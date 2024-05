Ötszáz kérdésre kellett válaszolniuk a gyermekvédelmi vezetőknek, a szexualitásra is rákérdeztek

Szexuális beállítottságukról, párkapcsolataikról, félelmeikről, de esetleges pedofília iránti érdeklődésükről is vallaniuk kell a gyermekvédelmi intézményvezetőknek az alkalmassági vizsgálat második fordulóján – írja a Népszava.

Mint megírtuk, a nagy port kavaró kegyelmi ügy miatt ismét reflektorfénybe került a gyermekvédelem témája Magyarországon. A Belügyminisztérium soron kívüli ellenőrzést rendelt el az összes intézményben, de a kormány arról is döntött, hogy a gyermekvédelmi intézmények vezetőinek további munkáját és kinevezését pszichológiai alkalmassági vizsgálathoz köti.

Vizsgálták többek között a stressztűrő képességet, a szexuális devianciától, alkohol- vagy drogfüggőségtől mentes élettörténetet, az általános pszichés állapotot, az életkornak megfelelő érettséget és átlag feletti érzelmi-indulati kontrollt. Az első körben az ágazatban dolgozó összes vezető kétnapos alkalmassági vizsgálaton vett részt, most azonban a Népszava szerint már lezajlott a második forduló is.

A lapnak egy intézményvezető elmondta, hogy a második forduló a Belügyminisztériumban volt, ahol először egy 500 kérdéses kérdőívet töltöttek ki, amelyben olyan kérdésekre kellett válaszolniuk, mint például

hogy fél-e a sötétben,

lenne-e könyvtáros vagy vadász,

előfordul-e, hogy nyom a halántéka vagy szúr a feje,

illetve egyedülálló vagy párkapcsolatban él.

Mint írták, vélhetően a pszichiátriai betegségek, tünetek beazonosítására szolgáló úgynevezett MMPI- (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) tesztet tölthették ki az intézményvezetők.

A lapnak nyilatkozó intézményvezető az MMPI-feladatsorból ráismert azokra a kérdésekre, mint „néha oly rossz gondolataim vannak, hogy jobb nem is beszélni róluk”, „ritkán van székrekedésem”, „nemi életem kielégítő”, „néha megszáll a gonoszlélek”, „előfordul, hogy furcsa, idegenszerű élményeim vannak”, „sohasem voltak kellemetlenségeim nemi magatartásom miatt”.

A teszt kitöltése után egy klinikai szakpszichológus várta őket a kiértékelt kérdőívvel, és beszéltek az intézményvezető magánéletéről és szakmai életútjáról is. A pszichológus rákérdezett arra is, hogy töltött-e le pedofil tartalmú videókat, esetleg nézegetett-e ilyen témájú képeket. De szóba került az is, hogy homo- vagy heteroszexuális-e, és hogy találkozott-e a gyermekvédelemben szexuális abúzussal, dolgozó és nevelt között kialakult szerelmi viszonnyal, illetve ha igen, miként kezelték azokat.

A fentiekkel kapcsolatban kerestük a Belügyminisztériumot, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.