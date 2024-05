Orbán Viktor fontos beszédre készül

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy Orbán Viktor részt vesz a június 1-re tervezett Békemeneten, amelyet a Margit-szigeten tartanak meg. Az eseményt szervező Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) egy szerdai sajtótájékoztatón közölték a konkrét programot is, de ott még csak annyit mondtak, hogy Orbán Viktor is jelen lesz a meneten.

Azt viszont már a Fidesz jelentette be szerda délután, egy külön közleményben, hogy

A KORMÁNYFŐ 15 ÓRÁTÓL MOND BESZÉDET AZ ESEMÉNYEN.

A menet a Lánchíd pesti hídfőjénél hídfőjénél fog kezdődni, ahol 12 és 13 között gyülekeznek, és onnan fognak átvonulni a Margit-szigeten található Alsó-nagyrétre.

Az MTI szerint a szerdai sajtótájékoztatón Csizmadia László, a CÖF alapítója és a CÖKA elnöke közölte, hogy a menet mottója az lesz:

Eddig, és ne tovább!

Mint mondta, ezt kívánják üzenni Európa „háborús pszichózisban égő" vezetőinek, mert szerintük most „Párizs, London és talán Berlin is atomháborút vizionál, feledve Hirosimát és Nagaszakit. Azt is üzenik, hogy június 9-én az Európai Unió választópolgárai szavazataikkal dönthetnek a béke mellett, megállíthatják az orosz-ukrán háború borzalmait, halál helyett az életet választhatják.

Orbán Viktor egy váratlan interjút is adott közben

„Interjú a Blikk Talknak. Holnap 16:00-kor minden kiderül!” – írta Orbán Viktor szerdán kora este a Facebook-oldalán.