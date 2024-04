Túl vannak az első ellenőrzésen a háziorvosok, a Magyar Orvosi Kamara nem érti, miért szálltak rájuk

A több telephellyel rendelkező orvosok hiába jelezték a hatóságoknak, hogy valahol megszűnt a rendelésük, az Egészségügyi Szolgáltatások Elektronikus Nyilvántartásában továbbra is szerepelt. A Népszava szerint a Belügyminisztérium adatai alapján csak részben volt hatásos a háziorvosok tavalyi ellenőrzése, a bejelentés nélkül érkező ellenőrök sokszor nem találtak rendelést.

Az első ellenőrzés idején csak az alapellátók harmadánál nem bukkantak hiányosságokra – írja a Népszava. A cikk szerint egy későbbi utóellenőrzésnél az újravizsgált 1452 telephelyen – amit 401 háziorvosi szolgáltató működtetett – a rendelők 12 százaléka nem volt megtalálható, és az ellenőrzéskor hiába volt éppen betegfogadási idő, a nagy részükön nem volt ellátás. Ezenkívül egy másik hibát is találtak, az orvosok rendelőn kívüli elérhetőségével kapcsolatban. Keczéry Attila, a Magyar Orvosi Kamara titkára szerint a hiányosságokat az utóellenőrzés idejére az érintettek teljes mértékben korrigálták.

A vizsgálattal feltárt hibák jó része adminisztratív probléma volt, mert a több telephellyel rendelkező orvosok

hiába jelezték a hatóságoknak, ha valahol már megszűnt a rendelésük, ezt nem rögzítette az Egészségügyi Szolgáltatások Elektronikus Nyilvántartása (ESZENY).

Az adatrögzítő rendszerbe ügyfélkapun keresztül lehet belépni, ahol a háziorvos a munkájával kapcsolatos adatokat közölni tudja – mutatott rá a szakember, aki szerint bonyolult a rendszer, így a kormányhivatali dolgozók, a volt ÁNTSZ munkatársai is csak nehezen tudják azt használni.

Az orvosi kamara titkára kitért arra is, hogy „az egy telephelyű praxisokat most kezdik ellenőrizni, és a Belügyminisztériumban arra is ígéretet kaptak, hogy előre tájékoztatják a kamarát arról, éppen melyik megye kerül sorra”. A lap rámutatott, hogy az ellenőrzésért felelős minisztérium a korábbi váratlan ellenőrzést azzal magyarázta, hogy arra voltak kíváncsiak, valóban zajlik-e a megadott időszakokban ott rendelés, ott van-e az orvos és a nővér.

A titkár elmondta, hogy az ellenőrzött praxisok vezetői a hibákat elismerték, a nem működő telephelyekre kiutalt összegek visszavonása miatt senki sem háborgott.

Az ellenőrzések okán a kamarához sem fordult senki segítségért.

A háziorvosok aggályosnak tartották, hogy rendelési időben állítottak be az ellenőrök, és ezzel feltartották a betegellátást. A jövőben azt kérik, hogy a betegellátás végéhez közeledve érkezzenek az ellenőrök.