Orbán Viktor: NATO-misszió Ukrajnában? Ettől feláll az ember hátán a szőr

Cikkünk folyamatosan frissül!

Első kérdés a Robert Fico elleni merénylet volt. A magyar kormányfőnek a merénylet híre után az első gondolata az volt, hogy túlélte-e vajon.

Az első dolog, hogy szíven ütött. A második, hogy jó nagy bajban vagyok a következő alkalmakkor egyedül maradok, ha háborúról vagy más fontos kérdésekről van szó

– fogalmazott Orbán, aki elmondta, hogy ezután a következő gondolata az volt, hogy jön Hajdú tábornok úr a magasabb védelmi szabályok bevezetése miatt.

Lesz-e harmadik világháború?

Második kérdésként a több nyugati politikus által felvetett ötletek voltak az ukrajnai háború kapcsán – Bohár példaként Emmanuel Macron francia elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök ötleteit sorolta fel, akik korábban felvetették, hogy a NATO-nak Ukrajnában kéne állomásoznia, hogy gyorsabban képezzék ki az ukrán katonákat, illetve felmerült az is, hogy akár atomrakétát telepítenek Lengyelországba.

E kapcsán a miniszterelnök úgy gondolja, ha atomfegyverekről van szó, nem feltétlenül Hirosimára és Nagaszakira kell gondolni. Orbán úgy látja, hogy amikor atomfegyverekről esik szó az európai politikusok részéről, akkor taktikai, elrettentő eszközként gondolnak arra, amit nem akarnak bevetni, ugyanakkor szerinte a második világháborúban se gondolták volna, hogy az amerikaiak azt végül használni fogják.

Orbán szerint nincsenek tudatában azok, akik atomfegyverekről beszélnek, hogy az milyen veszélyt hordoz magában.

NATO-misszió Ukrajnában? Ettől feláll az ember hátán a szőr

– fogalmazott Orbán, aki szerint az atomfegyverekről, lehetséges NATO-misszióról, illetve a dúsított lövedékekről szóló diskurzusok rémisztőek.

Egyetlen egy világháború sem úgy kezdődött, hogy kiálltak a vezetők, hogy mostantól világháború lesz – fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint amikor a nyugati politikusok beszélnek a háborúról, nekik nem ugranak be azok a háborús reflexek, a személyes élményeket tartalmazó képek, mint a magyaroknak, akiket a második világháború során lebombáztak.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e harmadik világháború, vagy annak az előszelét jelenti-e az ukrajnai háború, a magyar kormányfő azt felelte,

Benne vagyunk egy olyan folyamatban, amiről lehet, hogy tíz év múlva azt fogják mondani, hogy ezek már a harmadik világháború előeseményeihez vagy kezdeti eseteihez tartozott.

Ezután példaként a balkáni háborút, illetve a két világháborút nevezte meg példának, hogy ott se tudtuk az elején, hogy azok az esetek egy többmillió áldozattal járó háborúba vezetnek.

Ha a Brüsszelben kialakult háborús pszichózist, a háborús örvényből nem tudjuk kiragadni az európai politikát, akkor lehet, hogy úgy írják majd meg ezeknek az éveknek a történetét mint egy nagy európai világháború első egy-két évének epizódjait

– fogalmazta meg Orbán, hogy szerinte miként lehetne elkerülni az ukrajnai háború kiszélesedését.

„Már benne vagyunk a háború finanszírozásában”

A háború költségeiről azt beszélt, ebbe a háborúba az európai országok már befizettek 100 milliárd eurót, ahogy az Egyesült Államok is. E kapcsán kijelentette, hogy az emberek nem tudják, de már most is fizetnek a háborúért, mivel szerinte az inflációért a háború a felelős.

Mi már benne vagyunk a háború finanszírozásában, még Magyarország is, az egyetlen ország, ami mindent megtesz, hogy kimaradjon ebből a háborúból, mert mindenki más befele mászik

– hangsúlyozta a magyar kormányfő, aki elmondta, neki már az elejétől nem tetszett a háború, mivel két szláv ország általában súlyos háborút szoktak vívni egymással.

Ezután az EU Ukrajna-stratégiáját kritizálta, mondván, az már neki az elejétől nem tetszett, hiszen a háború magas költséggel jár, és szerinte az Európai Unióban nem kalkuláltak és maguk sem tudják, mennyibe fog kerülni a háború és az elérendő stratégiai katonai cél, azaz hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem győzhet.

Úgy sodródik bele Európa egy háborúba, hogy az általa kitűzött katonai cél eléréséhez szükséges költségekről és eszközökről nagyságrendi becslése sincs. Ennél felelőtlenebb dolgot még életemben nem láttam

– véli Orbán, aki elmondta, az EU-ban minden negyedévben megkérdezi ezt a többiektől, de sosem kap rá választ.

Ezután a magyar miniszterelnök összekötötte a háború és a migráció kérdését azzal, hogy az európai társadalmak a háborúk során népességet vesztettek, emiatt az illegális bevándorlók azt gondolják szerinte, hogy ide beköltözhetnek, mert „nincsenek ezek a fehér, keresztény emberek elegen”.

Ez a héten ez már a második hosszabb interjú volt, amit a magyar kormányfő adott – csütörtökön a Blikk kérdéseire válaszolt a magyar kormányfő.

(Borítókép: Orbán Viktor 2024. március 22-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI)