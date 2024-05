Használt dízelmozdonyokat akar beszerezni Lázár János minisztériuma

Rohamosan csökken a MÁV üzemképes dízelvonatainak száma, ezért több magyarországi szakaszon is autóbuszokkal pótolják a hiányt. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szerint a háború, illetve a Magyarországnak járó uniós pénzek jogtalan visszatartása miatt forráshiánnyal küzdenek. A problémát átmenetileg használt dízelmozdonyokkal orvosolnák.

A Közlekedő Tömeg nevű civil szervezet közösségi oldalán jelezte a minap, hogy a vasúti járműhiány már a tavalyinál is rosszabb. A társaság közérdekű adatigénylést nyújtott be, amelyből kiderült, hogy rohamosan csökken a MÁV üzemképes dízelvonatainak száma. Az elmúlt három évben 12 százalékkal kevesebb dízelmotorvonat van forgalomban, valamint az ígért járműpótlások is elmaradtak.

A civil szervezet példaként említette a Vésztő–Gyoma vasútvonalat, ahol h etek óta rendszeresen pótlóbuszokat kell beállítani, mert nincs elég jármű. Mint írták, jelenleg havi közel 3 ezer vonat marad ki, vagy pótolja alapértelmezetten autóbusz.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) korábban arra hivatkozott, hogy öregedő gépparkot örököltek. Megjegyezték, hogy a háború, illetve „a hazánknak járó uniós pénzek jogtalan visszatartása” miatt forráshiánnyal is küzdenek.

Az RTL Híradó a problémával, illetve a Közlekedő Tömeg bejegyzésével kapcsolatban most ismét az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz fordult, ahol megerősítették, hogy valóban forráshiány van, de az ÉKM addig sem mond le a járműbeszerzésről.

A tulajdonosi jogokat gyakorló minisztérium arra utasította a vasúttársaság illetékeseit, hogy folyamatosan monitorozzák, hol vannak elérhető és tisztességes minőségű használt járművek az európai vagy a nemzetközi piacokon

– fejtette ki az ÉKM.

Hozzátették, hogy „a járműpiacon jelenleg olyan erős a keresleti hatás, hogy akár 3-5 éves várólistákkal is számolni kell egyes új járművek beszerzésénél. Ez nyilvánvalóan szűkíti a használtjármű-piacon elérhető lehetőségeket is; nem véletlen, hogy Magyarország keresi a módját annak, hogyan lehet erősíteni a nemzeti kézben lévő gyártókapacitásait”.