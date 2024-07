Megbindzsizték a „szaunametrót”, már csak 35 fok van rajta

A Metróért Egyesület Facebook-oldalán közölték a jó hírt még szerdán, hogy „ma üzemkezdet óta a 3-as vonalon a rekuperáció visszakapcsolva. (Ellenőrzött kézi vezetés mellett)”.

A rekuperáció a kiáramló hő vagy elektromos energia visszanyerését és hasznosítását jelenti. Fékezéskor, illetve lassításnál energiaátalakítás megy végbe, és ez az energia ismét a jármű előrehaladására fordítható.

A Metróért Egyesület korábban arról tájékoztatott, hogy nemhogy hűtés nem volt a 3-as metrón, de azzal, hogy a féken keletkező villamos energia hálózatba történő visszatáplálását leállították, a vonatok egyenesen fűtöttek – a kocsiszekrényen kívül például az alagutat, állomásokat. Az intézkedés egyébként – mint az egyesület jelezte – 35 fokra hűtötte a szerelvényt.

Az egyik utas ezzel együtt már 42 fokot is mért a 3-as metró egyik szerelvényében.

Az Indexen írtuk meg először: a BKV közbeszerzési eljárás keretében még mindig csak a légkondicionálók beszerzésére ajánlatot adó gyártókkal tárgyal, megállapodás nincs. A szerelvények orosz gyártójával sincs érdemi előrelépés, a BKV kezdeményezte per is még csak kezdeti szakaszában van. Közben a vonatvezető rendszerrel is akadt egy kis probléma, le kellett hűteni.

Az LMP szerint Tarlós és Karácsony is hibás

Az LMP szerint Tarlós és Karácsony közösen felelős a szaunametróért. A párt közleményben tudatta, hogy 2024 júliusában 42,3 Celsius-fokot mértek civilek, 2019. június 16-án pedig 34,8 Celsius-fokot mért Karácsony Gergely az egyik M3-as metrószerelvényben.

Emlékezzünk vissza: a szerelvényeket Tarlós István főpolgármestersége alatt »újították fel« drágán úgy, hogy nem kértek bele klímát. Tarlós István 2017-ben egy interjúban még azzal viccelődött, hogy »lehet ilyeneken szórakozni, hogy legyen klíma, azt is lehetne követelni, hogy legyen büfékocsi is«, majd hozzátette: »azt, hogy nincsenek a kocsik klimatizálva, erősen másodlagos kérdésnek tartom. Ha egy átlagos állapotú ember enélkül nem bírna ki 2-3-4 megállót a metróban, akkor az eddigi 30-40 évben hogy nem dőltek halomra az emberek a 3-as metróban?«

– emlékeztetett az LMP, hozzátéve, hogy ők akkor is azt szorgalmazták, hogy ekkora összegből a BKV inkább új és klimatizált szerelvényeket vásároljon.

Közölték azt is, hogy a 2019-es kampányban viszont maga Karácsony Gergely ígérte meg a szerelvények klimatizálását, azonban „ez is ugyanott tart, mint sok más választási ígéret: a BKV-nál áll a közbeszerzési eljárás, az idei üzleti terv nem is tartalmaz ilyen jellegű kiadást”.

Az LMP szerint elfogadhatatlan, hogy sem Tarlós, sem Karácsony nem tettek semmit azért, hogy az M3-as metró utasai ugyanolyan kényelemben utazzanak, mint a 2-es vagy 4-es metrón, pedig minden eszközük meglett volna rá. Remélik, „Karácsony Gergely 5 év után ismét lemerészkedik hőmérőjével az M3-as metró szerelvényeire, és szemtől szembe megtapasztalja gondatlanságának következményeit“.