbe” – mondta az illető.

Korábban írtunk róla, hogy Gáspár Győző április elején az Európai Parlamentben járt. „Magyarország mindenekelőtt, a Jóisten mindannyiunk felett” – írta Facebook-oldalán Gáspár Győző, a bejegyzéshez több fotót is csatolt, amelyeken Brüsszelben látható.

(Borítókép: Gáspár Evelin. Fotó: TV2)