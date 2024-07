Már dolgoznak klímák javításán a kórházakban, átfogó program indult

Mint is ismert, az elmúlt napokban több kórház klímája is elromlott, egyszerre hibásodtak meg például az Uzsoki utcai és a Szent János kórház klímaberendezései is. Előbbi intézményben valamennyi műtőben szüneteltették a műtéteket, míg a Szent János kórházban csak a traumatológián nem végezték el a beütemezett operációkat.

A berendezések meghibásodása miatt a helyiségek annyira felforrósodtak, hogy az Uzsoki műtőiben 41,5 fokot mértek, a Jánosban pedig 38 fokos hőség bénította le az egészségügyi ellátást. Javításukról a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság rendelkezett. Csütörtök délután érkezett a hír, hogy a Bethesda egyik berendezése is tönkrement, melynek javítási költségeit nem tudják finanszírozni, így a Facebookon kértek segítséget.

Az ügyben a 24.hu kereste a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot (KEF), mire közölték: „A klíma problémák tekintetében a KEF munkatársai a szükséges javításokat a lehető legrövidebb időn belül elvégzik”.

Arra a kérdésre, hogy a június 1. és július 19. közötti időszakban hány bejelentést kaptak kórházaktól meghibásodott klíma miatt, nem válaszoltak, de közölték:

A feladatátvételt követően a KEF azonnal megkezdte a rendszerek állapotfelmérését, melynek kapcsán átfogó programot indított a hűtési rendszerek javítására mintegy 20 intézményben. A program megvalósítása, a berendezések korszerűsítése és karbantartása a KEF részéről folyamatos.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság év eleje óta 81 kórház üzemeltetési feladatait látja el.