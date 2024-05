Karsai Dániel vasárnap a Vasas és a Soroksár labdarúgócsapatok mérkőzésén járt. Az ATV beszámolója szerint az ALS-betegséggel küzdő alkotmányjogászról köztudott, hogy Vasas-drukker, így a sajnálatosan romló egészségügyi állapota sem akadályozta meg abban, hogy kilátogasson a sorsdöntő mérkőzésre.

Ha nyer a Vasas, még egy halvány esélye van feljutni az NB I-be. Az alkotmányjogászról fotó is készült, amelyet a Vasas FC hivatalos Facebook-oldala osztott meg.

Dr. Karsai Dániel szerettei körében, az idei szezon utolsó hazai mérkőzésén is az Illovszky Rudolf Stadionban szurkol csapatunknak a Soroksár SC ellen

– áll a bejegyzésben.

Karsai Dániel korábban az Indexnek is interjút adott, ahol többek között arról beszélt, hogy az öngyilkosság lehetősége nem vetődött fel benne, a magánszférája eltűnt, de a belső világa, a gondolatai még mindig kizárólag az övéi. Nemrég azt is elárulta, hogy a közelgő választásokon a Momentumra szavaz, mert egyedül e pártnál találta meg a számára szakemberként és magánemberként is legfontosabb témákat.