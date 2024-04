Hadházy Ákos beleszállt Magyar Péterbe a Diákhitel Központ „kétes ügyei” miatt

Magyar Péter még februári színrelépésekor beszélt arról, hogy gyanús, túlárazott szerződések aláírására kapott utasítást a Diákhitel Központ vezetőjeként. Ezekben az ügyekben

Hadházy Ákos ezzel kapcsolatban számolt be arról, hogy (egy korábbi ígéretének megfelelően) betekintést kért a Diákhitel Központ néhány szerződésébe. „Némileg meglepő módon meg is kaptam a lehetőséget, sőt fotókat is készíthettem – persze ez nyilván összefügg azzal, hogy zömében a Magyar Péter vezérigazgatósága alatt szüle[te]tt szerződések érdekeltek. A feladatot is ő maga adta, amikor arról beszélt, hogy az állami cég vezetőjeként felesleges és túlárazott szerződéseket írt alá Balásy Gyula cégeivel” – írta Hadházy, hozzátéve, hogy

sajnos azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem csak a propagandasajtót finanszírozó szerződések hasznossága és/vagy ára volt megkérdőjelezhető. Amit láttam, az szerintem a büntetőjogi felelősség kérdését is felvetheti százmilliós nagyságrendű, egyéb szerződéseknél is.

Mint írta, a mostani Facebook-poszt után több bejegyzésben is bemutatja ezeket, „hiszen rendkívül tanulságosak, jól mutatják a rendszer működését.

„A propaganda hirdetéseit elosztó New Land Média keretszerződésének ajánlati árait most sem mutatták meg (törvénytelenül), de a lehívott megrendelések áraiból azért lehet következtetéseket levonni. Ez egy évi 50 milliárdos csalássorozat, aminek így a Diákhitel Központ hirdetésein keresztül néhány bizonyítékát láthattam.De vannak itt közvélemény-kutatások, erősen megkérdőjelezhető árazással, tanulmányok, amik valószínűleg soha el sem készültek, vagy ha igen, akkor azok mosolyt fakasztóan primitívek és semmitmondóak és még sok, nagyon furcsa szerződés” – írta Hadházy Ákos.

Politikai szempontból sem ért egyet Magyar Péterrel

A független országgyűlési képviselő ezután azt is megjegyezte:

El kell mondanom azt is, hogy nálam okosabb emberek, köztük barátaim is azt javasolták, ne írjam meg a látottakat, mert a Diákhitel Központ korábbi vezetőjének hívei meg fognak köpködni. Viszont ha nem írnék erről, akkor magamat kellene leköpnöm.

Majd hozzátette: „Azoknak, akik feltétel nélkül bíznak Magyar Péterben, azt tudom javasolni, ne olvassák el az ezekről a szerződésekről szóló posztjaimat. Vele egyébként egyetértek abban, hogy a jelenlegi ellenzék komoly megújulása nélkül esélytelen a rendszer megdöntése. Viszont sajnos téved vagy szándékosan hazudik, amikor azt mondja, hogy egy hibrid rezsimben a kormány biztosan leváltható választásokon, csak a megfelelő jelölt (vagyis az ő) hiánya miatt nem sikerült ez eddig.

És abban is téved, ha azt gondolja, hogy az ellenzék egysége nem fontos. Ez persze elvileg lehet úgy is, ha totálisan megsemmisíti az eddigi ellenzéket. Ennek viszont nehezebb akkor, ha a múltbeli tevékenységük miatt kétes megítélésű figurák[nak] jogos támadási felületet ad az új vezető múltbeli tevékenysége

– írta Hadházy Ákos.