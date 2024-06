Karsai Dániel csalódott Sulyok Tamás válasza miatt

Két ALS-beteg élet végi döntéssel kapcsolatos kérését is elutasította Sulyok Tamás köztársasági elnök. Karsai Dániel azt mondta, egy kicsit csalódott az államfő döntésében, miszerint nem ad kegyelmet az élet végi döntés véghezvitelében segédkezőknek. Dunavölgyi Erzsébet pedig azt kérte, hogy éljen törvénykezdeményezési jogával az aktív eutanázia lehetővé tételéért.

Mint ismert, Karsai Dániel, a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő alkotmányjogász arra kérte Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy nyilvánosan nyilatkozzon arról, hogy kegyelemben részesíti az embertelen szenvedésnek kitett halálos betegek élet végi döntéseinek végrehajtásában segédkezőket.

Az államfő válasza szerint azonban „ez a lépés elvonná az Országgyűlés jogalkotói és a bíróságok ítélkező hatáskörét. A kegyelmi jogkör ilyen gyakorlása továbbá ellentétben lenne ezen hatáskör különleges, utólagos és egyedi jellegével.” Sulyok Tamás arra is kitért, hogy „egy ilyen nyilatkozat arra bátoríthat embereket, hogy elkövessék az öngyilkosságban való közreműködés bűncselekményét”.

Karsai Dániel akkor azt közölte, hogy ő úgy látja, a kérdéses nyilatkozat megtétele nem vonná el a kegyelem egyedi jellegét, hiszen minden ügyet önállóan meg kell vizsgálni. „Az Országgyűlés és a bíróságok hatáskörelvonása sem megfelelő érv, ugyanis Alaptörvénybe ütköző elítélést a köztársasági elnök megsemmisíthet” – tette hozzá az alkotmányjogász.

Karsai Dániel az RTL Híradónak most azt mondta, egy kicsit csalódott, hogy Sulyok Tamás elutasította a kérését, és hozzátette, hogy szerinte az ő érveik erősebbek.

A csatorna szerint nem Karsai volt az egyetlen, aki kéréssel fordult a köztársasági elnökhöz. Dunavölgyi Erzsébet, aki egyike azoknak az ALS-ben szenvedő betegeknek, akik együtt küzdenek Karsai Daniellel az élet végi döntés jogáért, azt kérte Sulyok Tamástól, hogy éljen a törvénykezdeményezési jogával, és kérje az Országgyűlést, hogy alkosson törvényt az élet végi döntések lehetőségéről. Az államfő azonban ezt a kérést is elutasította.

Az elutasító levélben a köztársasági elnök azt írta, empátiával fordul a nehéz helyzetben lévők felé, ahogy azt megválasztásakor ígérte. Ennek ellenére azonban úgy látja, hogy a törvény kezdeményezésének jogköre olyan kivételes hogy ebben az esetben sem lát rá módot, hogy éljen vele.

Az aktív eutanáziáért küzdő, gyógyíthatatlan, halálos betegségben szenvedő Karsai Dániel már most is sikernek tartja azt, amit elért. Az Indexnek adott interjújában többek között arról is beszélt, hogy az öngyilkosság lehetősége nem vetődött fel benne, a magánszférája eltűnt, de a belső világa, a gondolatai még mindig kizárólag az övéi.