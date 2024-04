A végzős osztályok tablójára került Hoppál Péter képe egy pécsi gimnáziumban

Hoppál Péter fideszes országgyűlési képviselő is felkerült a Pécsi Református Kollégium végzős évfolyamának tablóira, ami miatt a városban nem is rakták kirakatokba az osztályokat. Emellett állítólag a szülők és a tanári kar egy része is felszólalt az akció ellen, de az iskola igazgatójához ezek a hangok nem értek el, Hoppál Péter szerint pedig ez teljesen rendben van, nincs itt semmi látnivaló.

A Pécsi Református Kollégium (Refi) végzős diákjainak tablójára felkerült Hoppál Péter, a térségi fideszes képviselő fényképe is, ezért a város kirakataiba sem kerülhetett ki a tabló. A többi iskola végzősei már kint vannak mindenhol Pécs belvárosában, viszont az egyházi iskola ballagóit sehol nem lehet megtalálni. A Szabad Pécs szerint még az iskolán belül is indulatokat váltott ki az, hogy Hoppál képét is szerepeltetni kívánják a tablókon (mint az iskola fenntartójának képviselőjét), de jó néhány szülő is felháborodott a döntésen.

Kádár Péter, az iskola igazgatója a lap megkeresésére elmondta, hogy ő nem tud semmilyen konfliktusról Hoppál képével kapcsolatban, azt viszont megerősítette, hogy a politikus szerepelni fog a tablókon képviselői minőségében. Ez már csak azért is érdekes, mert az országgyűlési képviselőség és a Fenntartó Igazgatótanács elnökségi posztja összeférhetetlen lenne elviekben, de úgy tűnik, hogy a baranyai iskola és a református egyház számára ez nem így van.

Mivel választási év van (június 9-én önkormányzati és európai parlamenti választások lesznek) és Hoppál a helyi Fidesz arcának számít, ezért igen érdekes – a Szabad Pécs szerint –, hogy pont most döntöttek úgy a Refiben, hogy az arcával díszítik a tablókat.

Ráadásul az a hír járja, hogy 2026-ban, az országgyűlési választások évében is hasonló akcióra készül az iskola vezetése.

„Ha nem választási év volna, akkor is nagyon meglepődtem volna azon, hogy az érettségizők tablóira egy aktív politikus felkerül, még ha van is valamilyen funkciója és tisztsége az iskolában, s ha korábban ő maga tanított is itt, s még ha az intézmény főigazgatója is volt korábban” – nyilatkozott egy anonimitást kérő érintett, ugyanis nem szeretné, ha a nyilatkozata hátrányt okozna bárkinek az ismerősei körében.

Az iskoláink tablójára az iskolák azt tesznek fel, akit fontosnak tartanak. Az iskola tiszteli a fenntartót, ezért szerepelteti az iskola tablóján annak vezető képviselőjét. Ez az iskola belügye

– mondta Kádár Péter igazgató. „Ami az Igazgatótanács mindenkori elnökét illeti, a fenntartó képviseletében helye van és helye lesz az iskolai tablóinkon. Ezzel is szeretnénk kifejezni, hogy tiszteljük a fenntartónkat, a református egyházat. Az pedig mindenütt a demokratikus világban a legtermészetesebb dolog, hogy választott képviselők, közéleti szereplők részt vesznek a társadalmi élet különböző közösségeiben, kórházak, iskolák fenntartói testületeiben. Mint ahogy az is természetes, hogy a választott tisztviselők tiszteletet érdemelnek, ha segítik a közösség jólétét, a közjót” – tette hozzá és megerősítette, hogy hozzá nem jutottak el szülői panaszok az ügyben.

Hoppál Péter szerint nincs itt semmi látnivaló

Hoppál Péter a portál megkeresésére azt mondta, hogy „nem politikusként szerepel” a tablókon, hanem a Fenntartói Igazgatótanács elnökeként. Mivel idén 30 éves jubileumát ünnepli az intézmény, így próbálják meg szélesebb körben is népszerűsíteni, hogy a baranyai református egyház tartja fenn a létesítményt. A tablóképet pedig nem tartja problémásnak (sőt, nagyon megtisztelőnek gondolja), hiszen a tanítás és az egyház hamarabb jött az életében, mint a politika, így ez teljesen rendben van. A választásokhoz pedig nincs köze az akciónak, ezt elutasítja a politikus. Plusz tiszteletdíjat sem kap ezért, hanem ingyen, társadalmi munkában látja el a tisztséget.

Nem tervezi egyébként, hogy a politikai karrierje után visszatérjen az iskola életébe, semmilyen tisztségben. Jelenleg az ötödik ciklusát tölti és református presbiter is egyben, ezért is foglalhatta el az igazgatótanács elnöki posztját. Hoppál azt is elmondta, hogy amikor döntöttek a tablóra való felkerüléséről, akkor debreceni példával nyugtatták meg, hogy ott és környékén is szokás a fenntartó képviselőt feltüntetni a tablókon.

Debrecenből megerősítettek, hogy ez nem szokás náluk és nem is lesz az.

Nem ez az első eset egyébként, hogy Hoppál és a város konfrontálódik egymással. 2017-ben például az uránvárosi Mindenki karácsonyfáján karácsonyfadíszt csináltak Hoppál Péterből.

(Borítókép: Hoppál Péter 2022. július 28-án. Fotó: Szabó Réka / Index)