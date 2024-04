Hazug kijelentéseket tehetett Áder János testvéréről, felfüggeszthetik a képviselő mentelmi jogát

Gy. Németh Erzsébet előrehozott választásról beszélt a mentelmi jogának lehetséges felfüggesztése helyett, amelyről holnap döntenek a képviselők az Országgyűlésben. Áder János szerint Gy. Németh Erzsébet hazug kijelentéseket tett, mindhárom állítás valótlan, ezért testvére büntetőjogi és polgári peres úton is feljelentést tesz.

Áder János testvére tudott a bicskei pedofil igazgatóról, mégsem tett semmit a fővárosi gyermekvédelmi főosztály vezetőjeként – ezzel vádolta a DK-s Gy. Németh Erzsébet a volt köztársasági elnök testvérét a korábbi közleményben, amely még ma is elérhető. Az Országgyűlés Mentelmi Bizottságában most Gy. Németh Erzsébet mentelmi jogának felfüggesztését javasolják a fideszes képviselők, amiről kedden döntenek.

„Azért tették, amiért elmondtam az országnak, Áder János testvére fővárosi főosztályvezetőként tudott arról, mi történik a bicskei gyermekotthonban, mégsem akadályozta meg, hogy V. János tovább zaklassa a rábízott gyereket” – reagált a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló javaslatra az országgyűlési képviselő. Gy. Németh Erzsébet, aki 2019–2022 között Budapest főpolgármester-helyettese volt, elmondta, öt zavartalan évet kapott a bicskei igazgató szerinte Áder Annamáriától. Gy. Németh Erzsébet állítja: a Fidesz szerint gyerekeket molesztálni, pedofilt mentegetni és kitüntetni, pedofilsegítőnek kegyelmet adni nem bűn. Hozzátette, a DK egész közössége nevében mondhatja, hogy nem fognak hallgatni, nem fognak beletörődni, hogy fideszes politikusok mentegetnek segítőket.



Ha pedig a Fidesz elveszti június 9-én az európai parlamenti választást, akkor előrehozott választást fogunk követelni.

Elmondta azt is, ők következményeket akarnak, így nem lehet őket megfélemlíteni.

Áder János volt köztársasági elnök lapunknak korábban elmondta, hogy testvére több feljelentést is tesz az ügyben. Gy. Németh Erzsébet korábban arról beszélt, hogy „Tarlós István főpolgármestersége alatt a bicskei gyermekotthon két dolgozója már 2011-ben elmondta a fővárosnak, hogy a gyermekotthon igazgatója zaklathatja a gyerekeket, mégsem történt semmi”. A DK-s országgyűlési képviselő, korábbi főpolgármester-helyettes szerint az ügy eljutott a főváros Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályához, melynek akkori vezetője Pölöskei Gáborné Áder Annamária volt, Áder János testvére, így azt feltételezte, hogy neki tudnia kellett arról, hogy mit csinál az igazgató a bicskei gyermekotthonban lakó gyerekekkel, de szerinte nem tett semmit.

A Demokratikus Koalíció szerint ez újabb bizonyíték az orbáni pedofilhálózat működésére. Az Orbán-rendszer a legmagasabb szinten fedezi, mosdatja, menti fel és tünteti ki a fideszes pedofilokat a fideszes fővárosi vezetésben, a Sándor-palotában és az Igazságügyi Minisztériumban is, ahogy valószínűleg az államigazgatás minden szintjén. A közleményben az is szerepelt, hogy „Pölöskei Gáborné Áder Annamáriát a hallgatása után előléptették, Balog Zoltánnak lett az államtitkára”. Novák Katalin a bicskei pedofilügyben elítélt K. Endrének adott elnöki kegyelem nyilvánosságra kerülését követő közfelháborodás után bejelentette február 10-én, hogy lemond.

Áder János tagadta a DK-s politikus állításait, és lapunknak korábban elmondta, hogy

mindhárom állítás valótlan, hazug kijelentés.

A volt köztársasági elnök elmondta, hogy ő nem perképes az ügyben, de a húga, Pölöskei Gáborné Áder Annamária igen. Az ő nevében akkor elmondta, hogy az első pillanattól világos volt, hogy perelni kell, ezért két pert is indít Gy. Németh Erzsébet ellen. Gy. Németh Erzsébet mindhárom állítása valótlan, hazug kijelentés, és ezzel nemcsak belegázolt a húga becsületébe, hanem rágalmazta is, olyan dolgokkal vádolta, amiket nem követett el. A volt államfő két feljelentést is tervezett, büntetőeljárást rágalmazás gyanújával, valamint polgári peres úton a személyiségi jogok megsértésének gyanúja miatt.

Áder János korábban hangsúlyozta, hogy abban bízik, Gy. Németh Erzsébet „nem bújik a mentelmi joga mögé, valamint ügyvédjével nem fogják mindenféle eljárási praktikákkal húzni az időt, és lehetőséget teremtenek arra, hogy a bíróság minél hamarabb igazságot szolgáltathasson”. Akkor azt tervezték, amennyiben sérelemdíjat ítél meg később a bíróság húga számára, azt a bicskei gyermekotthonnak ajánlja fel.

(Borítókép: Gy. Németh Erzsébet. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)