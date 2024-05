Minden negyedik magyart érint a probléma, ami miatt többszörösére nő a rák kockázata

Szív-ér rendszeri és vesebetegségeket, de akár daganatos betegségeket is okozhat a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás – erre hívták fel a figyelmet szakemberek a Magyar Diabetes Társaság XXXII. Kongresszusán, ahol arra is kitértek, hogy egészséges életmóddal sokat lehet tenni ezen kórállapotok megelőzése érdekében, valamit a szűrővizsgálatok fontosságát is hangsúlyozták.