Az Indexen elsőként írtunk arról, hogy Magyar Péter pártja a fővárosban is listát állíthat, és beállhat több polgármester-jelölt mögé. A politikus akkor még azt írta információink közzététele után, hogy fontolgatják a listaállítást, de nem jutottak dűlőre.

A Tisza Párt alelnökét egy szerdai kampányrendezvényen, Sümegen kérdezték meg arról, hogy mi a tervük az önkormányzati választásra vonatkozóan, és összefognának-e helyi civilekkel. Magyar Péter elmondta, bonyolult kérdésről van szó, de „dolgozunk rajta, hogy minden megyében el tudjunk indulni”.

„Nyilván [az] aláírást össze tudjuk gyűjteni, mert már össze is van gyűjtve a legtöbb helyen” – fogalmazott. Mint mondta, több vármegyében is tárgyalnak egy-egy civil lista támogatásáról, viszont attól fél, hogy a „Tisza Párt neve” most több szavazót tudna hozni, mint egy-két civil egyesület, mozgalom neve.

Hozzátette, nagyon kevés idejük van, és nehéz letárgyalni ezt. Állítása szerint 1500-2000 e-mailt kaptak arra a címre, ahol korábban az önkormányzati együttműködéssel kapcsolatban várták a leveleket.

Mi egy garázscég vagyunk, ezt be kell, hogy valljam. Bármennyire is nem tetszik, bármit is mondanak rólunk, én nekem van 15 munkatársam, mindenki ingyen dolgozik, segít amikor tud

– fogalmazott Magyar Péter, hozzáfűzve, ettől függetlenül igyekeznek minden levélre válaszolni, és nem indulnak rá a civilekre sehol sem.

A fővárosban elindulhatnak, már eredményeket is ígért

Magyar Péter ezután elmondta, a fővárosban nincs elég idejük, hogy főpolgármester-jelöltet indítsanak, és többséget szerezzenek a budapesti közgyűlésen, „pedig lehet, hogy jó esélyünk lenne rá”, és jó ugródeszka is volna a későbbi választáshoz. Azt viszont megtehetik, hogy „elindulnak a fővárosi közgyűlésben, a fővárosi listán” – mondta, majd úgy fogalmazott:

El fogunk érni egy olyan eredményt ott, hogy a Tisza Párt nélkül nem tudnak többséget szerezni.

Hozzátette, ha ez bekövetkezik, akkor szerinte ezután két lehetősége lesz a jobb- és baloldali pártoknak: vagy olyan döntéseket terjesztenek a közgyűlés elé, amely „a fővárosnak az érdekét szolgálja” mert ők csak ezeket támogatják, vagy pedig „kijönnek a napra, Gyurcsány és Orbán kezet fog”. Az általa elmondottak alább visszahallgathatóak:

Korábbi cikkünkben arról is írtunk, hogy a híresztelések szerint Nagy Ervint kérték fel a Tisza Párt fővárosi listájának vezetésére. A színész erre reagált is később, és közölte: egyáltalán nem akar indulni a választáson.