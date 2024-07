Mindent borított a választás, megvannak a nyertesei és vesztesei is

Alaposan felbolydult a hazai politikai élet június elején, és azóta sem igazán csillapodtak a kedélyek, pedig már több mint három héttel vagyunk a június 9-i választások után. A változások szerkesztőségünket is arra késztették, hogy frissítsük a Lájkok Ligáját, igaz, ennek feltehetően továbbra sem örülnek sokan. Az biztos, hogy a most látható 12 pártelnök közül néhány biztosan nem lesz velünk ősszel, hiszen hamarosan jönnek a tisztújítások, sokak esetében pedig már eldőlt, biztosan nem újráznak. Itt a Lájkok Ligája 11. fordulója.

Az elmúlt egy hónap legnagyobb nyertese a pártelnökök közül egyértelműen Kovács Gergely, akinek Facebook-követőtábora kilőtt a sikeres polgármester-választás után. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnökének karrierje igencsak más irányt vesz októbertől, hiszen őt választották meg a XII. kerület polgármesterének. Kovács nemrég az Indexnek is interjút adott, amelyben többek között kitért arra is, hogyan csapódott le nála a hirtelen jött – még nagyobb – figyelem és népszerűség.

Ez pedig a közösségi oldalán, elsősorban a Facebookon is meglátszik. Kovács ugyanis júniusban még Orbán Viktort is lepipálta növekedési dinamikában, hiszen 17 ezerről 21 ezerre nőtt a tábora, azaz csaknem 20 százalékkal többen követik már az MKKP társelnökét, mint a választások előtt.

Apropó, Orbán Viktor: a miniszterelnök továbbra is szépen halad az 1,3 milliós határ felé, már csak kevesebb mint hatezer követő választja el ettől. Szintén növelte táborát – feltehetően a jól sikerült EP-listás vitával – Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa vezetője.

Ugyanakkor egy nagy hiányzóról is meg kell emlékeznünk: Jakab Péter pártja, a Nép Pártján képtelen volt érvényes listát állítani az európai parlamenti választásokra, mint ahogyan az országos politikában sem igazán volt tényező szervezet,

néhány helyi sikert leszámítva kvázi mérhetetlen a Nép Pártján támogatottsága, így a továbbiakban Jakab Péter helyét a Tisza Párt elnöke, Szabó Attila (lásd keretes írásunk) vette át a Ligában.

A Jobbik részéről ebben a hónapban még Gyöngyösi Márton leköszönő elnök szerepelt, a következő fordulótól viszont már a párt szombati közgyűlésén megválasztott Adorján Béla lesz látható a párt új elnökeként.

Rajtuk kívül a többieknél minimális, hibahatáron belüli csökkenésről vagy növekedésről tudunk beszámolni.

Továbbra is csak pártelnökök Bár a Lájkok Ligája legutóbbi része után több olvasói levelet is kaptunk, amelyben Magyar Pétert követelték a sorozatba, illetve maga a Tisza Párt alelnöke is nemtetszését fejezte ki egy sajtótájékoztatón, hogy őt nem szerepeltetjük a listán, ez kizárólag azért fordulhat elő, mert Magyar Péter továbbra sem pártelnök, hiába az arca a szervezetnek. Ezen logika mentén Szabó Rebeka társelnök helyett a csaknem 300 ezer követővel nagyobb Facebook-táborral rendelkező Karácsony Gergelyt is szerepeltethetnénk a Párbeszéd – Zöldek szervezetnél. A Tisza Párt a második legerősebb pártként Magyarországon ugyanakkor valóban politikai tényezővé vált. Sajnálatos módon a párt elnökéhez, Szabó Attilához köthetően egyetlen közösségi oldalt sem találtunk…

Orbán Viktor európai erődje

Az X-en, azaz a néhai Twitteren továbbra sem fér kétség Orbán Viktor első helyéhez, sőt akkora táborral rendelkezik már ott, hogy az a legtöbb magyar pártelnök Facebook-oldalát is lepipálja. A kormányfő ezt a felületet elsősorban – és rendkívül eredményesen – a nemzetközi politikai üzeneteinek átadására használja. Szinte kizárólag angol nyelvű bejegyzéseket tesz közzé, és leginkább olyan európai, nemzetközi témákban, amelyek sokak érdeklődését felkeltik. Nem csoda, hogy immár 330 ezernél is több követője van az X-en.

Megközelíteni senki sem tudja, igaz, a legtöbb politikus rajta kívül vagy egyáltalán nem aktív, vagy nincs is fent a platformon. Egyedül Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke az, aki energiát fordít az X-re, de ő Facebook- és Instagram-oldal híján nem is igazán tehet mást.

Instán is tarolnak a Kutyák

Kovács Gergely népszerűsége nemcsak a Facebookon, hanem az Instagramon is igencsak megugrott: 2700 körüliről 4400-ra nőtt a tábora, pedig júniusban mindössze 4 posztot tett közzé a felületen. Itt sem fér kétség Orbán Viktor első helyéhez, a miniszterelnök újabb kétezer lájkolót szerzett. Vesztett ugyanakkor némileg követőiből Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció nem lemondó elnöke, valamint Kunhalmi Ágnes, az MSZP lemondó társelnöke. Bár választói jelentős részét a párt elvesztette, kismértékben növelte követőtáborát ugyanakkor Donáth Anna, a Momentum szintén távozó vezetője.

TikTokon húztak nagyot

Meglepő módon a TikTok volt az egyetlen platform, amelyen minden politikus növelni tudta táborát, vagy legalábbis nem csökkent a követői száma. A listáról kiemelkedik Orbán Viktor (csaknem 8 ezres növekedés) és Toroczkai László (6 ezres növekedés), de arányaiban Donáth Anna követőinek száma is nagyot ugrott.

„Kattintsanak a csatornámra”

Toroczkai László a köztévén lezajlott listavezetői vitán gyakorlatilag minden megszólalásában saját YouTube-csatornáját népszerűsítette. A Mi Hazánk elnökének erre meg is volt az oka, hiszen elsősorban ezen a felületen keresztül tud kapcsolatba lépni a párt szavazóival. A népszerűsítés meg is látszott, több mint kétezer új feliratkozója lett a pártvezetőnek és már a 225 ezret is meghaladta. A platformon a második legnépszerűbb pártelnök Vona Gábor, a Második Reformkor vezetője, de ő is csak negyedannyi feliratkozót tud felmutatni, mint Toroczkai.

