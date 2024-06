Elképesztő történettel állt elő a férfi, aki megfojtotta párját, miközben a nő fia mindent hallott

Vallomástétellel folytatódott volna a tárgyalása a párja meggyilkolásával vádolt férfinek, de azt ma nem akarta előadni. A bíróság olvasta fel a korábbi vallomásait, amelyek szerint ő csak védekezett, míg agresszív párja pofozta és fojtogatta őt. A szakértők szerint azonban a férfi hárítja a felelősséget, és ha kell még bizonyítékot is kreál.

Elmaradt a vallomástétel a párját megfojtó férfi, C. Károly tárgyalásán a Fővárosi Törvényszéken, a férfi különös indokkal kért halasztást. Elmondása szerint részletesen szeretett volna beszélni a történtekről, ám a felkészüléshez a börtönkörülmények miatt nem voltak megfelelőek számára, de a következő alkalommal már biztosan válaszolna a bíró által feltett kérdésekre.

C. korábban nem akart vallomást tenni, és a terhére rót bűncselekményeket sem ismerte el. Pszichés betegsége miatt elmeorvos-szakértőket hallgatott meg a törvényszék, miután ismertették a férfi közel másfél éven át a nyomozóknak adott válaszait.

Állítja, soha nem bántalmazta a párját

Egybefüggő vallomást nem tett korábban sem, de a nyomozóhatóság kérdéseire szívesen válaszolt a párja megfojtásával vádolt férfi. A vádirat szerint összeveszett áldozatával, majd miután annak 9 éves fiát bezárta egy szobába, megfojtotta párját, majd a lakásból elment és beült egy szuperhősös filmre.

C. Károly korábbi vallomásaiból kiderül, hogy a mindössze néhány hónapos kapcsolatuk 2022 áprilisára már szinte menthetetlenül megromlott. A korábban szexuális erőszak miatt jogerősen elítélt férfi a feltételes szabadságra helyezése után ismerkedett meg a kisgyerekes anyukával, Zsanett-tel. A nő, elmondása szerint jóval több alkoholt fogyasztott, mint amennyi számára belefért volna, de elnézte ezt neki, mert mindenáron kapcsolatban akart élni.

Többször is beidézték vallomástételre, ezekben minden egyes alkalommal részletesen elmesélte, hogy a párja állítólag hogyan bántalmazta őt. Szerinte mindig a nő kezdett bele a tettlegességbe, ő nem mert fellépni ellene, mert félt, hogy akkor visszakerül a börtönbe.

2022 áprilisában is több vitán túl voltak, majd egy újabb veszekedés után magára hagyta a nőt és a lakásban tartózkodó 9 éves fiút, és édesanyjával a Pólus Moziba indult. Időközben kiderült, hogy próbálta elérni a gyereket és az anyját, de senki nem válaszolt a hívásaira, majd egyszer csak a kisfiú közölte vele a telefonban, hogy éppen újraélesztik az anyját. C. ezek után repülő üzemmódba rakta a telefonját és beült egy szuperhősös filmre az anyjával. A vallomásában kitért arra, hogy azt hitte „csak szívatják”, ezért nem sietett vissza a lakásba. A férfit végül rendőrök vették körbe a vetítőteremben, és vitték be az illetékes kapitányságra.

Vallomásaiban következetesen állította, hogy ő nem tett semmit, de a nő és a családja bántalmazta és elvették a gyógyszereit. Egy ponton közölte, hogy a kilencéves kisfiú az anyja késével szurkálta meg.

Hárítja a felelősséget

A tárgyalás második felében a férfit vizsgáló két elmeorvos szakértőt kérdezhette a bíróság. A szakvéleményük szerint magas rizikófaktor a férfi agresszivitása, valamint hárítja magáról a felelősséget és önmagát próbálja minél jobb színben feltüntetni, adott esetben még bizonyítékot is kreálna.

Hozzátették, hogy amennyiben a férfi nem szedte volna a gyógyszereket pár napig vagy akár egy hétig, az akkor sem ürült volna ki a szervezetéből maradéktalanul. Ez azért is fontos, mert C. hivatkozott arra, hogy párja nemcsak a pénzét vette el, de a gyógyszereit is rendszeresen keverte az italához, ezért alkalomadtán akár egy hétig pirula nélkül maradt.

Beült mozizni a gyilkosság után

A vád szerint a férfi 2022 elején ismerkedett meg későbbi áldozatával, Sz. Zsanettel, majd nem sokkal később össze is költöztek abban a XIV. kerületi lakásban, amelyben a nő a korábbi kapcsolatából született, 9 éves gyermekével lakott. A pár együttélését a kezdetektől konfliktusok terhelték, gyakoriak voltak közöttük a viták.

2022. április 3-án délelőtt mindhárman otthon voltak, amikor a férfi és a nő ismét összeszólalkozott egymással, tettlegességre azonban ekkor még nem került sor. A délutáni órákban C. Károly a könyökével véletlenül megütötte a kisfiú szemét, ami miatt a nő számonkérte őt, és ennek hevében arcon is ütötte a férfit. Ezután folytatódott közöttük a veszekedés, amit egy idő után a konyhában folytattak, az akkor mindössze kilencéves kisfiú pedig a szobában maradt, és a vádlott nem is engedte neki, hogy onnan kijöjjön.

A VITA SORÁN A FÉRFI VÉGÜL RÁTÁMADT SZ. ZSANETTRE, MEGRAGADTA A NYAKÁNÁL, MAJD MEGFOJTOTTA A NŐT.

A férfi ezután a csukott ajtón keresztül felszólította a kisfiút, hogy maradjon a szobában, bújjon el, mert hamarosan jön a rendőrség, majd ezt követően elhagyta a lakást, és a bejárati ajtót kulccsal bezárta. A kisfiú egy idő elteltével előjött a rejtekhelyéről, és az előszobában megtalálta az édesanyját, majd telefonon segítséget kért az édesapjától, aki azonnal értesítette a rendőrséget.

A rendőrség korábbi közleménye szerint az emberölés vádlottja, C. Károly a történtek után egy szuperhősfilmre ült be az egyik moziba , itt fogták el a BRFK munkatársai.

A vádirat kiemeli, hogy a kisfiú a szomszéd szobából fültanúja volt az édesanyja súlyos bántalmazásának, majd ezek után a vádlott őt kitette annak a traumának is, hogy egyedül találja meg édesanyját. A vádlott mindezzel súlyosan veszélyeztette a kiskorú erkölcsi, értelmi és érzelmi fejlődését.

A Fővárosi Főügyészség a büntetett előéletű férfit emberölés bűntettével, valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja, és vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza, valamint eltiltást minden olyan foglalkozástól, amely révén kiskorúakkal kapcsolatba kerülhetne.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.