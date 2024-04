Donáth Anna szerint a kormány a felelős a bőnyi iskolai késelésért

Az életmentő műtét után stabil állapotban van a kislány, akit hatodikos osztálytársa hétfőn szívtájékon szúrt egy bőnyi általános iskolában. A késelésre Donáth Anna, a Momentum elnöke is reagált, kiemelve, hogy a tragédiáért az összeomló magyar iskolarendszer és a kormány a felelős.

Ahogy az Index beszámolt róla, veszekedés miatt szívtájékon szúrta tanulótársát, és súlyos sérülést okozott egy hatodikos lány a bőnyi Szent István Király Általános Iskolában hétfő délelőtt. Az iskola vezetése az eset után arra kérte a szülőket, hogy vigyék haza gyermekeiket, akik közül többen sokkos állapotban voltak. A sérült kislányt mentőhelikopterrel vitték a győri kórházba, ahol életmentő műtétet végezték el rajta. A gyermek állapota jelenleg stabil. Az elkövetőről kiderült, halállistát is írt, amelyen több, vele egy iskolába járó diák neve is szerepelt, köztük a megkéselt kislányé is.



A közösségi hálón üzent

A történtekre Donáth Anna, a Momentum elnöke is reagált, kiemelve, hogy a kormányt tartja a bőnyi késelés felelősének.

Ez a borzalom az összeomló magyar iskolarendszer, egy mentálisan leépülő, gyűlöletben szocializálódó társadalom tünete. A »családbarát« kormányzat iskoláiban nincs elég pedagógus, nincs iskolapszichológus, a gyermekvédelmi rendszer leépült, nincsenek vagy nem működnek az intézmények, amik közbeavatkozhatnának. Nincs prevenció, helyette a civileket üldözi a hatalom

– fejtette ki Facebook-bejegyzésében Donáth Anna.

Hozzátette, ilyenkor mindig felüti a fejét a rasszizmus, amely csak a felelősöket segíti, hogy elbújjanak a számonkérés elől.

Mint írta, „a felelősöknek, akiknek meg kellett volna akadályozniuk, ami történt, a felelősöknek, akik szétverik a magyar társadalmat, akik szétverik az iskolarendszert, a szociális szférát, a gyermekvédelmet”.