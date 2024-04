Elrendelték az osztálytársát megkéselő hatodikos lány letartóztatását

Mint arról korábban az Index is beszámolt, szívtájékon szúrta tanulótársát, és ezzel súlyos sérülést okozott egy hatodikos lány a bőnyi Szent István Király Általános Iskolában hétfő délelőtt. Az összetűzés két, a szomszédos településről, Rétalapról átjáró kislány között tört ki.

Később kiderült, hogy az elkövető gyerek egy halállistát is írt, amelyen több, vele egy iskolába járó diák neve is szerepelt, köztük a megkéselt kislányé is. Azoknak a neveit, akiket a későbbiekben meg akart ölni, pirossal jelölte, akiket nem, azokét pedig zölddel.

„Az ügyészi indítvánnyal egyezően a gyanúsított korára tekintettel egy javítóintézetben kell végrehajtani a kényszerintézkedést, ami ellen senki nem fellebbezett” – közölte a Blikkkel Máté Kinga, a Győri Törvényszék szóvivője.

A döntés okai, hogy az osztályközösség nagy része még nem került kihallgatásra, de a családi, otthoni körülményeit is kell vizsgálni, illetve a nála megtalált lista miatt nem lehet egészen biztosan kizárni, hogy szabadon hagyása esetén nem követne el újabb bűncselekményt

– tette hozzá a szóvivő.

A lap úgy tudja, hogy a 12 éves lány a nyomozási bíró előtt érdemi vallomást tett az üggyel kapcsolatban. Hozzátették, hogy a hatodikos lányt előre kitervelten, 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsították meg, és egy budapesti javítóintézetbe szállítják.