Frászt hozzák az autósokra a belső sávban előző elektromos egykerekűek

Hátborzongató látvány volt, amint a Margit híd pesti oldalán a két – egyébként tempósan haladó – kocsisor között egy ételszállító futár legalább 50 km/h sebességgel szlalomozott a hídra vezető irányba egykerekű járművén állva.

Az eset szerencsére nem végződött balesettel, azonban számos kérdést vetett fel a (hivatalos elnevezés szerint, jobb híján mikromobilitási eszköznek nevezett) egykerekűekkel kapcsolatban. Az helyzet áttekintésének különös aktualitást ad, hogy július közepétől a Magyar Biztosítók Szövetsége által táblázatban is összefoglalt szempontok mentén ezeket a járműveket is a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás hatálya alá vonják (információnk szerint évi 6 és 20 ezer forint közötti összegre számíthatnak a tulajdonosok). Ebből kitűnik, hogy súly és elérhető sebesség (teljesítmény) szempontja alapján kategorizálják ezeket a járműveket, s bár az egykerekűek általában a könnyű eszközök közé tartoznak, sebességük miatt a legtöbb fajtája után gépjármű biztosítást kell majd fizetni.

Jelenleg épp készül a KRESZ módosításának tervezete, aminek ebben a tekintetben a legfontosabb eleme az lenne, hogy egyáltalán megjelenjenek benne a mikromobilitási eszközök – hívta fel a figyelmet a Kreszprofesszor. Pető Attila szerint ideje lenne meghatározni, hogy az egykerekű, illetve a Segway és az elektromos rollerek hol, és milyen feltételek mellett közlekedhet. Az mindenesetre érdekes, hogy a biztosítás kérdésének rendezését már az új KRESZ elfogadása előtt bevezetik, erre feltehetően a koccanásos balesetekben játszott szerepük miatt van szükség, és döntő súllyal az e-roller megosztóknak okozhat fejtörést.

A száguldó Megvagy hadnagy

Az egykerekűvel először a Jamie és a csodalámpa című 1979-es brit rajzfilmben találkozhattak a nézők, ahol Megvagy hadnagy, a rendőr így közlekedett, mára azonban a valóságban is több száz Megvagy hadnagy országává váltunk. Ez is közrejátszik abban, hogy a jelenleg játéknak tekintett egykerekűeket (is) várhatóan járműkategóriává minősíthetik, ehhez pedig pontos műszaki szabályok kapcsolódnak majd. Azért is valószínű, mivel elképzelhetetlen, hogy gyalogosjárdán, 10 km/h sebesség alatt kelljen közlekedniük. (Műszakilag a roller esetében azonban az irányjelzés például kérdéses, mivel nem lehet a kormányt elengedi, azaz kézzel jelezni, a kiskerék melletti irányjelző fény pedig alig észrevehető.)

Ha az egykerekűekkel biztonságban akarnak közlekedni, akkor nagyon komolyan át kell gondolni, hogy egyáltalán kiengedhetőek-e a gépjármű-forgalomba, és ezt elsősorban az autósok miatt mondom

Főleg a sebességük miatt lehet attól tartani, hogy a legkisebb koccanás esetén is az egykerekűzők hatalmasat fognak repülni. Nem a balesetek száma nőtt meg az egykerekűek és e-rollerek megjelenésével, hanem az ő részvételük miatt a balesetek súlyossága. Hétvégente éjszaka nem véletlenül vadásznak a rendőrök az ilyen eszközöket ittasan vezetőkre.

Ha a KRESZ-ben nem is, de a büntető törvénykönyvben szerepel, hogy motorral hajtott járművet ittas vagy bódult állapotban közúton vezetni tilos. Ebben a tekintetben elég szigorú szankciókat is szoktak alkalmazni.

Pető Attila szerint a jogalkotó a KRESZ átszabásával egyébként csak fut az események után, miközben egyáltalán nem látható, hogy a mikromobilitási eszközök fejlődése hová fut ki. Ennek érzékeltetésére egy másik filmet, a Michael J. Fox nevével fémjelzett Vissza a jövőbe ikonikus légdeszkáját említi. Meggyőződése, hogy eredetileg ezeket az eszközöket nem közúti közlekedésre találták ki, hanem hobbi célra. Életszerűbb tehát, hogy kétszeres lépéstempó mellett a kerékpársávokba irányítsák őket. Amennyiben esetleg közúti forgalomba engednék az e-rollereket és egykerekűeket, használatukat érdemes lenne az 50-es robogóknál is megkövetelt jogosítványhoz kötni – húzta alá a Kreszprofesszor.

A jogalkotók épp csak bennünket, – akik rendszeresen használjuk az egykerekűeket – nem kerestek meg.

Ezt már Reinhardt János az Elektromos Egykerekű Klub egyik alapítója mondja. Vele, és a társalapító Karger Ervinnel Érden találkoztunk, hogy a már 2015 óta egykerekűt használók tapasztalatai felől érdeklődjünk.

Ahány ország, annyiféle szabályozás

A legszigorúbb megítélés alá a kerékpározás hazájában, Hollandiában esik az egykerekű, közterületi használata esetén ott konkrétan elkobozzák az eszközt. Angliában is tilos, de ott a hatóságok részéről tapasztalható némi rugalmasság, figyelmeztetnek, vagy elfordítják a fejüket a rendőrök, ha normális tempóban közlekedünk vele. Németországban egészen különös szabályozást vezettek be: forgalomban, közúton nem lehet használni, járdán pedig csak 6 km/h-s sebességig. Erről Ervinék akkor győződhettek meg, amikor az amúgy 20 km/h sebességre képes egykerekű szoftver frissítését a német programmal végezték el (egyébként Horvátországban), ami az eszközt azonnal 6 km/h sebességre korlátozta le. A mérőléc másik oldalán Franciaország található, Párizsban kifejezetten népszerű az egykerekűzés.

A magyar KRESZ ugyan nem ismeri még az e-egykerekűt, de a lábbal hajtós egykerekűt igen, azt gyalogosnak minősítve. Az elektromos eszközök kulcskérdése a teljesítmény lesz, és nem csak a KRESZ szempontjából. Ervin eszközének a motorteljesítménye 1000 Watt, ami 45-50 körüli sebességet is lehetővé tesz, de (mivel még hosszabb távú tervei is vannak az életben) lekorlátozta szoftveresen 20 km/h-ra. Ez azt jelenti, hogy 18-nál jelez a gép, további gyorsításánál pedig hátradönti a pedálokat, ezzel fékezve az eszközt. Az egykerekűekben egy giroszkóp teszi lehetővé, hogy előre és hátra ne, csak oldalra lehessen dönteni. Ugyanaz a fizikája, mint a biciklinek: amerre dőlünk, arra kanyarodik, megállva pedig eldőlünk. A fő különbség, hogy lábbal kell kormányozni.

A váratlan forgalmi szituációk elkerülését célzó satufékezés az egykerekűek esetében elképzelhetetlen,

ugyanakkor Ervin azt mondja, nem szükségszerűen repül le róla a vezető, mert a hátrafőléssel fékezve, szinte kitámasztható a láb a pedálon. A működési elvének épp az a lényege, hogy az előre vagy hátradőlő testet az eszköz igyekszik kompenzálva utolérni.

Mindketten a városi használatot preferálják, János tapasztalata szerint egy nap alatt bejárható vele egész London, ezzel együtt sem gondolják azt, hogy a forgalomban egyenrangú félként vehetnek részt. A jelenleg hatályos KRESZ csak a motorkerékpárok esetében ír elő kötelező védőfelszerelést, azaz bukósisakot, ez változhat, ha beemelik a jogszabályba a mikromobilitási eszközöket is. Ervin egyelőre kesztyűt hord, mert az esés hosszabb távon szinte elkerülhetetlen, az ember pedig először a kezét teszi le.

Az se lepődjön meg, aki esetleg egy erdei kirándulás alkalmával a hegyi ösvényen találkozna velük. Az Elektromos Egykerekű Klub már többször szervezett ilyen természetközeli túrát - itt természetesen már könyökvédő, térdvédő és sisak is része volt a felszerelésnek. Kellett is, mert sziklákon mentek, ugrattak, és még a legtapasztaltabbak is „dobták az egykerekűt”. Azt mondják, ebben az a jó, hogy itt legalább csak saját maguk épségére kell ügyelniük.

Az érdeklődés növekedéséve párhuzamosan a gyártók is elkezdték felfelé srófolni a teljesítményt, ez vezetett szerintük oda, hogy egyrészt ezek a gépek már 500 ezer és 2 millió forint közti áron kaphatóak, másrészt ez vezetett a közúti ámokfutók megjelenéséhez. Az egykerekűekre eddig csak értékbiztosítást lehetett kötni, ez változik meg a jövő hónaptól a kgfb kiterjesztésével, annak érdekében, hogy a közlekedési struktúrában megjelenjen a mikromobilitási eszközök vezetőinek a felelőssége is.

