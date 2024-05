Az ország legnagyobb gyermeknapi rendezvénye lesz hétvégén a Városligetben

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 2024. május 25-én és 26-án szervezi meg a Városligeti Gyermeknapot. Az idei rendezvény középpontjában az egészség, a sport, a kultúra, az internetbiztonság és a nemzetek bemutatása áll. Ötszáz hátrányos helyzetű gyermek szórakozását is biztosítják az eseményen – hangzott el a programsorozatot bemutató sajtótájékoztatón.

„Május utolsó vasárnapnapját az ENSZ határozta meg 70 évvel ezelőtt nemzetközi gyermeknapnak. Jó időben 4-500 ezer gyerek és felnőtt van jelen ezen a hétvégén a Városligetben, ami ekkor az ország legnagyobb rendezvényének számít”– mondta dr. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke az idei programsorozatot bemutató sajtótájékoztatón, aminél idén nagyobb fókuszba kerül az egészség, és annak egyik alapja a sport.

Egészségesebb mosolyprogramok

Idén külön egészségügyi blokkal készülnek a Nagyréten: a helyszínen lesz a Gyermekmentő mobil fogorvosi rendelője, amelyet a szervezet főtámogatója, az OTP Bank vásárolt neki 1995-ben, fenntartásában pedig azóta is szerepet vállal. A busz tavasztól őszig járja az országot, célja a rendszeres ellátásban nem részesülő gyermekek fogászati szűrése és vizsgálata. Tavaly csaknem 500 gyereket szűrtek végig önkéntes fogorvosaik.

„Hamarosan elkészül az új fogorvosi buszunk is, amely környezetbarát, korszerűbb, tágasabb és modern eszközökkel lesz felszerelve, így ott is tud majd segíteni, ahol eddig erre nem volt lehetőség. Az új busz a tervek szerint 170-180 millió forintba kerül, és ősszel állna munkába” – ismertette Edvi Péter.

A busz melletti dentálhigiéniai sátorban a helyes fog- és szájápolásról, illetve az egészséges táplálkozásról tanulhatnak a gyerekek, miközben sok játékkal és ajándékokkal motiválják őket.

Lovasterápia, orvosi maci, szív-szűrés

Kitelepül az NGYSZ nőgyógyászati szűrőkamionja is, ahol az önkéntes nőgyógyászok tanácsadással várják az érdeklődőket. Kint lesz továbbá a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (GOKVI) is a következő programokkal: kardiológiai szűrés szűrőbuszban, gyermekorvosi vizsgálat (EKG, vérnyomás-, pulzus-, súly-, magasság-, véroxigénszint-mérés), gyógytornaprogram szűréssel: a gerinc elváltozásai, lúdtalp, dietetikai tanácsadás, játékos képességfejlesztés.

Képviselteti magát a Szív-Kör Egyesület is, amelynek fontos feladata a szívbeteg gyermekek és szüleik, és a gyógyító intézmények közötti kommunikációs hídszerep betöltése, a kapcsolattartás elősegítése. Jelen lesz a Budapesti Vöröskereszt egy játék-prevenciós állomással. A Teddy Maci Kórházban a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete játékmacikon mutatja be az emberi test fontos szerveit és működéseket. Vasárnap lesz a Magyar Lovasterápia Szövetség lovasterápiás bemutatója is.

Élsportolókkal edzhetnek a Sportszigeten

„A hagyományos május végi gyereknap mindig közel állt a szívemhez, a hónap utolsó napján 50 évvel ezelőtt születtem, most saját gyerekeimmel érkezem, mindannyian aktívan közreműködünk a sportprogramokban. A gyerekek a mi jövőnk, ők határozzák meg az egész világ alakulását, nem mindegy hogy mennyi energiát fordítunk rájuk, illetve ők magukra"– fogalmazott a világbajnok ökölvívó, Erdei Zsolt hozzátéve, hogy nemcsak a boxponton találkozhatnak vele a gyerekek. A Kós Károly sétány és a Vajdahunyad sétány között a Sportszigeten lesz többek között lézerpisztolyozás, reflexfejlesztő játék, erőnléti kihívások, gyorsasági és fejlesztő játékok, ugróiskola. Ezenkívül pingpongozni, kosárlabdázni, focizni is lehet majd. A Budapest Honvéd Sportegyesület tagjai is megmozgatják a gyerekeket, a legügyesebbek számára ajándékokkal készülnek a szervezők.

Fókuszban a gyermekek biztonsága

A Biztonságos Internet Sátor az egyik legnépszerűbb helyszín a Gyereknapon. A gyerekeket a biztonságosabb internethasználat témakörébe tartozó számítógépes játékokkal, kvízzel, vetélkedőkkel, tanácsokkal és rengeteg ajándékkal várjuk. Kitelepül idén az NGYSZ által működtetett Safer Internet Center, a Telekom, az NMHH, a NAIH, az NKI, az MNB Edulab és több kiberbiztonsággal foglalkozó cég.

„A gyerekek pénzügyi tudatossága éppúgy része az internetbiztonságnak, ezért az OTP is jelen lesz a Városligeti Gyermeknapon, ahol játékos formában edukálják a gyerekeket”– mondta Gáspár Bence, a bank kommunikációs vezetője, hozzátéve: a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal 30 éve működnek együtt a magyar gyerekek jövőéért, a fogászati szűrőbusz ennek csak egyik, bár a leglátványosabb eredménye.

A BRFK Prevenciós Pontjánál a biztonságos digitális lét, a kábítószerprevenció, a kortárs bántalmazás és az állatvédelem lesznek a főbb témák.

A Készenléti Rendőrszázad fegyverzet-technikai bemutatóval, lézerpuska lövészettel és kutyás bemutatóval készül.

Ismét lesz Nemzetek Utcája

A Nemzetek Utcája és az ott felállított színpad a rendezvény egyik leglátogatottabb helyszíne szokott lenni, ahol számos, Budapesten akkreditált nagykövetség és kulturális intézet várja vasárnap a különböző kultúrák, népszokások és hagyományok iránt érdeklődőket. A programon idén rekordszámú, 23 ország vesz részt. Az alábbi nagykövetségeknek és kulturális intézetek képviseltetik magukat a helyszínen: Alfavit Alapítvány, Angola, Egyesült Arab Emirátusok, ELTE Konfuciusz Intézet, Európa Pont, Fülöp-szigetek, Grúzia, India, Indonézia, Japán, Katar, Kína, Lettország, Libanon, Magyarországi Ibéro-Amerikai Közösség, Malajzia, Mexikó, Pakisztán, Peru, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Tunézia, Yunus Emre Török Kulturális Intézet.

A HangolÓra – Interaktív hangszerkiállítás sátránál a gyerekek sok-sok hangszert próbálhatnak ki. A Reno X Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola munkatársai érzékenyítő foglalkozást tartanak az érdeklődőknek. Ezenkívül lesz helikopterszimulátor, focikupa, arcfestés, ugrálóvár, buborékparti, lufihajtogató, hüllősimogató és több helyszínen nyílik lehetőség a gyerekek számára az alkotásra. Dolgozhatnak például bőrrel, gipsszel, festhetnek, rajzolhatnak, színezhetnek.

Több száz rászoruló ajándéka lesz

A Gyermekmentő idén is külön meghív 500 nehéz sorsú gyermeket magyarországi intézményekből, illetve a határon túlról. A vendégek szállás- és étkezési költségét a Szolgálat vállalja, illetve zsebpénzt is kapnak a gyerekek, valamint részt vehetnek a Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásán.

Az MBH Bank kezdeményezésében vasárnap 160 hátrányos helyzetű magyarországi és, határon túli gyermek tekintheti meg a HAB Hungarian Art & Business legújabb, „A bolygó meghódítása” című kiállítását, és vendégeskedhet a hitelintézet jóvoltából a művészeti központban.