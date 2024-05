Holttestet találtak Szombathelyen, áramütés végezhetett az áldozattal

A 112 Press beszámolója szerint Szombathelyen kedd éjfél után, egy nagy csattanást követően ment el az áram egy közeli, 14 emeletes épületben. Reggel megtalálták a rövidzárlat okát, amikor felfedezték egy férfi holttestét a trafóházban.

A lap szerint az eset helyszínén arra utaló nyomok vannak, hogy

az illető egy hajléktalan lehetett, aki melegedőnek használta a trafóházat.

Úgy tudják, hogy a hajnali órákban néhány percen belül két üzemzavar is volt az érintett helyszínen. Elképzelhető, hogy az illető először csak egy kisebb áramütést szenvedett, majd néhány perc múlva magához tért, megpróbált felállni, és akkor érhette a nagyobb, végzetes áramütés.

A rendőrség szerdán szemlét tartott a helyszínen, és a lakóépületben még napközben sem volt áram.

A lakók azt mondták a 112 Pressnek, hogy főzni is elektromos eszközzel tudnának, de tíz órája nincs áram, így az ebédet is máshogy kell megoldaniuk. Egy ételfutár azt is közölte, hogy a könyvtár környéki épületekbe becsengetni sem tud a kiszállított ételekkel amiatt, hogy egyáltalán nincs áram.

A lap (korábban publikált cikkében) arról is írt, hogy az áramszolgáltatás helyreállítása szerda délután kezdődhet meg, a rendőrségi helyszíni szemle befejezése után.