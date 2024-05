Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen: Brüsszel zsákszámra dönti a pénzt a háborúba

Hódmezővásárhelyre látogatott kampánykörútja keretében Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, ahol Lázár János társaságában megbeszélést folytatott Grezsa István polgármesterjelölttel és a Fidesz képviselőjelöltjeivel – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Ezt követően a hódmezővásárhelyi választókkal találkozva Orbán Viktor kifejtette: Brüsszel zsákszámra dönti a pénzt a háborúba, azt a pénzt, amit az emberek és a vállalkozások zsebéből vesz ki.

Ezért áll egy helyben az európai gazdaság. Béke kell, mert a béke életeket ment, és beindítja újra a gazdaságot is

– hangoztatta a Fidesz elnöke.

Mint írtuk, Márki-Zay Péter át szerette volna nyújtani Orbán Viktornak a város háborúellenes nyilatkozatát, ám a miniszterelnök nem fogadta el, sőt a polgármester kézfogását is elutasította. Végül Lázár János építési és beruházási miniszter mentette meg a helyzetet: átvette az iratot a kormány nevében, és még kezet is fogott a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökével. Közölte, hogy átadja a miniszterelnöknek a határozatot. A videórészletet Lázár János is megosztotta, ám ő egész másképp értelmezte a helyzetet, ugyanis annyit írt a videóhoz: „Provokátorokkal szemben is békésen”.

Mint ismert, Hódmezővásárhelyen összesen négyen indulnak a mezőváros polgármesteri székéért. Lázár János, a térség országgyűlési képviselője már a „szemétdombra” küldené ellenlábasát, Márki-Zay Péter ugyanakkor mindhárom ellenfelét fideszesnek tartja. A városban zajló kampányról itt írtunk.