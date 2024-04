Csütörtökön a felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, általában sok napsütés valószínű a gomolyfelhő-képződés mellett. Helyenként – nagyobb eséllyel nyugaton és északkeleten – valószínű zápor. Az északnyugati szelet a délnyugati és északkeleti tájak kivételével élénk széllökések kísérik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 17 fok között valószínű.

A HungaroMet prognózisa szerint kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség valószínűsége alacsony.

A záporok nagy része megszűnik péntek reggelre, a gomolyfelhők is összeesnek, nagy területen kiderül az ég. Néhol gyenge csapadék még előfordulhat, párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és 6 Celsius-fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. Péntek délelőtt már 16 és 20 Celsius-fok közé melegszik a levegő, és estig így is marad.

Szombaton gomolyfelhős, napos idő valószínű. Néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, az Északnyugat-Dunántúlon időnként megerősödik. A hajnali 2, 8 Celsius-fokról délutánra 19, 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Vasárnap napos idő várható kevés gomoly-, valamint fátyolfelhővel, csapadék nélkül. A déli, délkeleti szél sok helyütt megélénkül, a Kisalföldön időnként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4 és 11, délután 23 és 27 fok között valószínű.

Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése szerint csütörtökre elvonul a hidegfront. A hideg, nyirkos reggeli időben felerősödhetnek a gyulladásos és a kopásos jellegű panaszok. A szeles tájakon fejfájás, szédülés jelentkezhet, illetve ingerültebbek lehetünk.

A borongós idő utáni napsütés és szárazabb idő viszont pozitív hatással lehet a közérzetre, hangulatra. A hő- és komfortérzet még alacsonyabban alakul, nagy lesz a megfázásveszély, ezért ajánlott a réteges öltözet.

Mint írtuk, a csapadék lassan megszűnik, és péntektől meredek emelkedésnek indul a levegő hőmérséklete, vasárnapra pedig már a 25 Celsius-fok feletti csúcs sem tűnik kizártnak. Emellett a szél is mérséklődik, és a jövő hétre felhőmentes, igazi nyári időre van kilátás, egyre enyhébb éjszakákkal és egyre melegebb nappalokkal.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras