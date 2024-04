Letépték, összefirkálták és lefújták a választási plakátokat több fővárosi kerületben, sőt aláírásgyűjtő aktivistákat is megtámadtak az elmúlt napokban. Több ellenzéki politikus képviselője úgy vélte, összehangolt akció folyik az aktivistáik ellen. Szegeden pedig nemrég a Fidesz iroda ablakát törték be. Az elkövetők súlyos büntetésre is számíthatnak a különböző bűncselekmények okán.