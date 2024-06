A XV. kerület független polgármesterjelöltje, Palocsai Béla megsértette a választási törvényt, mert a választópolgárok megtévesztésére alkalmas plakáttal kampányol. A Fővárosi Választási Bizottság (FVB) Palocsai Bélát mint a plakátok felelős kiadóját eltiltotta a további jogsértéstől – áll az FVB friss, 6-0 arányú szavazással megerősített határozatában a 444 tudomása szerint.

A Helyi Választási Bizottság Palocsait felmentő korábbi döntését ezzel a Fővárosi Választási Bizottság felülbírálta.

A korábbi helyi Momentum-elnök, azóta független polgármesterjelölt azt sugallta megtévesztő plakátjaival, hogy a Tisza Párt jelöltje, pedig szó sem volt ilyesmiről.

„Szavazz a Tisza listáira” – olvasható Palocsai Béla plakátjainak alján. Azonban a független polgármesterjelöltet Magyar Péter pártja nem támogatja.

Semmi közünk hozzá. Rengetegen visszaélnek a Tisza Párt nevével nemcsak Budapesten, hanem vidéken is

– fogalmazott Magyar Péter korábban a Magyar Narancsnak.

A jelölt szerint Magyar Péter tudott a plakátról

Utóbb a XV. kerületi polgármesterjelölt igyekezett tisztázni a helyzetet Facebook-bejegyzésében. Ott azt írta: „Nem vagyok a Tisza hivatalos jelöltje. Nem is állítottam soha ilyet magamról. Függetlenként indultam és ezt is kommunikálom, így is tekintek magamra”.

Hozzátette ugyanakkor, hogy előzőleg egyeztetett a Tisza Párttal, és azt is megjegyezte: „A plakátomról tájékoztattam a párt felsőbb vezetőit, akik nem kifogásolták annak a tartalmát. Úgy informáltak, hogy Magyar Péter tud a plakátról és arról, hogy a kommunikációmban a Tisza támogatására buzdítom a választókat”.

A Fővárosi Választási Bizottság döntése szerint, bár a plakáton kisebb betűkkel szedve szerepel az az információ is, hogy Palocsai független jelölt,

ez csak közelről, alapos szemrevételezés után olvasható le róla.

Azonban a választópolgárok kevésbé alapos szemrevételezést követően azt a megtévesztő következtetést vonhatják le, hogy a Palocsaira adott szavazat a Tisza Párt támogatását jelenti. A bejelentést a választáson összellenzéki jelöltként induló Csernák János tette az ügyben.

