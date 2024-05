Orbán Viktor váratlant húzott, meg is mozgatta a követőit

Finoman szólva is turbulens időszak volt a hazai időszakban az idei április. Rögtön az elején egy jelentős tüntetéssel robbant be Magyar Péter formációja, a Tisza Párt, amely azóta a közvélemény-kutatások szerint masszívan gyűjti a szimpatizánsokat, de erről majd később.

Orbán Viktor első helyéhez ugyanis úgy sem fér kétség a Facebook-felületén, hogy áprilisban először fordult elő olyan helyzet a Lájkok Ligája történetében, hogy a kormányfőnek nem nőtt tovább a követőtábora. Sőt, éppen ellenkezőleg, még néhány százzal csökkent is. Érdekesség, de éppen április 18-án történt egy masszívabb kikövetés Orbán oldalán: több mint 600-zal lett aznap kevesebb lájkolója. Ezen a napon tett közzé egy videót az elsőre betiltott, majd mégis megvalósuló brüsszeli konzervatív konferenciáról és képeket az EU-csúcsról is, majd aznap késő délután kirakott egy új, azóta is használt profilképet magáról.

Bár a fotó több mint 80 ezer reakciót kapott a platformon, a kommentelők között akadtak, akiknek nem tetszett a portré, elképzelhető, hogy ők szüntették meg a kormányfő követését.

Orbán egy héttel később, április 25-én több mint százat visszahozott a leiratkozókból, ekkor mondta el nyitóbeszédét a budapesti CPAC-en, az itt megfogalmazott üzenetei úgy tűnik, termékeny talajra hullottak és sokan szimpatizáltak vele.

Kis kivétellel mindenki zuhan

A Facebookon egyébként úgy tűnik, most a leiratkozások ideje jött el, hiszen kevés kivételtől eltekintve minden pártelnök, illetve társelnök népszerűsége zuhanásnak indult. A legtöbbet Jakab Péter (Nép Pártján) vesztette, de csökkent Gyurcsány Ferenc (DK) követőtábora is. Érdemben csak Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa) és Kovács Gergely (Kutya Párt) tudta növelni követői számát, a többiek hibahatáron belül mozogtak.

Egy fontos változást is felvezettünk ugyanakkor a táblázaton: a Párbeszéd – Zöldek társelnökei közül Tordai Bence frakcióvezetővé válásával immár Szabó Rebeka rendelkezik a nagyobb facebookos követőtáborral, így mostantól őt szerepeltetjük a Ligában. Ezzel a Párbeszéd a tabella utolsó előtti helyére csúsztak, hiszen Szabó mindössze alig több mint húszezer lájkolóval rendelkezik, csak a törlése óta hivatalos Facebook-oldal nélküli Toroczkai Lászlót (Mi Hazánk) előzi.

Hova tehető Magyar Péter?

Noha kétségtelenül most a hazai politika legforróbb témája Magyar Péter és az ő színre lépése, hiszen még más pártok is leginkább vele foglalkoznak, a Lájkok Ligájában mégsem tudjuk feltüntetni, mégpedig azon egyszerű oknál fogva, hogy Magyar Péter hiába kvázi vezetője, de nem elnöke, sem társelnöke a Tisza Pártnak, mindössze alelnöke. Márpedig ebből kiindulva nem lenne fair más pártokkal sem, ha elkezdenénk alelnököket is listázni, hiszen így például a Mi Hazánk máris előkelőbb helyre repülne az elnökhelyettes és a Facebookon aktív Dúró Dóra masszív követőtáborának köszönhetően (aki egyébként 318 ezer követőjével még Magyar 268 ezres lájkolószámát is előzi).

Az X továbbra is Orbánt jelöli

Amit a Facebookon elveszít, azt más platformokon sokszorosan nyeri vissza Orbán Viktor. A miniszterelnök a Twitteren, illetve már X-en talán még aktívabb, ennek köszönhetően egy hónap alatt tízezerrel nőtt ottani követőtábora, és immár meghaladja a 300 ezret is. A többiek még csak meg sem közelítik ezt a szintet, a második legtöbb követővel rendelkező Toroczkai László is jócskán lemarad a kormányfőtől.

Ahogyan az Instagramon sem férhet kétség Orbán Viktor elsőségéhez, itt is növekedett tábora, 205 ezresre hízott. A többieké érdemben nem sokat változott, volt, aki csökkent, másoké pedig nőtt. Talán még Vona Gábor (Második Reformkor) ért el látványosabb növekedést. Érdekesség, de az MSZP társelnöke, Kunhalmi Ágnes egyelőre nem tudta kihasználni egyik platformon sem, hogy pártja összeállt a DK-val és a Párbeszéddel: szinte mindenhol ugyanannyi követővel rendelkezik, mint március végén.

Videót kevesen csinálnak jól

A TikTokon sem fér kétség Orbán Viktor elsőségéhez, aki öles léptekkel halad a 200 ezres határ felé, már több mint 170 ezren követik rövid videóit. A népszerű platformon mellette csak Jakab Péter és Toroczkai László rúghat labdába, ők azok egyedül, akik elérik a százezres szintet. Ezt közelíti ugyanakkor Márki-Zay Péter is. A többiek jócskán lemaradtak, a korábban még oldalát reklámozó Gyurcsány Ferenc követőszáma is befagyott.

A YouTube-on már más a sorrend, sőt, itt Toroczkai László a legtöbb követővel rendelkező politikai vezető 222 ezres táborával, mögötte pedig messze kullognak az üldözők. Vona Gábor, Orbán Viktor, Márki-Zay Péter és Gyurcsány Ferenc kis eltéréssel tanyáznak a 40-50 ezres sávokon. A többiek pedig ennyi erőt sem fordítanak a videómegosztó portálra.

