Bejött a kampány, még tovább erősödött Orbán Viktor tábora

Nemcsak hogy korrigálta, de szépen vissza is tornázta áprilisi veszteségeit Orbán Viktor a Facebookon: a miniszterelnök követőtábora ismét jelentős növekedést ért el, és felugrott 1 millió 293 ezer fölé. Május hónapban több mint 2400 új lájkolót gyűjtött a kormányfő, amely feltehetően nagyban köszönhető a kampány alatti vidékjárásának. A miniszterelnök az utóbbi időben inkább rövid videókkal, a Facebookon úgynevezett Reels-videókkal operál, ezekkel próbálja megszólítani a választókat, és úgy tűnik, egyelőre sikerrel jár a terv. Főleg úgy, hogy ezeket a portál anyavállalatának, a Metának a másik platformján, az Instagramon is közzé lehet tenni, de erről majd később.

tehát úgy tűnik, ORBÁN VIKTOR jól időzítette a kampányt, legalábbis a követői számának növekedéséből erre lehet következtetni.

Mások viszont már meglepő módon nem tudtak élni a politika szempontjából felfokozott hangulattal. Sőt, éppenséggel még buktak is rajta. A kormányfő mögött sorakozó, legalább százezer követővel rendelkező politikusok közül egyedül Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa) tudott növekedést felmutatni, ám ő is rendkívül minimálisat. A többiek követőtábora kivétel nélkül csökkent. A legtöbbet Jakab Péter, A Nép Pártján vezetője bukta, aki az utóbbi időben még csak meg sem tudta karcolni az országos politika felszínét, inkább alulról építkezik a közösségi médiában, ám hónapról hónapra csökken a tábora.

Most már végleg X lett

A korábbi Twitter, amely már URL-jében is X.com lett nemrég, nem a hazai politikusok játszótere, ezt már régen megállapíthattuk. Orbán Viktor miatt azonban mégis ki kell emelni a platformot, hiszen a kormányfő rendkívül aktívan építkezik rajta, főleg mert elsősorban a külföldi követőit szólítja meg itt, nem egyszer posztol angolul a felületen. Ennek meg is van az eredménye: újabb 8 ezerrel növelte táborát májusban, és már meghaladja a 312 ezret.

Rajta kívül még Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke gyűjtöget ott feliratkozókat, de ő csak 37 ezernél tart, a többiek tábora hibahatáron belül változott az elmúlt hónapban, vagy befagyott teljesen.

A kisvideók hatalma

Ahogyan említettük, Orbán Viktornak nemcsak a Facebookon, hanem az Instán is hoztak a „konyhára” a rövid videók, 205 ezerről 208 ezerre nőtt a tábora. Rajta kívül a többiek követőtábora nem sokat változott, Gyurcsány Ferenc (DK) és Gyöngyösi Márton (Jobbik) itt is vesztett kissé, míg Vona Gábor (Második Reformkor) és Márki-Zay Péter kis mértékben növelte követői számát.

A TikTokon még mindig hasítanak a politikusok

A TikTok szinte az egyetlen, ahol Jakab Péter is örülhet, de nála is jóval több követőt szerzett a felületen egy hónap alatt Orbán, Márki-Zay és Toroczkai is. Érdekes módon egy valaki viszont ezen a felületen is vesztett, Gyurcsány Ferencnek május végén kevesebb feliratkozója volt, mint egy hónapja. Furcsa, de a Demokratikus Koalíció elnöke május hónapban – ha csak minimálisan is – de minden felületen vesztett követőtáborából, pont egy olyan hónapban, amikor a legaktívabban kellene kampányolnia, még akkor is, ha a párt arca gyakorlatilag felesége, Dobrev Klára lett.

Pörgött a YouTube is

Toroczkai László, aki minden magyar politikust maga mögé utasít a videómegosztó portálon, a csütörtök esti köztévés vitát is leginkább arra használta, hogy a YouTube-csatornáját népszerűsítse. Nos, pontosan nem tudni, ennek mekkora hatása volt, de tény, hogy májusban újabb ezer feliratkozója lett a politikusnak, immár 223 ezren követik ott. Mögötte jócskán leszakadva Vona Gábor a második, 56 700 feliratkozóval. Orbán Viktornak és Márki-Zay Péternek is több követője lett, előbbinek ezerrel, utóbbinak mintegy 900-zal. A DK elnöke itt is vesztett, Jakab Péter viszont csak stagnált.

(Borítókép: Németh Emília / Index)