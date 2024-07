Valami nagyon nem stimmel a légitársaságoknál, tömegesen ragadnak tájékoztatás nélkül a reptereken

Dubaj, Korfu, Róma – csak néhány azok közül az úti célok közül, ahol az elmúlt 24 órában a szerkesztőségünkbe érkezett panaszos levelek alapján utasok ragadtak a Wizz Air kimaradt vagy hosszú késéssel induló járatai miatt.

Alig telt el néhány óra azóta, hogy beszámoltunk a légitársaság Rómából Magyarországra tartó járatának extrém szombati késéséről – ahol mintegy 200 utas várta még vasárnap délben is, hogy a szombat esti gépe felszálljon – máris újabb kétségbeesett üzenetek érkeztek az Index szerkesztőségébe. Ezúttal egy Dubajból Budapestre tartó járat bizonytalan kimenetelű indulása borzolja a Közel-Keleten ragadt utasok kedélyét.

Valaki tudna segíteni? Három gyerekkel és egy repülőnyi utassal Dubajban ragadtunk. A Wizz Air nem hoz haza, nincs semmi járat, amivel haza tudnánk menni

– írta egy pórul járt szülő, aki vélhetően a légitársaság hétfő esti járatát várta, amelynek este 21:20-kor kellett volna felszállnia.

Ugyanerről a járatról egy másik olvasónk azt közölte, hogy „egyszerűen törölték”, és jelenleg is Dubajban várnak arra, hogy másik járatot indítsanak.

A Wizz Air oldala szerint a hétfő esti W6 2498 számú járat a jelenlegi állás szerint kedd este 19:20-kor startol el Dubajból, a Flightradar adatai szerint azonban csak július harmadikán, szerdán indul majd a gép Budapestre, 21:20-kor.

Egy Korfuról Budapestre tartó szintén Wizz Air-járatról is befutott szerkesztőségünkbe egy panasz, amelynek utasai hétfőn 20 óra 50 perckor szálltak volna fel, ehelyett azt a tájékoztatást kapták, hogy csak másnap hajnali 01 óra 10 perckor indul majd a gép, amely végül mégsem indult el, ezt követően pedig 2 órai indulásról tájékoztatták a terminálban ragadt utasokat, de a repülőgép ekkor sem startolt el. Olvasónk szerint semmilyen tájékoztatást nem kaptak a várakozás alatt.

Nemrég hírt adtunk egy szintén sokak számára emlékezetes esetről is, amely azonban nem a Wizz Airt, hanem a Sun Express társaságot érintette. Várandós nők, idősek, kisbabák étlen-szomjan és érdemi tájékoztatás nélkül hiába várták a török riviérára, Antalyába induló repülőgép elstartolását, az csak 19 óra elteltével szállt fel. A mintegy 150 fős tömeg annyira dühös volt, hogy a rendőrséget is a helyszínre hívták.

Ön is érintett a késésekben és járatkimaradásokban? Írja meg történetét üzenetben. Küldje el nekünk!

Jár a kártalanítás az utasoknak

Ahogyan arról az Index is tájékoztatott, megtelt az európai légtér, ezért folyamatos késésekkel kell számolni, azonban fontos megjegyezni, hogy az európai jogszabályok alapján a három órát meghaladó késés, a járattörlés és a túlkönyvelés miatt visszautasított beszállítás esetén fixen meghatározott kártérítési kötelezettségük van a légitársaságoknak. Ugyanerre hívja fel a figyelmet a Fővárosi kormányhivatal is, akik azt írják: járattörlés esetén a légiutasokat megilleti a vételár visszatérítése vagy az átfoglalás. Ez abban az esetben érvényes, ha nem tudnak elutazni vagy az átfoglalás az eredeti úti céljukra a legközelebbi járatra, esetleg egy olyan későbbi járatra, amely az utasnak is megfelel.

Járattörlés esetén, ha az utas az átfoglalást választja, a légitársaságnak a várakozási idővel észszerű arányban ételt és frissítőket kell biztosítania (ellátási kötelezettség), valamint – amennyiben egy vagy többéjszakás ott-tartózkodás szükséges – gondoskodnia kell az utas szállásáról, illetve a szállásra és onnan vissza a repülőtérre történő transzferről (segítségnyújtási kötelezettség).

Ha a járattörlést nem rendkívüli körülmény (például bizonyos technikai hiba, légitársaság alkalmazottjainak sztrájkja) okozza, az utasok a repülőút hosszától függően 250, 400 vagy 600 eurós kártalanításra is jogosultak lehetnek.

Ha a gép indulása több mint 5 órát késik, a légitársaságnak fel kell ajánlania a repülőjegy árának visszatérítését.

Rendkívüli körülménynek minősülnek ugyanakkor például a repülésre veszélyes időjárási körülmények, a légiforgalmi irányítási döntések, madárrajjal történő ütközés következtében előforduló járattörlések.

Utólag is benyújthatjuk a számlát

Amennyiben az ellátási és segítségnyújtási kötelezettségnek adott esetben a légitársaság nem tud eleget tenni, a várakozás miatt felmerült minden költésről számlát kell kérniük (étkezés, frissítő vásárlása, szállás, transzfer), és a számlával igazolt – észszerű – költségeik megtérítését a légitársaságtól kell kérni.

Amennyiben az utasok a végső célállomásukat jelentős (3 órát meghaladó) késéssel érik el – és rendkívüli körülmények nem állnak fel –, szintén jogosultak lehetnek a repülőút hosszától függően 250, 400 vagy 600 eurós kompenzációra – fűzték hozzá.

Fontosnak nevezték, hogy jelentős járatkésések, illetve törlések esetén a légitársaságoknak tájékoztatniuk kell az utasokat a jogaikról: ha a légitársaság az utasok megkeresésére nem válaszol vagy elutasító választ ad, a jogaik érvényesítését a fogyasztóvédelmi hatóságtól is kérhetik.