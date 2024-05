Toroczkai László is feltételhez kötötte a köztévés vitán való megjelenést

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke az X-en üzente meg, hogy pártja „természetesen azonnal válaszolt a köztelevízió megkeresésére”, és jelezték, hogy a Mi Hazánk ott lesz az EP-listavezetők vitáján. Toroczkai szerint az is egyértelmű, hogy élőben, főműsoridőben kell megrendezni egy ilyen vitát.

Látva azonban a trükközést, és azt, hogy megdöbbentő módon szinte a teljes média elhallgatta a tegnapi sokezer fős demonstrációnkat, miközben címlapokon számolnak be arról, ha más pártok politikusai megtekintenek egy üres mezőt, vagy egy faluban üvöltöznek, a következőt tartjuk fontosnak közölni: Az egyetlen parlamenti párt vagyunk, amely önállóan jutott be az Országgyűlésbe

– írta a pártelnök, hozzátéve, hogy a Mi Hazánk azon három párt közé tartozik, amely az ország minden vármegyéjében és Budapesten is képes volt listát állítani, de az egyetlen párt, amely ezt nem pártszövetségben, hanem önállóan érte el.

Közölte, hogy amennyiben az EP-listavezetők nem egyszerre vennének részt a vitán, „meg se próbáljanak minket parlamenten kívüli, valós szervezettség és társadalmi támogatottság nélküli pártok mellé ültetni!” Azt írta, hogy ebben az esetben nem vesznek részt a vitán.

Toroczkai szerint nyilvánvaló, hogy a közvélemény-kutatásokat manipulálják, egyes kutatások között óriási eltérések vannak, és 2022-ben is úgy jutott a Mi Hazánk a parlamentbe, hogy „a közvélemény-kutatók 1-3 százalékos pártnak hazudtak minket”.

Dobrev Klára, a DK–MSZP–Párbeszéd EP-listavezetője pénteken számolt be arról, hogy az MTVA nyilvános vitát szervez az EP-választáshoz kapcsolódóan. Időközben már több párt EP-listavezetője is jelezte, hogy ott lesz a vitán. Dobrev Klárán kívül Donáth Anna, Deutsch Tamás, és Magyar Péter is megírta, hogy ott lesz a vitán, ugyanakkor az utóbbi később hosszú posztban fejtegette, hogy nem igazán várhatóak tisztességes vitaszabályok a „köztévében”. A Tisza Párt alelnöke a saját posztjában több kérdést tett fel a szervező MTVA-nak, például a moderátor személyét illetően, és hogy hogyan válogatják ki a közönséget.

Mint megírtuk, szombat délutánra Budapestre szervezett antiglobalista tüntetést a Mi Hazánk Mozgalom. A demonstrálók a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól vonultak a Batthyány térhez. Toroczkai László és Dúró Dóra több hasonlóságot lát Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc, valamint Magyar Péter között.