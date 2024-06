Lemondott Donáth Anna a Momentum elnöki posztjáról

A változás a szemünk előtt történik: szimbolikus helyeken szenvedett vereséget a NER, most először 45% alá kerültek egy EP-választáson. Felcsillant egy remény, hogy vége lehet ennek a rendszernek – és aki ezt a reményt önös érdekekből eltagadja, az rosszat tesz Magyarországnak. Az európai parlamenti eredményünk kudarc – még akkor is, ha úgy érzem, hogy a választók elsősorban az erőre mondtak igent, nem pedig a mi európai parlamenti munkánkra mondtak nemet. Tegnap este viszont nem mehettem el szó nélkül a sikereink mellett sem: azokra ugyanolyan büszke vagyok, amennyire vállalom a felelősséget a sikertelen EP-eredményekért. Az, hogy Zuglóban egyszerre győztük le a régi baloldalt és a Fideszt, hatalmas teljesítmény. Ahogy Pikó András és Soproni Tamás újrázása, Bánréve, Vámospércs, Keszthely és Győr elhódítása. Én annak a politikának látom értelmét, ami szívből jön. Amiben hiszünk. És mi ebben a liberális politikában hiszünk. Egy olyan világban, ahol egyre erősebb a szélsőjobb, ahol egyre nagyobb teret nyernek a jobboldali populisták, még inkább szükség van arra, hogy valaki kérlelhetetlenül kiálljon ezen értékek mellett. Csináld azt, amiben hiszel, úgy, ahogyan a legjobban tudod, és feküdj le minden este úgy, hogy tiszta a lelkiismereted – ez az én filozófiám. A jövőben is eszerint fogok politizálni