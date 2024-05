Húsz méter magasból dobta ki a kiskutyáját egy budapesti férfi

Másodfokon is döntött a törvényszék annak a férfinak az ügyében, aki a vád szerint ledobta a kiskutyáját egy társasház negyedik emeletéről. Az állat elpusztult, a férfit tettéért korábban 50 nap elzárással büntették.

Mindössze egyetlen ülés alatt döntést hozott a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék Cs. Csaba ügyében. A férfit korábban 50 nap elzárással büntették volna, amiért a vád szerint kidobta a saját kutyáját az erkélyről. Az állat a zuhanás után a helyszínen elpusztult.

A férfi védője a perbeszédében arra hivatkozott, hogy folyamatosan gondozta az apró négylábút, rendszeresen járt vele állatorvoshoz is. Az ügyvéd meglátása szerint komoly hibákat vétett az elsőfokon eljáró Pesti Központi Kerületi Bíróság, ezért kérte a Dr. Albertné Dr. Lackner Gertrúd által vezetett tanácsot, hogy mentsék fel a férfit bizonyítottság hiányában. A védő hivatkozott arra is, hogy korábban már volt arról is szó, hogy nem a férfi dobta le a kutyát, hanem az magától esett ki az erkély korlátjai között. A rövid, mindössze egy órás ülésen nem jelent meg az ügyészség képviselője, így a csütörtöki ülésen nem hangzott el vádbeszéd.

A súlyos egészségügyi állapotban lévő férfi az utolsó szó jogán, mindössze annyit mondott,

Ártatlan vagyok, soha nem bántottam a kiskutyámat!

A felszólalás után rövid szünetet tartott a tanács, hogy meghozzák döntésüket, ami szerint immáron jogerősen is 50 nap elzárásra ítélték Cs. Csabát.

A negyedikről dobta le a kutyát

A korábbi, nem jogerős ítélet szerint a férfi, Cs. Csaba 2020. május 19-én – ismeretlen előzmények után – felfokozott indulati állapotban ledobta yorkshire terrier kutyáját lakásának 20 méter magasságban lévő, 4. emeleti teraszáról. Az elszenvedett sérülések következtében a kutya elpusztult.

A bíróság az elsőfokú ítélet szóbeli indoklásában hangsúlyozta, „a férfi tette egyszeri, indulati cselekmény volt, amelynek áldozata a kiskutya lett”. A bíróság álláspontja szerint a védtelen élőlénnyel szembeni erőszakos magatartásnak büntetőjogi következménye kell hogy legyen. Enyhítő körülményként értékelték a vádlott büntetlen előéletét és súlyos betegségét, valamint azt, hogy hosszabb idő telt el azóta, súlyosító körülményként vette figyelembe ugyanakkor a „cselekmény gátlástalanságát”.

A kiszabott 50 nap elzárás büntetés alkalmas arra, hogy a vádlottat, de akár másokat is visszatartson hasonló jellegű bűncselekmények elkövetésétől, állapította meg akkor a bíróság.