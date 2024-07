A Schadl-ügy egyik tanúja halhatott meg az Árpád-hídon történt balesetben

Június 27-én tanúként hallgatta meg a törvényszék B. Ervint Schadl György és Völner Pál korrupciós perében, szerda éjjel azonban az Árpád hídon történt balesetben életét veszíthette. A HVG információi szerint ugyanis

a végrehajtó-helyettesként dolgozó férfi és élettársa ült abban a Suzuki Ignisben, amivel másodjára ütközött az ámokfutásba kezdő férfi.

A lap az értesülésével kereste a férfi testvérét, de az nem kívánt nyilatkozni.

Schadl biztatta, hogy pályázzon

A balesetben meghalt B. Ervin nem dolgozott Schadl Györggyel, és a tárgyaláson elhangzott állítása szerint még a vádlottakat is csak felszínesen ismerte. Az ügy egyes számú tanúja, akinek a monogramját sem lehet közölni, többször is hivatkozott B. Ervinre mint informátorára egy korábbi ülésen. B. Ervin akkor elmondta, hogy diákként ismerte meg az egyes számú tanút, amikor is pénzügyi gondjai akadtak, és az oktató segített egyengetni az útját az egyetemen. Cserébe, amikor a férfi lett munkanélküli, akkor ő tanácsolta neki, hogy végezze el a végrehajtási szakvizsgát.

B. Ervin maga is próbálkozott a végrehajtói karrierrel, az elmúlt két évben négy pozícióra is jelentkezett, eredménytelenül.

Schadl György egy alkalommal közölte vele, hogy rendben vannak a papírjai és a pontjai is, így buzdította, hogy pályázzon a továbbiakban is, mert egyszer meghozza a gyümölcsét.

Egykori barátját óva intette attól, hogy az ügyészségen vallomást tegyen az ő jegyzeteire hivatkozva, mert azzal súlyos bűncselekmények elkövetésével vádolná Schadl Györgyöt. Ő csak véleményt vagy pletykát mondott el a kollégájának.

Aznap már a rendőrök látószögében volt

Mint megírtuk, egy elvett taxival a forgalommal szemben hajtott fel az Árpád-hídra egy férfi, majd frontálisan ütközött egy Suzukival. Az ütközésben hárman haltak meg. A balesetet okozó férfit szerda reggel már egyszer előállították, akkor kábítószer-birtoklása miatt. Csekély mennyiséget találtak nála, emiatt eljárást indítottak vele szemben, de az őrizetbevétel feltételei nem álltak fent.

Csécsi Soma a BRFK szóvivője csütörtök délelőtt egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a harmadik kerületben, a Tavasz utcában parkolt az a taxi, amellyel a balesetet okozhatták. Amíg a sofőr cigarettázott, addig a férfi bepattant az autóba, a taxi női sofőrje dulakodni kezdett, de a férfi végül becsukta az ajtót, és elhajtott. Az Árpád híd lehajtójánál ment fel a hídra, ekkor történt az első baleset, amelyben egy szürke autóval ütközött. Az ütközésben senki nem sérült meg, csupán anyagi kár keletkezett.

A lopott taxi ezt követően egy Suzukival és egy másik taxival ütközött, amelyben a balesetet okozó férfi, a Suzuki sofőrje és annak utasa halt meg.

Csécsi Soma közölte, hogy szakértők bevonásával vizsgálják, hogy a taxit vezető férfi fogyasztott-e kábítószert vagy alkoholt, illetve hogy mennyivel hajthatott. A szóvivő tájékoztatása szerint a másik taxiban négy ember sérült meg, őket kórházba vitték.