Tíznapos mennyország a leginkább kiszolgáltatottaknak

Immár 27. alkalommal szervezték meg az ÁGOTA Tábort az ifjúsági, szabadidős, kulturális, képzési és lelkiségi központban ÁGOTA Falván. A vér szerinti családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekek az élményprogramok – sportesemények, vetélkedők – mellett az úgynevezett KÁSZPEM terápiás módszeren alapuló csoportfoglalkozásokon is részt vesznek. Az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány alapítója, Kothencz János alkotta meg a szenzitív pedagogikoterápiás módszert, amelynek lényege, hogy játékos indirekt formában gyógyítja a lelki sebeket.

„A hozzánk érkező 7–18 év közötti gyermekek mind súlyosan traumatizáltak, a családból való kiemelés és a megélt negatív élményeik miatt. A KÁSZPEM-foglalkozások segítenek a bizalomépítésben, a személyközi kapcsolatok fejlesztésében, valamint abban, hogy hogyan tudják leküzdeni a kiszolgáltatottság érzését” ‒ fogalmazott lapunknak az ÁGOTA Közösség vezetője, aki teológusi, szociológusi, pedagógusi és szociálterápiás csoportterapeuta tanulmányaira alapozva és saját életéből merítve alkotta meg a módszert. Kothencz János ugyanis maga is állami gondoskodásban, intézetben nőtt fel.

Sorstársakra lelnek

Ma a hazai gyermekvédelmi szakellátásban az állami gondoskodás alatt álló gyermekek 70 százaléka már nevelőszülőknél, 30 százaléka pedig gyermek- és lakásotthonokban él. Az ÁGOTA Táborba 50-50 százalékos arányban érkeznek a két ellátási formából a gyermekek és fiatal felnőtt kortárs segítők.

Mindannyian hasonló problémákkal küzdenek, a táborban sorstársakra lelnek. A hétköznapokban sokan még a mai napig találkoznak megbélyegzéssel, amiért nem saját családjukban nevelkednek

‒ mondta a közösség vezetője. Kothencz János gyermekként maga is gyakran szembesült ezzel az előítélettel: „Te intézetis vagy, akkor biztos van bicskád” – emlékezett vissza a lelkébe égett fájó szavakra.

Kothencz János három hónapos korában került állami gondoskodásba, 16 éves koráig 50 ágyas hálóteremben hajtotta le fejét. Az egyetemen, teológia szakon döntötte el, hogy segíteni szeretne sorstársainak. Az első ÁGOTA Tábort 1997-ben tartották, amelyet néhány jó szándékú ember önzetlen munkájának köszönhetően sikerült megszervezni. Azóta támogatóik és önkénteseik száma folyamatosan nő, így válik lehetővé, hogy évről évre egyre több gyermek és fiatal vehet részt az ÁGOTA Közösség által szervezett programokon. Az ÁGOTA Közösség és a tábor néhány évvel ezelőtt otthonra talált Tass-Alsószenttamáson, ahol azóta is az infrastruktúra és a körülmények folyamatosan fejlődnek.

Tapssal fogadják őket

A táborba érkező gyermekeket mint minden évben a Vártunk rád-élménnyel – tapssal, ovációval – fogadták az önkéntesek, hogy rögtön érezzék, itt fontosak, szeretettel és elfogadással fordulnak feléjük. Évről évre egyre több önkéntes csatlakozik hozzájuk. Szakemberekkel, pedagógusokkal és terapeutákkal együtt most közel 300 azoknak az önkénteseknek a száma, akik biztosítják a gyermekeknek, hogy ez a tíz nap olyan élményt nyújtson számukra, ami később is erőt ad nekik.

Már jártam ÁGOTA Táborban, mégis nagyon vártam, hogy ideérkezzek, nagyon izgatott voltam. A megérkezés mindig egy hatalmas löketet ad, ahogy tapsolnak, ovációval fogadnak minket

– mondta Magyari-Havas Balázs, Tolna vármegyéből érkezett táborozó.

Lélekgyógyító programok

Az ÁGOTA Tábor nem csupán élményt nyújt az idén immár 800 fiatalnak, hanem terápiás jellege miatt gyógyítja is a sok traumán átesett, családjukat vesztett gyermekek lelkét, valamint erősíti önbizalmukat. A tábor gyógyító hatása az önkéntesek törődő attitűdje mellett a KÁSZPEM-módszer eszköztárára alapoz. Ez az első olyan pedagógiai rendszer, amely kimondottan a családból kiemelt, gyermek- és lakásotthonokban, illetve nevelőszülőknél élő gyermekek személyiségfejlesztését valósítja meg.

„A mindennapi életben és a különleges helyzetekben is jól alkalmazható ez a módszertan, amellyel a vér szerinti családjukat vesztett fiatalok nevelése eredményesebbé, társadalmi beilleszkedésük pedig sikeresebbé válik. Itt a táborban olyan témák kerülnek elő, mint a bizalom, a kiszolgáltatottság, a normák, az értékek és a jövőkép. A kis csoportos foglalkozásokon többek között olyan hatékony megtapasztaltatásokat eszközlünk, mint például a bizalombölcső, a bizalomharang, a vakvezetés gyakorlatai” – magyarázta a foglalkozások lényegét Kothencz János.

A tábor tíz napja alatt a terápiás foglalkozások mellett számos élményprogramban is van része a gyerekeknek. A Toldi-bajnokság üzenete az, hogy minden gyermek, még a leggyengébb és legkisebb is lehet a legerősebb tagja a közösségnek. A tábor szervezői minden évben kiemelt hangsúlyt fektetnek a hagyományőrző Roma estre is, ahol a fiatalok megismerkedhetnek a roma kultúra gyökereivel és színes világával. A tábor utolsó előtti napján rendezik meg a Ki mit tud? döntőt, amelyben a táborozók egyénileg és csoportosan is megmutathatják tehetségüket, többféle művészeti ágban. A szervezők szerint ez a program alkalmat ad arra, hogy a fiatalok önbizalma erősödjön, és őszintén örülhessenek társaik sikerének is.

Kothencz János hangsúlyozta, hogy az ÁGOTA Tábor célja olyan mintát adni a gyermekeknek, amelyben megtapasztalhatják, hogy az érdemeiktől és a környezet sokszor megbélyegző hozzáállásától függetlenül valamennyien feltétlenül elfogadható és értékes emberek, akik hazatalálhatnak ebbe a társadalomba.

Személyiségformáló élmény

Vannak, akik innen indultak a fejlődés útjára, például Fehérvári Simon, aki 14 évesen került gyermekvédelmi gondoskodásba, most pedig már rezidens sebész. De említhetném Balogh Zsoltot is, aki okleveles szociális munkásként ma már társam ebben a hivatásvállalásban

– sorolta büszkeségeit a közösség vezetője.

Több egykori táborlakójuk önkéntesként tér vissza, és sok olyan fiataljuk is van, aki tavaly még gyermekként volt itt, idén pedig már kortárs segítőként támogatja sorstársait. „Ez is bizonyítja, hogy az itt töltött napoknak személyiségformáló hatása van, a táborozók mellett önkénteseinkre és az idelátogatókra egyaránt. Vendégeink közül számosan támogatóinkká váltak” – fogalmazott Kothencz János, aki elmondta, hogy ÁGOTA Falva kiépítésében sokat segítettek nekik, amire jelenleg még szükségük lenne, és a gyerekek nagyon örülnének neki, az egy tanmedence.

Mindemellett az ÁGOTA Alapítvány év közben nagyjából félezer önkéntessel igyekszik az állami gondozottak és veszélyeztetett fiatalok mindennapjait könnyebbé és színesebbé tenni. Országszerte évente hatszáznál is több programmal, például nevelőszülős családi napokkal, vadaspark-, múzeumlátogatással, kirándulásokkal. „Szegedi székhelyünkön játszóházat működtetünk, amivel a csellengő fiataloknak nyújtunk szabadidős alternatívát, annak érdekében, hogy ne kallódjanak el, ne kelljen kriminalizáció miatt a családjukból kiemelni őket” ‒ részletezte az ÁGOTA Közösség vezetője.

Kothenz János azt is elárulta, hogy az állami gondozott gyerekek az ÁGOTA tábort „tíznapos mennyországnak” hívják, egyik pap testvérük szavai szerint itt mind feltankolnak szeretetből, erre az időre otthonra találnak.

