A Momentum kész vitatkozni és együttműködni is Magyar Péterrel

Az Indexnek adott interjúban Donáth Anna többek között arról beszélt:

milyen tapasztalatokat szereztek és milyen visszajelzéseket kaptak az ajánlásgyűjtés során;

mi a véleménye Magyar Péter politikai ébredéséről;

miben értenek egyet Magyar Péterrel, és miben nem;

miért biztos abban, hogy a Momentum nélkül nem váltható le az Orbán-kormány;

mit tud nyújtani, és mit üzen a választóknak a Momentum.

Csalódott?

Mivel kapcsolatban?

Azt hallani, hogy nem ment könnyen a Momentumnak, és vért izzadtak, mire összegyűjtötték az európai parlamenti választási induláshoz szükséges ajánlásokat. Tényleg így volt?

Nem, és egyáltalán nem vagyok csalódott. A megyei listákhoz azonban sokkal nehezebb volt összegyűjteni az ajánlásokat, mint bármikor, és ez mindannyiunkat meglepett. Ennek persze nagyon sok oka van. Bonyolította a helyzetet, hogy június 9-én egyszerre lesznek európai parlamenti és önkormányzati választások. Nagyon nagy zavar volt, mert az emberek nem teljesen voltak tisztábban azzal, hogy pontosan mire és miért gyűjtünk ajánlásokat, illetve hány ajánlóívet kell kitölteniük. Kellett vagy öt-hat nap, mire mindenki belejött. Az európai parlamenti választásokhoz már a leadási határidőt megelőző vasárnapra összeszedtük – rágyűjtéssel – az ajánlásokat.

Idén tehát csak azért volt nehezebb a gyűjtés, mert két választás lesz egy napon?

Részben. Emellett, már hónapok óta érzékelhető, hogy nagyon nagy pártellenesség uralkodik az ellenzéki szavazók körében. Már az ajánlásgyűjtés elején egyértelmű volt, hogy a Fidesznek és a Tisza Pártnak könnyű dolga lesz, miközben mindenki másnak meg nem. Új belépőként Magyar Péterék pultjai előtt olyan sorok álltak, mint öt éve nálunk. Akkor a Momentum is kevesebb mint egy nap alatt összeszedte az ajánlásokat. A Fideszről sejtjük, hogy milyen eszközökkel élt, a többi pártnak azonban minden egyes ajánlásért meg kellett dolgoznia, de persze ez a kampány része. Azért sem tudok csalódott lenni, mert az ajánlásgyűjtés közben rengeteg emberrel beszélgettünk. Az aktivisták mellett kint voltam a pultoknál, ahogy a Momentum összes politikusa is. Szerintem nincs fontosabb ezeknél a beszélgetéseknél és tapasztalatoknál. Fontosabbak, mint egy újságcikk vagy egy tévéinterjú.

„Nincs pánikhangulat a Momentumban, munka van”

Két éve azt írta, hogy kevesebb pártra van szükség az ellenzéki oldalon. Fenntartja?

Természetesen.

Úgy is fenntartja, hogy a kutatások és az elemzések szerint a Momentum bajban van?

A jelenlegi elemzések szerint is a Momentum eléri az ötszázalékos, parlamenti bejutási küszöböt. Fenntartom, hogy amelyik pártra van társadalmi igény, annak igenis van létjogosultsága. Úgyhogy térjünk vissza a kérdésre június 9-e után.

Tavaly októberben arról beszélgettünk, hogy a párt tartósan hét százalék körül mozog a biztos pártválasztóknál. Most már ennél rosszabb támogatottsági eredményt mérnek a Momentumnak, csak egy európai parlamenti mandátumot prognosztizálnak a pártnak, de az elemzők szerint az is billeg. Nincs pánikhangulat a Momentumban?

Kutatásból sokféle készült, különböző eredményekkel. Hitkérdés, hogy ki melyikben bízik. Nincs pánikhangulat a Momentumban, munka van. Pontosan tudjuk, hogy az a munka, amit beleteszünk, az önmagában elvitathatatlan érték. Attól függetlenül kell keményen kampányolnunk, hogy hány mandátumot mérnek nekünk.

Nem pánikolunk, inkább magabiztosak vagyunk, mert a Momentum méltán büszke lehet az elmúlt öt évben elvégzett európai parlamenti munkára.

Az utcán is visszaigazolták nekünk a választók: a Cseh Katalinnal elvégzett munkánk láthatóbb, értelmezhetőbb és messze hasznosabb volt, mint bármelyik más ellenzéki képviselő munkája. Ez nagyon megnyugtató érzéssel tölt el minket. Mi nem biankó csekket kérünk, nem azt mondjuk, hogy szavazz ránk és összedől holnapra az Orbán-rendszer. Azt mondjuk, szavazz ránk, hogy az eddigi európai parlamenti munkát folytathassuk.

Ha ennyire jól végezték a dolgukat, és ezt sokan visszaigazolták önöknek, akkor miért nem tudott ez az elismerés a támogatottságukban megmutatkozni?

Ha a kérdést úgy tesszük fel, hogy kik azok az európai parlamenti képviselők, akiknek a munkájával meg vannak elégedve, akkor minden mérés és statisztika visszaigazolja a kimagasló eredményeinket.

De ez miért nem jelenik meg a támogatottságukban?

Én azt gondolom, hogy megjelenik, a szavazóink körében mindenképpen. Az elmúlt napok visszajelzései mind arról szóltak, hogy megköszönték a munkánkat. Nagyon sok olyan emberrel is találkoztunk, aki azt mondta, hogy nem Momentum-szavazó, de szeretné, ha folytatnánk a munkát az Európai Parlamentben. Erre mi azt mondtuk, hogy akkor a Momentum listájára kell szavazni június 9-én, mert mi vagyunk az egyedüliek, akik európai eszközökkel tudják felvenni a harcot Orbán rendszere ellen.

Az összes közvélemény-kutató intézet azt állapította meg, hogy a Magyar Péter-jelenség negatívan érinti a Momentumot. Mi a válaszuk erre?

Minden párttól látványosan visz szavazókat. Magyar Péter egy új lendületet hozott a politikába, sokak számára egy új reménysugár. Természetes, hogy mindenki kíváncsi, és várja, mi fog még történni. Én úgy látom, hogy a Momentum szavazóinak vannak aggályai Magyar Péterrel kapcsolatban, de nagyon kíváncsian tekintenek az általa megszemélyesített új politikai jelenségre.

Sok szavazót vihet el Magyar Péter a Momentumtól?

Ez majd kiderül június 9-én.

„Sok kérdésre nem adott még választ”

Mi a véleménye Magyar Péterről, a felbukkanásáról, a politikai aktivizálódásáról az ellenzéki térfélen?

Vitathatatlanul Magyar Péter érdeme, hogy megmozdult valami az ellenzéki térfélen, és az emberek kezdenek kijönni az apátiából. Van egy új lendület, és ez az ő érdeme. De nem szabad elfelejtenünk, hogy az első szikrákat a Momentum jelentette, az első repedések a mi munkánk nyomán keletkeztek. Kezdve azzal, amit az elmúlt öt évben csináltunk az Európai Parlamentben. Például megalkottuk a jogállamisági mechanizmust, és ezzel nehéz helyzetbe hoztuk az Orbán-rendszert. A kegyelmi botránynál is mi indítottuk el a lavinát: nyomás alá helyeztük Novák Katalin tanácsadóit, tüntetéseket szerveztünk.

A Magyar Péter-jelenséggel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy nézzük meg, hova fut ki, amit elindított. Én nagyon remélem, hogy ez lesz végre az a tűz, ami az embereket fellelkesíti, és tényleg rendszerváltás lesz a vége.

De az is biztos, hogy nagyon sok mindenben nem értünk egyet Magyar Péterrel, és mi nem is félünk vitatkozni vele. Sok kérdésre nem adott még választ, ezért is örülnénk, ha részt venne az összes választási vitán. Tudnunk kell, hogy pontosan mi az, ami ebből a lendületből ki tud nőni. Nagyon nem értünk egyet azzal, amit az Európai Unióról mond, mert az nem más, mint a Fidesz európai politikájának egy másolata.

Egy bejegyzésében veszélyes magatartásminták elszabadulásáról írt a Magyar Péter-jelenséggel összefüggésben, de nemrégiben részt vett egy általa a gyermekvédelem ügyében kezdeményezett demonstráción is. Hogy is van ez?

A bejegyzésem és a kritikám arról szólt, hogy milyen érzelmi viselkedésminták szabadultak el a Magyar Péter-jelenséggel együtt. Mivel ennek értelemszerűen Magyar Péter a központi figurája, ezért arra kértem, lépjen fel ellene, hiszen mindannyian, akik közszereplést vállalunk, felelősséggel tartozunk amiatt, hogy a követői bázisunk felé milyen üzeneteket közvetítünk.

Szerintem egyáltalán nincs rendben, ha a legkisebb kritikára is olyan vehemensen reagálnak a követők, mint most Magyar Péter szimpatizánsai, és ahogy ezt a Fidesz vagy a Demokratikus Koalíció rajongóinál már tapasztaltuk.

Ez nem jó, és ez tovább mérgezi a társadalmat. Ember legyen a talpán, aki nem fenyegetésnek venné azt, amit Hadházy Ákos kapott, mert megkérdőjelezte a korábban Magyar Péter által vezetett Diákhitel Központban aláírt szerződéseket. Pottyondy Edina azért nem szeretett volna videót készíteni Magyar Péterről, mert a követői a legkisebb kritikára válaszul szétszedik. Dezső András újságíró is így járt, mikor megjelent a Magyar Péter és Varga Judit házassági konfliktusáról szóló cikk. Nem kell mindenben egyetértenünk, vitatkozhatunk egymással, de el kell tudnunk fogadni a kritikát. Magyar Péternek ha más nem, a példamutatással felelőssége van abban, hogy a követői hogyan viselkednek azokkal szemben, akik kritikát fogalmaznak meg.

Öt éve van európai parlamenti képviselete a Momentumnak, öt éve európai parlamenti képviselő. Nem dühíti, hogy hirtelen jön valaki a semmiből, és máris kohéziót teremteni tudó rajongás veszi körül az ellenzéki térfélen?

Egyáltalán nem vagyok dühös. Azért kezdtük el építeni a Momentumot, mert úgy éreztük, hogy minket senki sem képvisel. A változás volt a célunk. Ha a Magyar Péter-jelenség lesz hozzá a fordulópont, akkor ez az a pillanat, amikor nekünk dolgunk van. Azzal a munkával, amire öt éve felhatalmazást kaptunk, már hozzájárultunk ahhoz, hogy Magyarország jobb hely legyen. Ezt a munkát folytatnunk kell, részt akarunk venni a változásban, és ezért semmi sem dühít, ami ehhez közelebb visz.

Tehát egyáltalán nem tartja riválisnak Magyar Pétert?

Az európai parlamenti választáson nyilván versenytárs. Mivel azonban a cél közös – leváltani az Orbán-rendszert –, nagyon remélem, hogy a vitás kérdéseket lezárva, a június 9-i választások után szövetségesként tudunk majd egymásra tekinteni. A választási törvény adott, így vagy úgy, de muszáj lesz megtalálni azt a közös hangot, amivel rendszert tudunk váltani. Egyetértek Magyar Péterrel, hogy ellenzékváltással kell megújítani az ellenzéket, ezért jött létre a Momentum is, és azt gondolom, hogy ennek mentén igenis együtt tudunk majd dolgozni.

Volt már érdemi puhatolózás egymás irányába?

Nem, nem volt. Június 9-e után kell erre visszatérni.

Mit szól ahhoz, hogy a Tisza Párt ellenzéki vezetésű budapesti kerületekben is polgármesterjelölteket indított?

A mostani választási rendszerben nem szerencsés, hogy kialakul egy ilyen helyzet, pont ezért vagyunk előválasztás-pártiak. Rengeteg idő volt arra, hogy – a kinek a jelöltje hitelesebb a helyiek szemében – kérdést elrendezzük. De ne nézzük hülyének se a választókat. Pontosan tisztában vannak azzal, hogy helyi szinten ki a hitelesebb jelölt. Ebben az esetben kettéválik az országos politika és a helyi megítélés. Amikor az emberek polgármestereket választanak az önkormányzatokba, a személyes benyomás sokkal többet jelent, mint a pártpolitikai megfontolás, ezt az eddigi előválasztások eredményei is igazolták. Bíznunk kell a választók bölcsességében.

A Tisza Párt esetében szóba se jöhetett az előválasztás lehetősége, mert az ajánlásgyűjtés utolsó pillanatában indítottak jelölteket.

Igen, de a választók el tudják dönteni, hogy a lakóhelyükön kit tartanak képviseletre a legalkalmasabbnak. Elképzelhető, hogy valamelyik kerületben az utolsó pillanatban indított jelöltet támogatják majd inkább, míg máshol meg nem. A Momentum minden egyes jelöltje mögött van teljesítmény, elszántság és program. Az a stratégiánk, hogy mindannyian meg tudják mutatni a választóknak: ők a legjobb jelöltek.

„Garanciái tudunk lenni a változásnak”

Kijelentette, hogy a Momentum nélkül nem lehet kikerülni az Orbán-rendszerből. Mitől olyan biztos benne? Az elmúlt két hónap pont azt bizonyította, hogy bármikor bekövetkezhet egy váratlan esemény, ami asztalt borít, akár az ellenzéki térfélen is.

Mindig szükség lesz arra a meghunyászkodást nem ismerő értékkiállásra, amit a Momentum képvisel. Sokan, sokszor azt mondják, akár az ördöggel is összefognának azért, hogy leváltsák a rendszert. De nagyon sokan vannak, akik nem akarják feláldozni az értékeiket. Mi nem engedünk belőlük, nem fogadjuk el a gyűlöletkeltést, a rasszizmust, a homofóbiát és a kisebbségek szegregálását.

A Momentum soha nem ijedt meg attól sem, ha valami olyat kellett csinálnia, amely mások szerint lehetetlen.

Így vittük sikerre a NOlimpia-kampányunkat, így tudtunk eredményt elérni az egri elkerülő út ügyében. Azt is bebizonyítottuk, hogy az Európai Parlament nem parkolópálya, nem jutalomjáték, hanem az érdekérvényesítés kőkemény terepe, ahol újabb és újabb eszközöket lehet megalkotni, illetve hazahozni, hogy a változás érdekében korlátozzuk az Orbán-rendszert.

Mit üzen az ellenzéki választóknak, miért szavazzanak június 9-én a Momentumra és a jelöltjeire?

A mi európai parlamenti képviseletünk valóban hatékony eszközzé vált az Orbán-rendszerrel szemben. Mi voltunk azok, akik kiharcolták a jogállamisági mechanizmust, akik elzárták a NER pénzcsapjait, hogy ne tudják a saját gazdasági holdudvarukat pénzelni. Azért dolgoztunk, hogy az önkormányzatok közvetlen pluszforrásokhoz jussanak. Sokat tettem azért, hogy uniós szinten több mint a duplájára emeljük a a civil szervezetek számára elérhető pályázati forrásokat. Ennek köszönhetően, csak a tavalyi évben másfél milliárd forint uniós pénzt kaptak olyan civil szervezetek, amiket az Orbán-kormány egyszerűen lesöpört az asztalról. EU-s szinten szabályoztuk az online politikai hirdetéseket, kiharcoltuk, hogy szigorítsák az európai médiaszabályozást, illetve átláthatóbbá tegyék a médiakonglomerátumok tulajdonosi hátterét, és többé ne tudjanak létrehozni állami pénzből finanszírozott KESMA-féle propagandagépezeteket. A Momentumnak tehát valódi politikai ajánlata van: az, hogy a lehető legkeményebben és legeredményesebben fogunk küzdeni a magyarok érdekeiért Európában, éppúgy, mint az elmúlt öt évben tettük.

És mit üzen azoknak a választóknak, akik a hagyományos ellenzék helyett Magyar Péterben látják a változás lehetőségét?

Nekik azt üzenem, jól nézzék meg, kiket szeretnének képviselőként küldeni az Európai Parlamentbe. Önbizalommal és tiszta lelkiismerettel állíthatom: Cseh Katalin és én kézzelfogható eredményeket tettünk le az asztalra, és megmutattuk, hogy EP-képviselőként van befolyásunk nemcsak az Európai Parlamentben, hanem Magyarországon is. Azt tudom ígérni, hogy mi személy szerint is garanciái tudunk lenni a változásnak.

Tavaly megkérdeztem, hogy ki viseli majd a felelősséget, ha nem lesz meg a párt második európai parlamenti mandátuma. Azt válaszolta, hogy bármilyen választási kudarcnál az egész közösségnek, de a politikai vezetőknek kiemelt felelőssége van. Akkor még Gelencsér Ferenc vezette a pártot, most újra ön a Momentum elnöke. Ha be se jutnak az Európai Parlamentbe, milyen következményei lesznek a párton belül?

Soha nem bújtam el a felelősség elől. A 2022-es választás éjszakáján kiálltam Márki-Zay Péter mellé a színpadra, és vállaltam vele együtt a felelősséget. A választást követően is én voltam az egyetlen, aki elnézést kért a választóktól, mert nem azt az eredményt ígértük nekik, amit aztán elértünk. Június 9-e után is, bármilyen eredmény lesz – legyen akár a legpozitívabb vagy a legnegatívabb –, azért én vállalni fogom a politikai felelősséget, mint a Momentum vezetője.

Nem volt hiba korábban belengetni azt, hogy megoszthatják a mandátumot Cseh Katalinnal? Ezzel mintha beismerték volna, hogy a Momentum csak egy képviselői helyre számít az Európai Parlamentben.

Ez csak egy pletyka, ami szárnyra kapott egy beszélgetésünkkel kapcsolatban, és aztán újságírói kérdésre válaszolva elmondtam, hogy igen, erről is volt szó. Továbbra is magabiztosan állítom, hogy mind a ketten folytatni fogjuk az európai parlamenti munkát. Most az a feladatunk, hogy minél több választót elérjünk. Nagyon sok emberrel beszéltem, nagyon sok támogatónk van, mindegyiküknek üzenem: nagyon köszönjük a támogatást, a visszajelzéseket, de ha azt szeretnénk, hogy folytassuk a munkát, akkor húzzák be a Momentum listájára az X-et az európai parlamenti választásokon, és akkor nem lesz gond.

(Borítókép: Donáth Anna. Fotó: Tövissi Bence / Index)