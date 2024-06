Újabb képzéseket indít a Károli Gáspár Református Egyetem

Az LL.M. in Digital Economic Legal Expert és az LL.M. in Energy and Natural Resources Law képzések indulnak a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

Két új angol nyelvű képzést indít a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara (KRE-ÁJK) – adta hírül az MTI.

Az LL.M. in Digital Economic Legal Expert és az LL.M. in Energy and Natural Resources Law képzések online formában is elérhetők lesznek a világ minden tájáról, lehetőséget biztosítva ezzel a globális hallgatóság számára, hogy csatlakozzon a KRE elismert oktatási közösségéhez.

Az LL.M. in Digital Economic Legal Expert program különös hangsúlyt fektet a Mesterséges Intelligencia (AI) oktatására, felkészítve a hallgatókat a digitális gazdaság jogi kihívásainak kezelésére. Az oktatás alkalmával a diákok átfogó ismereteket szereznek a mesterséges intelligencia, a big data, valamint a digitális gazdaság jogi szabályozásáról, melyek a modern jogászi hivatás elengedhetetlen részei.

Az LL.M. in Energy and Natural Resources Law képzés a fenntartható fejlődésre és a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásra fókuszál. Az energiajog és a természeti erőforrások jogi szabályozása kiemelkedő szerepet kap a programban, amely a globális környezeti kihívások kezelésére készíti fel a hallgatókat.

A képzés különlegessége, hogy a diákok mélyreható ismereteket szerezhetnek a fenntartható energiaforrások és a környezeti jog területén.

A Károli az új képzésein nemzetközileg elismert professzorok és gyakorló szakemberek oktatnak, akik jelentős szakmai és tudományos tapasztalattal rendelkeznek. Az oktatók nemzetközi hírneve és szakmai háttere garantálja a képzések magas színvonalát és relevanciáját a nemzetközi munkaerőpiacon.

Mindkét képzés 2+1 féléves, és nemzetközileg elismert szakjogászi, LL.M. végzettséget ad.

Az egyetem közleménye szerint „az új LL.M. képzések indulásával a Károli Gáspár Református Egyetem tovább erősíti elkötelezettségét az innovatív és fenntartható jogi oktatás iránt, biztosítva a hallgatók számára a legkorszerűbb tudást és a legjobb tanulási környezetet”.