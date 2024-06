Cseh Katalin megszólalt a kudarcról: Nyilvánvalóan keserű pirula ez

A Momentum politikusa szerint a június 9-i választásokon „történelmi mélypontra zuhant a Fidesz”, ugyanakkor hozzátette: az is eldőlt, hogy számára véget ér az európai parlamenti mandátum, és őszintén sajnálja, amiért csalódást okoztak.

„Azt mondják, minden választás a demokrácia ünnepe. Különösen igaz ez az olyan választásokra, mint amit tegnap mi is átélhettünk. Történelmi mélypontra zuhant a Fidesz, és soha nem látott mértékben erősödött meg a remény arra, hogy van esély megroppantani a hazánkat másfél évtizede fojtogató, elnyomó, embertelen rendszert. Ez egy csodálatos eredmény. Szívből gratulálok minden mandátumot szerzett képviselőnek és nagyon jó munkát kívánok!” – közölte Cseh Katalin a Facebook-oldalán, majd úgy folytatta:

Ezen a választáson az is eldőlt, hogy számomra véget ér az európai parlamenti mandátum. Elképesztően hálás vagyok azért, hogy az elmúlt öt évben a választók bizalmából megadatott számomra az a lehetőség, hogy képviselőként a hazámat és a kontinensemet szolgálhattam.

A momentumos politikus bejegyzésében kifejtette: képviselőnek lenni óriási felelősség, a legmélyebb megtiszteltetés, és semmihez sem hasonlítható szolgálat. Azt írta, hogy európai parlamenti képviselőként – Donáth Annával – választók százezreinek voltak a kinyújtott keze, a személyes meghatalmazottja, „az ő nevükben kellett bölcs és felelősségteljes döntéseket hozni egy soha nem látott világjárvány, egy óriási gazdasági válság, egy, a határaink mentén kitört brutális háború, vagy a hazánkat gúzsba kötő jogállamisági válság közepette”.

Továbbá úgy fogalmazott: mandátuma minden pillanatát azzal igyekezett tölteni, hogy kemény munkával és szilárd értékrenddel szolgáljon rá a belé fektetett bizalomra.

„Büszke vagyok arra, hogy az én munkám is hozzá tudott járulni ahhoz, hogy szabadabb, tisztességesebb és demokratikusabb közösséggé tegyük Európát, és ezen belül talán Magyarországot is” – fogalmazott Cseh Katalin, majd felsorolta, hogy szerinte milyen „történelmi sikereket” értek el az európai parlamenti munkával.

Bejegyzése végén arról is írt: azt látja, hogy a magyar választók június 9-én valami mást kerestek, valami mást vártak.

Nyilvánvalóan keserű pirula ez mindannyiunknak, akik az elmúlt években talán kicsit bátortalanul, talán nem mindig a legjobb eszközökkel, talán néha hibázva, de minden esetben tiszta szívvel és őszinte elkötelezettséggel próbáltunk küzdeni a mindent átszövő, fojtogató, szabadsághiányos rendszerrel szemben. Őszintén sajnálom azt, hogy csalódást okoztunk, hogy nem voltunk elég ügyesek ahhoz, hogy a szép gondolatok és nemes eszmék mögül előtörjön az a mindent elsöprő erő, ami végérvényesen el tudja takarítani ezt az elnyomó hatalmat. Magyarország, sőt Európa számára létkérdés az, hogy ez a rendszer mielőbb megdőljön, hogy az emberek szabadságjogait korlátozó, a magyar biztonsági-gazdasági érdeket lábbal tipró, európai közösségünket egy sorsdöntő pillanatban egy népirtó diktátor javára gyengítő rezsim helyett mielőbb egy demokratikus, konstruktív, az uniós alapértékeket tiszteletben tartó vezetés álljon fel

– fejtette ki a momentumos politikus.

Hozzátette azonban azt is, hogy egy hosszú, belső reflexiós folyamat áll pártja előtt, ami során az eddigieknél jobban meg kell határozniuk a Momentum céljait.

„Mert én továbbra is meggyőződéssel hiszem azt, hogy a liberális értékek, a szabadságjogokért való megalkuvás nélküli küzdelem igenis részét kell képezze annak a változásnak, ami jobb, boldogabb és élhetőbb országgá teszi majd hazánkat. Ahogyan eddig is, én ezután is ehhez szeretnék hozzájárulni. Köszönöm még egyszer a belém fektetett bizalmat, életem legnagyobb megtiszteltetése volt a hazámat Európában képviselni” – zárta bejegyzését Cseh Katalin (a teljes posztja itt olvasható).

A Momentum 2019-ben két európai parlamenti mandátumot szerzett, az idei választáson egyet sem, így Donáth Anna és Cseh Katalin sem tudja folytatni a munkát az Európai Parlamentben. A választás másnapján Donáth Anna bejelentette, hogy lemondott a pártelnöki posztról, Fekete-Győr András pedig jelezte, hogy a párt soron következő tisztújításán elindul az elnöki tisztségért.

Orbán Viktor üzent a Momentumnak

A választás éjszakáján félreérthetetlenül üzent Orbán Viktor a momentumos politikusoknak, amikor úgy fogalmazott:

Fontos, hogy sohase veszítsük el a hitünket a tekintetben, hogy a világban mégiscsak van egyfajta erkölcsi természetű ekvilibrium, valamifajta erkölcsi természetű egyensúly, ezért jegyezzük meg, hogy a Jóistennek van humorérzéke, mert a párizsi olimpia évében írta ki a magyar történelemből a Momentumot.

A miniszterelnök azt mondta: az európai parlamenti választásoknak van egy fontos tanulsága, az, hogy a magyar emberek világosan megmondták: „akik Brüsszelben a hazájuk ellen fordulnak, azokat meg fogják büntetni. Nem kérnek azokból, akik a hazájuk ellen dolgoznak, mindegyiket leszavazták.”

(Borítókép: Cseh Katalin 2024. május 22-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)